Corona-Live-Ticker: Hamburg will Kurs festlegen

Noch sind alle Einschränkungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Kraft, in der nächsten Woche werden jedoch einige davon gelockert. Wir informieren Sie auch heute im NDR.de Live-Ticker über die Entwicklungen und Ereignisse, die für Norddeutschland von Interesse sind.

Das Wichtigste in Kürze:



Coronavirus: Fragen und Antworten zu Schulen und Kitas

Hamburgs Senat entscheidet heute über Lockerungen

In Norddeutschland gibt es inzwischen mehr als 16.000 bestätigte Infektionen

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande.

Regierungserklärung in Kiel, Schwerin erlässt Verordnungen

In einer Sondersitzung des schleswig-holsteinischen Landtags will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute um 15 Uhr in Kiel eine Regierungserklärung abgeben. Das Motto: "Unser Weg aus der Krise - Perspektiven für Schleswig-Holstein". Grundlage sind die am Donnerstag von den Jamaika-Koalitionsspitzen gefassten Beschlüsse zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen.



In Mecklenburg-Vorpommern sollen die ersten Lockerungsschritte in der Corona-Krise heute in Verordnungen gegossen und danach auch veröffentlicht werden. Am Donnerstagabend hatte die Landesregierung ihre Beschlüsse nach einer mehrstündigen Telefonkonferenz vorgestellt.

Weitere Informationen Kiel: Sondersitzung des Landtags zu Corona-Regeln Schleswig-Holsteins Landtag wird heute in einer Sondersitzung über die Entwicklungen in der Corona-Krise beraten. Ministerpräsident Günther will eine Regierungserklärung abgeben. mehr

NDR Fernsehen: Corona-Beiträge aus den Landesmagazinen

Hier die Beiträge aus den gestrigen Ausgaben der Landesmagazine zur Corona-Pandemie:

Hamburger Senat will Lockerungskurs beschließen

Hamburg bereitet sich auf eine erste Lockerung der Corona-Auflagen vor. Heute will der rot-grüne Senat zusammenkommen, um über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Regelungen zu entscheiden. Einzelheiten sollen am Nachmittag vorgestellt werden. Unter anderem sollen bereits ab Montag wieder kleinere Läden unter Auflagen öffnen dürfen. Der Schulbetrieb soll ab dem 4. Mai für einzelne Jahrgänge wieder aufgenommen werden.

Coronavirus-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir informieren Sie auch heute über die aktuellen Debatten und Entwicklungen rund um die Coronavirus-Ausbreitung in Norddeutschland. Neben Nachrichten und Hintergründen finden Sie hier auch Programminhalte aus dem NDR Fernsehen und Hörfunk. Mehr Informationen gibt es außerdem auf den folgenden Seiten: