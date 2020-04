Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage im Norden

Auch heute halten wir Sie über die Coronavirus-Lage in Norddeutschland im Live-Ticker von NDR.de auf dem Laufenden.

Livestream statt Demo: Fridays for Future startet Klimastreik im Netz

Um die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise einzuhalten, hat die Klimabewegung Fridays for Future in Hannover und anderen Städten zum "Netzstreik fürs Klima" aufgerufen. Während bei den Klimaprotesten in der Vergangenheit Tausende junge Leute auf die Straße gingen, findet die Veranstaltung dieses Mal hauptsächlich online statt. Das sagte Lou Töllner, Sprecherin von Fridays for Future in Hannover. "Es fällt uns schwer einzuschätzen, wie viele Menschen wir dann tatsächlich erreichen können", sagte Töllner. Wer mitdemonstrieren will, könne einem Livestream mit Redebeiträgen lokaler Bündnispartner und musikalischen Einlagen folgen. Zusätzlich sollen in der Mittagszeit Schilder und Banner bei einer "Demonstration ohne Teilnehmende" am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover abgelegt werden - mit gebührendem Abstand, wie Töllner betonte.

Städtetag fordert Perspektive für Lockerung der Beschränkungen

Der Deutsche Städtetag hat seine Forderung nach weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekräftigt. Nötig sei eine klare Perspektive, etwa für die Öffnung von Spielplätzen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) der Funke Mediengruppe. Die Lockerungsdebatte müsse geführt werden, weil die Einschränkungen stark seien, sagte der Oberbürgermeister von Leipzig. "Wir spüren in unseren Städten, dass die große Mehrheit der Menschen geduldig ist, aber sich auch nach einer stufenweisen Rückkehr zur Normalität sehnt", erklärte der Städtetagspräsident.

Auf ein Neues: Heute wieder Podcast-Update mit Virologe Drosten

Vor dem Beginn des Wochenendes informiert heute Mittag noch einmal der Virologe Prof. Christian Drosten im NDR Info Podcast Coronavirus-Update über den aktuellen Stand der Forschung und die Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie. Fast zwei Monate sind nun bereits seit dem ersten von bislang 34 Interviews mit vom Virus-Forscher vergangen.

Wie funktioniert die Wiederöffnung der Schulen in Hamburg?

Wie soll der Unterricht an Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg aussehen, wenn die Schulen ab kommender Woche schrittweise wieder öffnen? Der Schulsenator der Hansestadt, Ties Rabe (SPD), beantwortet von 10 bis 11 Uhr Ihre Fragen. Die Infos zur Fragestunde auf NDR 90,3 finden Sie hier.

Die Corona-Krise im Norden - NDR Fernsehbeiträge im Überblick

Auch gestern Abend ist in vielen NDR Fernsehbeiträgen über die Auswirkungen der Corona-Krise in Norddeutschland berichtet worden. Hier finden Sie eine Auswahl:

Die NDR.de Redaktion wünscht einen guten Morgen - und startet jetzt mit der Berichterstattung zur Coronavirus-Krise in diesem Live-Ticker.