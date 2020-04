Sendedatum: 21.04.2020 06:00 Uhr

Corona-Ticker: Startschuss für Abiturienten im Norden

Das Wichtigste in Kürze:



Tausende Corona-Fälle in Massenunterkünften

In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen die Abitur-Prüfungen

Gesichtsmasken bleiben in Hamburg eine Empfehlung

Tag der Entscheidung: Saison-Abbruch für die Handball-Bundesliga?

Einzelhandel seit Montag wieder geöffnet - aber kein Kundenansturm im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.



Hamburg hält sich an die Vorgabe einer bundesweiten Empfehlung für das Tragen von Gesichtsmasken. Eine Pflicht, wie sie in Sachsen bereits gilt und auch in Mecklenburg Vorpommern und Bayern kommt, soll es in Hamburg vorerst nicht geben. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks warnt vor einem falschen Sicherheitsgefühl, wichtiger sei das Einhalten der Abstandsregel. Außerdem könne man nicht etwas anordnen, dass man angesichts der knappen Versorgungslage nicht sicherstellen könne.

Tausende Corona-Fälle in Massenunterkünften

In Alten- und Pflegeheimen sowie anderen Massenunterkünften gibt es bislang mehr als 14.000 nachgewiesene Corona-Infektionen. Nach einer Anfrage von NDR Info veröffentlichte das Robert-Koch-Institut erstmals Zahlen zu diesem Bereich. Demnach gab es unter den betreuten Menschen knapp 8.600 Fälle und unter den Beschäftigten mehr als 5.600. Zu den betroffenen Einrichtungen zählen neben Alten- und Pflegeheimen etwa auch Gefängnisse, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Die tatsächliche Zahl der Erkrankten dürfte demnach höher liegen, weil bei vielen Meldungen zu Corona-Infektionen die Angabe fehlt, in welchen Einrichtungen sie aufgetreten sind.

Schulen starten mit Abitur-Prüfungen

Ab heute starten in Hamburg und Schleswig-Holstein die Prüfungen für das Abitur und andere Schulabschlüsse. Die restlichen norddeutschen Bundesländer folgen Anfang Mai. Die Prüfungen sollen wegen der Coroma-Pandemie unter strengen Infektionsschutz-Vorkehrungen stattfinden. Für die Schulen ist das eine große Herausforderung.

Unser Coronavirus-Live-Ticker startet

