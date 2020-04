Corona-Live-Ticker: Rund 15.600 Fälle im Norden

Nachdem am Mittwoch die Weichen für Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen in Deutschland gestellt worden sind, informieren wir Sie auch heute im NDR.de Live-Ticker über die Entwicklungen und Ereignisse, die für Norddeutschland von Interesse sind.

Hamburg stoppt wegen eines Betrugsversuchs sein Soforthilfeprogramm für Kleinunternehmen

Corona-Regeln-Überblick: Was bleibt verboten, was wird erlaubt?

In Norddeutschland wurden bislang mehr als 15.600 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet

Zu den Beschlüssen der Regierungschefs von Bund und Ländern und weiteren norddeutschen Entwicklungen in der Corona-Krise hat das NDR Fernsehen am Mittwochabend erneut eine Sondersendung gebracht.

Gefälschte Behördenseiten: Hamburg stoppt Soforthilfe

Nach einem Betrugsversuch ist die Hamburger Corona-Soforthilfe am Mittwoch vorsorglich gestoppt worden. Wie die Finanzbehörde am Abend mitteilte, hatten Kriminelle Solo-Selbstständige und kleine Unternehmer auf gefälschte Internetseiten gelockt, um mit deren Daten die staatlichen Hilfen auf andere Konten auszahlen zu lassen. Nach ersten Hinweisen auf den Betrug habe die Förderbank IFB in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt die Online-Antragstellung und Auszahlung der Hilfen gestoppt. Ein finanzieller Schaden sei nach ersten Erkenntnissen noch nicht entstanden. Die Beantragung der Hilfen solle bereits heute wieder möglich sein. Geplant sei, die Auszahlungen in der kommenden Woche wieder aufzunehmen.

Coronavirus-Live-Ticker startet

