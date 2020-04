Corona-Blog: 241 neue Fälle im Norden

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland vom Sonnabend, den 25. April im Blog von NDR.de. Neben Nachrichten finden Sie hier auch viele Hintergründe zum Thema.

Das Wichtigste in Kürze:



Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Ende des heutigen Live-Tickers

Wir beenden unseren Live-Ticker für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch am Sonntag sind wir ab morgens wieder für Sie da. Gute Nacht!

Beiträge zur Corona-Krise aus den Landesmagazinen

Auch heute haben die Regionalmagazine des NDR Fernsehens viele Facetten der Corona-Pandemie und ihrer Folgen beleuchtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Demo gegen Freiheitseinschränkungen in Greifswald

Bei einer Demonstration haben am Nachmittag in Greifswald etwa 30 Menschen gegen die anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Wie die Polizei mitteilte, war die etwa einstündige Veranstaltung von einer Privatperson angemeldet worden und stand unter dem Motto: "Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf Verhinderung staatlicher Schikane." Es seien mehrere Reden gehalten und Flyer verteilt worden. Nach Einschätzung der Polizei hielten sich die Teilnehmer "vorbildlich an die Auflagen". Derzeit dürfen in Mecklenburg-Vorpommern an Versammlungen im Freien maximal 50 Menschen teilnehmen. Voraussetzung ist eine behördliche Genehmigung.

20 neue Covid-19-Fälle in Bremen

Im Land Bremen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten um 20 Fälle gestiegen. Seit Beginn der Epidemie sind somit 740 Menschen infiziert, wie das Gesundheitsressort mitteilte. In der Stadt Bremen kamen 18 Neuinfizierte hinzu, in Bremerhaven zwei. Aktuell müssen 45 Personen stationär versorgt werden, davon neun auf Intensivstationen. Geschätzt 6.845 Menschen und damit fast 70 Prozent der Betroffenen sind inzwischen genesen. 390 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Flatrate: Spargelstechen in Corona-Zeiten

Fehlende Erntehelfer sind für viele Landwirte in der Corona-Krise das große Problem. Auch auf dem Spargelhof von Familie Schlichting in Lübeck-Wulfsdorf fehlen die Saisonkräfte. Ihre Lösung: Kunden können eine Spargelreihe mieten und die Stangen selbst stechen. Eine Flatrate für 198 Euro bis Ende Juni. Nur 24 Stunden nachdem das erste Werbeschild aufgestellt war, mussten sie es auch schon wieder abnehmen: Alle Reihen waren weg. Für Familie Schlichting sind die Miet-Reihen aber nicht mehr als eine Schadensminimierung. Denn nicht nur die Erntehelfer aus Osteuropa fehlen, auch ihr Hofladen und ihre Gastronomie müssen geschlossen bleiben.

Spargelernte 2.0 - Hof vermietet seine Spargelreihen Schleswig-Holstein Magazin - 25.04.2020 19:30 Uhr Die Kunden eines Spargelhofes in Lübeck haben jetzt quasi eine Flatrate. Weil Erntehelfer fehlten, vermieteten die Besitzer ihre Spargelreihen zum Selbststechen.







4 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sechs neue Covid-19-Fälle in MV gemeldet

In Mecklenburg-Vorpommern wächst die Zahl der Corona-Infektionen weiterhin einstellig. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte, wurden wie am Vortag erneut sechs Neuinfektionen registriert. Damit erhöhte sich die Zahl der bekannt gewordenen Fälle landesweit auf 671. Nach Angaben des Landesamtes liegt die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, unverändert bei 16. Nach eSchätzungen des Robert Koch-Instituts sind in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 541 der zuvor positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

Weitere Informationen Corona: Erneut sechs weitere Infektionen in MV Das Gesundheitsministerium hat seit Freitag sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus in MV registriert. Insgesamt gibt es damit 671 Fälle. Die Zahl der Sterbefälle im Land blieb bei 16. mehr

Bootsbesitzer dürfen ihre Boote für die Saison vorbereiten

Bootsbesitzer dürfen in Hamburg ihre Boote endlich fit für die Saison machen. Das sei nun unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in den öffentlichen Sportbootvereinen wieder möglich, sagte ein Sprecher der Hamburger Wasserschutzpolizei. So dürften maximal zwei Personen auf ein Boot. Ein Ausflug ist Vereinsmitgliedern dagegen nicht erlaubt. "Sie dürfen auf ihre Boote rauf und dürfen da auch rumwerkeln. Sie dürfen nur nicht rausfahren", betonte der Sprecher weiter. Vom eigenen, privaten Anleger sei das dagegen möglich. Hintergrund ist, dass Menschenansammlungen vermieden werden sollen.

