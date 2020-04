Corona-Live-Ticker: Vorbereitungen für erste Öffnungen

Die norddeutschen Bundesländer habe sich allesamt dazu entschlossen, erste Lockerungen bei den Corona-Auflagen zu ermöglichen. Wir informieren Sie auch heute im NDR.de Live-Ticker über die Entwicklungen und Ereignisse, die für Norddeutschland von Interesse sind.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Bau- und Gartenmärkte öffnen heute, Tierparks ab Montag

MV: Mundschutz-Pflicht im Nahverkehr ab 27. April

In Norddeutschland gibt es inzwischen mehr als 16.400 bestätigte Infektionen

SH: Polizei kontrolliert strenge Auflagen am Wochenende

Schleswig-Holstein geht in das vorerst letzte Wochenende, an dem noch alle strengen Öffnungsverbote in der Corona-Krise gelten. Von Montag an dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmetern sowie Tier- und Wildparks wieder öffnen. In einer Regierungserklärung hatte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag erneut dazu aufgerufen, weiterhin die strengen Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu befolgen. Die strengen Kontaktverbote gelten weiter, die Inseln und Halligen dürfen nach wie vor nicht besucht werden. Die Landespolizei will zum Wochenende ihre Präsenz wieder erhöhen und mit zusätzlichen Streifen unterwegs sein. Das gilt besonders für die Übergänge zu den Inseln an Nord- und Ostsee sowie Naherholungsgebiete und touristisch interessante Ziele. Die Grenzen zu anderen Bundesländern, also Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, sollen nicht kontrolliert werden. Die Polizei kündigte Augenmaß an. Bei Verstößen drohen aber Bußgelder.

Hamburgs Handwerker in Corona-Krise unter Druck

In der Corona-Krise gibt es im Hamburger Handwerk nach Angaben von Kammerpräsident Hjalmar Stemmann derzeit mehr Verlierer als Gewinner. "Die Betriebe leiden unter Auftragsrückgängen und Umsatzeinbußen", sagte Stemmann der Deutschen Presse-Agentur. Er appellierte an die Hamburger, Solidarität mit den Betrieben zu zeigen und schon länger geplante Umbauten, Reparaturen oder Renovierungen in Auftrag zu geben. Derzeit sei die Chance auf eine zügige Erledigung besonders hoch. Bislang hat die Kammer rund 5.000 Handwerksbetriebe zu den Anträgen auf Kurzarbeit oder die Bund-Länder-Programme beraten, wie der Präsident berichtete. Das ist ein Drittel der Betriebe, die die Kammer in der Hansestadt vertritt. Sie beschäftigen insgesamt rund 120.000 Mitarbeiter.

Tierparks in MV planen Wiedereröffnung

In Mecklenburg-Vorpommern eröffnen von Montag an die Tierparks. Damit dies erlaubt ist, müssen die neuen und strengen Hygiene-Auflagen eingehalten werden. Für die Besucher bleiben gewisse Einschränkungen bestehen. Landesweit waren alle Tierparks wegen der Corona-Pandemie für mehrere Wochen geschlossen worden.

MV: Bau- und Gartenmärkten ab heute wieder offen

Nach dreieinhalbwöchiger Zwangsschließung dürfen Bau- und Gartenmärkte in Mecklenburg-Vorpommern von heute an wieder für alle öffnen. Damit endet für diese Handelssparte die wegen der Corona-Epidemie verhängte Kundensperre früher als für andere Einzelhändler, die erst von Montag an ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen. Als eines von wenigen Ländern hatte Mecklenburg-Vorpommern am 23. März verfügt, dass zwar gewerbliche Kunden in Garten- und Baumärkten weiterhin bedient werden durften, für Privatkunden aber Liefer- und Abholdienste eingerichtet werden mussten. Die Wiederöffnung der Baumärkte ist an Bedingungen geknüpft: Es darf nur eine begrenzte Anzahl von Käufern gleichzeitig im Markt sein und Kunden sind gehalten, Schutzmasken zu tragen.

NDR Fernsehen: Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Hier finden Sie eine Auswahl der Beiträge aus den Landesmagazinen, die am Freitagabend zur Corona-Krise ausgestrahlt wurden:

Unser Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir informieren Sie auch heute über die aktuellen Debatten und Entwicklungen rund um die Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland.