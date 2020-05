Corona-Ticker: Schärfere Regeln für Fleischindustrie?

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergrund-Informationen zur Corona-Pandemie. Den Corona-Blog von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundeskabinett berät: Schärfere Regeln für Fleischindustrie?

Außenminister Maas spricht mit Nachbarländern über Grenzöffnungen

Niedersächsische Fischer demonstrieren in Hannover

Hamburg und SH verzeichneten gestern keine Neuinfektionen, Niedersachsen registrierte 74 neue Fälle, MV 3 und Bremen 19

Ein neuer Podcast mit Virologe Drosten ist seit gestern online

Schärfere Regeln für Fleischindustrie? Bundeskabinett berät

Das Bundeskabinett will heute voraussichtlich über schärfere Regeln für die Fleischindustrie beraten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte zum Wochenbeginn eine entsprechende Entscheidung angekündigt. Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Sub-Unternehmern und Sammelunterkünften massiv in der Kritik. Heil hatte erkennen lassen, dass er eine Abschaffung von Werkverträgen in der Branche und höhere Bußgelder befürwortet. Gewerkschaften befürworten ein Verbot, die Fleischwirtschaft hatte mit scharfer Kritik reagiert, die Branche strenger zu reglementieren.

Fleischindustrie: Wie Corona-Kontrollen versagen Panorama 3 - 19.05.2020 21:15 Uhr Fast jeden Tag gibt es neue Zahlen von Corona-infizierten Mitarbeitern aus Norddeutschlands Schlachthöfen. Nun will die Politik mehr Kontrollen durchführen. Wie realistisch ist das?







Beratungen mit Nachbarländern über Grenzöffnungen

Bundesaußenminister Heiko Maas berät heute mit seinen Kollegen aus den neun deutschen Nachbarländern über eine weitere Lockerung der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Grenze zu Luxemburg wurde am vergangenen Sonnabend wieder komplett geöffnet. Dänemark soll in den nächsten Tagen folgen, nach dem 15. Juni dann auch Frankreich, die Schweiz und Österreich. Wie es an den Grenzen zu Tschechien und Polen weitergeht, ist noch unklar. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande waren keine Kontrollen wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden.

Fischer in Niedersachsen demonstrieren

Niedersächsische Fischer wollen heute vor dem Landtag in Hannover für höhere Hilfszahlungen zur Bewältigung der Corona-Krise demonstrieren. Die Einschränkungen von Gastronomie und Catering machten sich beim Absatz von Fischen, Krabben und Muscheln deutlich bemerkbar. Um den Markt nicht zu überfrachten, sei die Fischerei nur wenige Stunden in der Woche möglich. Die vorgesehene Förderung von bis zu 1.400 Euro pro Woche für einen typischen Krabbenkutter sei aber viel niedriger als etwa in den Niederlanden.

Die Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen vom Dienstag

96 Neuinfektionen gestern im Norden gemeldet

Gestern wurden erstmals seit Anfang März keine Neuinfektionen in Hamburg und Schleswig-Holstein gemeldet. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete drei neue Fälle, Niedersachsen 74 und Bremen 19.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen! Der Live-Ticker startet wieder

Auch heute berichtet NDR.de in einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden hier neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.