Corona-Ticker: Heizpilze werden in Hamburg bis Mai erlaubt

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: das Corona-Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Heizpilze sollen in Hamburg bis 1. Mai 2021 erlaubt werden

Regelverschärfungen: Was Bund und Länder gestern beschlossen haben

Gestern 307 Neuinfektionen im Norden: 120 in Niedersachsen, 87 in Hamburg, 38 in Schleswig-Holstein, 12 in Mecklenburg-Vorpommern und 50 in Bremen

Zur Entlastung der Corona-geplagten Gastronomie wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen den Einsatz von klimaschädlichen Heizpilzen in Hamburg vorübergehend erlauben. Das sieht ein gemeinsamer Antrag für die heutige Bürgerschaftssitzung in der Hansestadt vor. Darin wird der Senat aufgefordert, die Außengastronomie - und dabei auch temporäre Überdachungen wie Zeltdächer und Windschutz - in allen Hamburger Bezirken bis zum 1. Mai kommenden Jahres zu genehmigen.

Neue Regeln und neue Bußgelder

Die Länderchefs und Kanzlerin Merkel haben sich gestern auf einheitliche Regelungen zu Obergrenzen bei privaten Feiern und auf neue Corona-Bußgelder verständigt. NDR Info hat die Änderungen zusammengefasst:

VIDEO: Corona-Gipfel legt Prioritäten auf Wirtschaft und Schulen (5 Min)

Corona-Berichte in den NDR Landesmagazinen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Kein Regelbetrieb mehr an Schulen im gesamten Kreis Friesland

Wegen gestiegener Infektionszahlen hat der Landkreis Friesland wieder Schichtbetrieb an allen Schulen angeordnet - egal, wie hoch das regionale Infektionsgeschehen direkt vor Ort ist. Eltern aus Zetel möchten diese Entscheidung revidiert wissen.

VIDEO: Homeschooling: Landkreis Friesland setzt auf Wechselbetrieb (3 Min)

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Dienstag gab es im Norden insgesamt 307 bestätigte Neuinfektionen: 120 in Niedersachsen, 87 in Hamburg, 38 in Schleswig-Holstein, 12 in Mecklenburg-Vorpommern und 50 in Bremen.