Die Wasserschutzpolizei werde das Einhalten der Regeln auf dem Wasser kontrollieren. "Wir haben Leute draußen. Ob bei Missachtung Geldstrafen fällig sind, entscheiden die Kollegen vor Ort."

Wegen Corona nur virtuell: Lange Nacht der Museen in Hamburg

Heute um 18 Uhr startet in Hamburg wieder die Lange Nacht der Museen. Wegen der Corona-Pandemie öffnen Hamburgs Museen ihre Türen in diesem Jahr aber nur digital. Wer auf Facebook und YouTube "Lange Nacht der Museen Hamburg" folgt, kann vom Sofa aus virtuelle Rundgänge, Führungen, Musik und Liveschaltungen in 38 Museen erleben, wie die Veranstalter mitteilten. Viele Beiträge wurden von den Häusern selbst und neu produziert. So können die Besucher im Medizinhistorischen Museum aus der Corona- in die Cholera-Zeit blicken. Im Komponistenquartier tönen die Tasten des Tafelklaviers von Johannes Brahms und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme lädt per Livestream zur Spurensuche auf dem Gelände ein.

Weitere Informationen Corona-Krise: Lange Nacht der Museen nur digital Rundgänge, Führungen und Musik gibt es heute Abend zur Hamburger Langen Nacht der Museen - wegen der Corona-Krise aber nur digital. Viele Häuser haben dazu Beiträge produziert. mehr

Insgesamt 9.849 Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt

In Niedersachsen ist die Zahl bestätigter Coronavirus-Infektionen auf 9.849 gestiegen. Das sind nach Angaben der Landesregierung 129 Fälle mehr als gestern. 390 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind bislang verstorben. In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 825 Corona-Patienten behandelt, 178 davon benötigen intensivmedizinische Behandlung. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 6.845.

Hamburg meldet 31 neue Infektionen und 15 Todesfälle

In Hamburg gibt es 31 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, sind damit insgesamt 4.589 Fälle seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie registriert worden. Die Zahl der geheilten Personen wird mit 3.100 angegeben. Derzeit befinden sich 187 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon werden 58 Personen intensivmedizinisch betreut. Damit sind die Fallzahlen im stationären Bereich sowie im Intensivbereich seit Tagen rückläufig.

Bei 131 in Hamburg Gestorbenen stellte das Institut für Rechtsmedizin Covid-19 als Todesursache fest, wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte. Das waren 15 Tote mehr als am Vortag.

Weitere Informationen Coronavirus: 4.589 bestätigte Fälle in Hamburg In Hamburg ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle am Sonnabend auf 4.589 gestiegen. Laut Gesundheitsbehörde sind das 31 mehr als am Vortag. 3.100 Menschen seien mittlerweile genesen. mehr

Maskenpflicht gilt bereits in Braunschweig und Osnabrück

In Braunschweig und Osnabrück gilt schon ab heute die Maskenpflicht. Dort müssen die Menschen nun in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedecken. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wollen Polizei und Ordnungsamt in der Osnabrücker Innenstadt verstärkt auf Streife gehen. Die Beamten würden aber zunächst einmal nur auf Verstöße hinweisen und gegebenenfalls einen Platzverweis aussprechen. Geldstrafen werden erst ab nächster Woche fällig.

Ministerin hofft auf neue Wertschätzung für Landwirtschaft

Für Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ergeben sich durch die Einschränkungen in der Corona-Krise auch Chancen für die Landwirtschaft. Ihre Hoffnung sei, dass es eine neue Wertschätzung für die Produkte und die schwere Arbeit der Branche gebe, sagte die CDU-Politikerin heute auf NDR 1 Niedersachsen. Im Übrigen hätten sich die landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen ihrer Ansicht nach in der Corona-Pandemie bisher gut behauptet. Auf den Höfen laufe die Arbeit in diesen Wochen nahezu normal weiter, sagte Otte-Kinast. Steigende Preise für Gemüse hat die Ministerin indes noch nicht ausgemacht. Das müsse aber weiter beobachtet werden.

Virologin: "Die Masken bringen sehr wohl etwas"

Ab nächster Woche gilt überall im Norden beim Einkaufen und im Nahverkehr die Maskenpflicht. Doch es gibt auch Kritik an der Maßnahme - unter anderem von Welt-Ärtzepräsident Ulrich Montgomery. Was also bringt die neue Regelung? Dazu äußerte sich heute bei NDR Info die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz Institut für Infektionsforschung in Braunschweig. Ihr Fazit: Es sei mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die Masken helfen, das Risiko zur Virusverbreitung zu reduzieren. Die kritische Einschätzung Montgomerys teile sie nicht. "Die asiatischen Länder haben es uns vorgemacht." Wichtig sei aber der richtige Umgang mit den Masken.

Virologin Brinkmann: "Maskenpflicht war ein Muss" NDR Info - 25.04.2020 08:19 Uhr Die bundesweite Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Raums wird heiß diskutiert. Für die Virologin Melanie Brinkmann eine sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus.







3,12 bei 137 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwesig: "Wir lernen jeden Tag dazu"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erneut um Verständnis für die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und für Geduld geworben. "Wir sind in einer Ausnahmesituation, für die niemand den Königsweg hat", schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter. Dabei bezog sie sich direkt auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der im Bundestag erklärt hatte, dass in kürzester Zeit und unter großen Unwägbarkeiten tiefgreifende Entscheidungen zu treffen gewesen seien. Politik und Wissenschaft müssten auf Entwicklungen in der Pandemie reagieren. Im Nachhinein könne sich auch mache Entscheidung als falsch erweisen, hatte der Minister eingeräumt. "Wir lernen jeden Tag dazu und entwickeln deshalb Entscheidungen weiter", schrieb Schwesig in einer weiteren Reaktion auf Twitter.

Polizei: Mehrheit der Hamburger hält sich an die Regeln

Bei ihren Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen in der Corona-Krise hat die Hamburger Polizei eine positive Zwischenbilanz gezogen. Unterm Strich halte sich die Mehrheit der Menschen in der Stadt weiterhin an die Regeln, sagte Polizeisprecher Holger Vehren zu NDR 90,3. Probleme gebe es nur ab und zu mit Gruppen von Jugendlichen. Insgesamt verzeichne die Polizei jeden Tag etwa 150 bis 300 Verstöße gegen das Kontaktverbot.

Die Einhaltung der Maskenpflicht, die ab Montag in Hamburg für das Einkaufen und den öffentlichen Personennahverkehr gilt, soll nach Angaben der Polizei zunächst noch nicht kontrolliert werden. Auch ein Bußgeld für Menschen, die ohne Maske ein Geschäft betreten, ist nach Angaben von Justizsenator Till Steffen (Grüne) vorerst nicht geplant.

Weitere Informationen Corona-Auflagen: Auch an diesem Wochenende Kontrollen Die Hamburger Polizei stellt täglich bis zu 300 Verstöße gegen die Auflagen wegen der Corona-Krise fest. Auch heute und morgen sind Fußstreifen und eine Pferdestaffel unterwegs. mehr

Niedersachsens Tourismusverband für mehr Lockerungen

Der Tourismusverband Niedersachsen hat sich für eine schrittweise Lockerung der Coronavirus-Einschränkungen starkgemacht. "Die wirtschaftliche Lage ist dramatisch und die Leute hier in Tourismusgebieten brauchen eine Perspektive und sagen zu recht, wo der Einzelhandel wieder auf hat, das können wir auch leisten", sagte der Vorsitzende Sven Ambrosy. In einer medizinisch verantwortbaren Lage sollten in einem ersten Schritt Zweitwohnungsbesitzer wieder kommen dürfen, auch Dauercamper und Urlauber in Ferienwohnungen. Auch die Öffnung der Hotels mit Abstands- und Hygienevorschriften sei danach denkbar. In Stufe zwei könnten - ebenfalls unter strengen Auflagen - Gastronomie-Betriebe wieder öffnen. Erst als letztes sollen Tagestouristen folgen.

Weitere Informationen Inseln wollen Touristen schrittweise zurückholen Ohne Tourismus fehlt vielen Menschen auf den Ostfriesischen Inseln ihr Einkommen. Der Tourismusverband spricht von einer dramatischen Lage - und schlägt Lockerungen in drei Stufen vor. mehr

55 neue Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen um 55 angestiegen. Wie die Landesregierung am Morgen mitteilte, sind damit seit Ausbruch der Corona-Epidemie 2.612 Fälle registriert worden. Die Zahl der genesenen Personen wird auf 1.900 geschätzt. Seit gestern wurden zudem sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein damit 95 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Weitere Informationen Coronavirus: 2.612 gemeldete Infektionen in SH Die gemeldeten Corona-Fälle in Schleswig-Holstein sind laut Landesregierung auf 2.612 angestiegen. Die Zahl der Menschen, die aktuell in klinischer Behandlung sind, sinkt weiter. mehr

Pendler demonstrieren gegen Schließung deutsch-polnischer Grenze

Am Freitagabend haben am deutsch-polnischen Grenzübergang in Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Berufspendler gegen die Schließung der Grenze demonstriert. Katarzyna Werth vom Deutsch-Polnischen Verein für Kultur und Integration aus Pasewalk sagte in ihrer Rede, dass viele ihrer Landsleute durch die rigorose Einreisepolitik in ihrer Existenz bedroht seien. Nach Angaben der Stabsstelle für Öffentlichkeit der Bundespolizei soll die polnische Grenze vorerst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben.

Weitere Informationen Pendler demonstrieren an deutsch-polnischer Grenze Berufspendler haben am Freitagabend lautstark am deutsch-polnischen Grenzübergang Linken demonstriert. Sie fordern die Öffnung der Grenze für Berufspendler. mehr

Hamburgs Familiensenatorin: Fahrplan für Kita-Öffnung bis 30. April

Eine schrittweise Öffnung der Kindertagesstätten ist bis Anfang Mai bundesweit nicht absehbar. Dennoch erarbeiten die Familienminister der Länder bereits jetzt einen Fahrplan dafür. "Wir arbeiten das in diesen Tagen in den Ländern aus und werden den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bis zum 30. April einen Beschlussvorschlag vorlegen", sagte Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard. Die SPD-Politikerin ist bei den Planungen gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Joachim Stamp (FDP) aus Nordrhein-Westfalen federführend. "Wenn wir nicht wollen, dass die Eltern aus Verzweiflung irgendwann wieder die Kinder durch Großeltern und andere betreuen lassen, dann müssen wir dieses Thema jetzt intensiv abwägen." Auf ein konkretes Datum für eine Öffnung konnte und wollte Leonhard sich dabei noch nicht festlegen.

Weitere Informationen Corona-Krise: Fahrplan für Kita-Öffnung bis 30. April Hamburgs Kitas sollen schrittweise wieder öffnen. Auf ein konkretes Datum will sich Familiensenatorin Melanie Leonhard noch nicht festlegen. Derzeit wird an einem Fahrplan gearbeitet. mehr

Zwei Krebspatienten im UKE mit Corona-Infektion gestorben

Zwei Krebspatienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren, sind am Freitag im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gestorben. Eine 59-jährige Frau erlag auf der Intensivstation nach einem schweren Schlaganfall ihren Krankheiten, teilte das UKE am späten Freitagabend mit. Sie war betroffen von dem Ausbruch des Coronavirus auf der Krebsstation des UKE vor zehn Tagen, bei dem rund 40 Patienten und Angestellte mit dem Virus infiziert wurden. Der zweite gestorbene Krebspatient ist ein 31-jähriger Mann, der bereits bei seiner Ankunft im UKE positiv getestet war und auf einer der speziellen Covid-19-Stationen versorgt wurde.

Weitere Informationen Corona: Zwei Krebspatienten im UKE gestorben Im Universitätsklinikum Eppendorf sind zwei Krebspatienten gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Es handelt sich um eine 59-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann. mehr

Die Beiträge zur Corona-Krise aus den gestrigen Landesmagazinen

Insolvenz, Erntehelfer, Ramadan, Schausteller: Die Regionalmagazine des NDR haben sich auch am Freitag umfassend mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen befasst. Eine Auswahl:

Coronavirus-Live-Ticker aus der NDR.de Redaktion

Die NDR.de Redaktion wünscht einen guten Morgen - und startet jetzt mit der Berichterstattung zur Coronavirus-Krise in diesem Live-Ticker. Bis zum späten Abend informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den norddeutschen Ländern und bilden Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie dem NDR Fernsehen ab. Schön, dass Sie mitlesen! Mehr Informationen finden Sie außerdem auch auf folgenden Seiten: