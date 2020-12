Erster Impfstoff kurz vor Zulassung in der EU Stand: 21.12.2020 16:18 Uhr Wann steht wo ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

von Christian Baars, Oda Lambrecht

+++ Aktuell +++

EU-Behörde empfiehlt Zulassung von erstem Corona-Impfstoff

21.12.2020: Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfiehlt, den Corona-Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer zuzulassen. Das teilte die Behörde heute in einer Pressekonferenz mit. Nun muss formal noch die EU-Kommission über die Zulassung entscheiden. Bei dem Impfstoff handelt es sich um einen sogenannten mRNA-Impfstoff.

VIDEO: Wie funktioniert ein mRNA-Corona-Impfstoff? (1 Min)

Wichtige Infos in Kürze:

Falls der Biontech/Pfizer-Impfstoff zugelassen wird, sollen in Deutschland die Impfungen am 27. Dezember beginnen . In einem ersten Schritt könnten laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rund 400.000 Impfdosen in Deutschland ausgeliefert werden. Bis Ende des ersten Quartals rechnet der Gesundheitsminister mit elf bis 13 Millionen Impfdosen. Pro Person sind zwei Impfungen nötig.

. In einem ersten Schritt könnten laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rund 400.000 Impfdosen in Deutschland ausgeliefert werden. Bis Ende des ersten Quartals rechnet der Gesundheitsminister mit elf bis 13 Millionen Impfdosen. Pro Person sind zwei Impfungen nötig. Zu einer Zulassung des Impfstoff von der US-Firma Moderna will sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) voraussichtlich am 6. Januar äußern.

will sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) äußern. Deutschland hat sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 136,3 Millionen Dosen der beiden Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna gesichert , die nahezu alle 2021 geliefert werden könnten. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich damit rechnerisch mehr als 68 Millionen Menschen impfen (mehr als 80 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen). Die EU hat darüber hinaus bereits Lieferungen mit vier weiteren Hersteller verereinbart .

, die nahezu alle 2021 geliefert werden könnten. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich damit rechnerisch mehr als 68 Millionen Menschen impfen (mehr als 80 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen). Die . In mehreren anderen Ländern ist der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bereits für den Notfall-Einsatz zugelassen - unter anderem in den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Mexiko. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat auch dem Mittel des US-Pharmaunternehmens Moderna eine Notfallzulassung erteilt. Zudem dürfen in einigen Ländern auch bereits andere Impfstoffe eingesetzt werden - etwa die Mittel der chinesischen Hersteller Sinopharm, Cansino und Sinovac sowie des russischen Gamaleya-Instituts.

Weitere Informationen Weitere Meldungen: Infos zur Impfstoff-Suche Die Meldungen zu echten oder vermeintlichen Erfolgen bei der Jagd nach dem Impfstoff häufen sich. Hier eine Übersicht. mehr

Podcast zur Jagd nach dem Impfstoff

Die Corona-Impfstoffentwicklung geht in die heiße Phase. Oda Lambrecht und Christian Baars informieren in einem wöchentlichen Podcast über "Die Jagd nach dem Impfstoff" - im Rahmen der Reihe "Wirtschaft in Zeiten von Corona". In der aktuellen Folge geht es um die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um Millionen Menschen zu impfen. Der NDR hat alle 16 Bundesländer zum Stand der Vorbereitungen befragt.

Überblick: Das Rennen um den Corona-Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat zudem erste Zulassungsverfahren gestartet, während die Phase-3-Studien noch liefen ("rolling review"). Einige Impfstoffe haben in einigen Ländern vor Abschluss der Studien eine Notfallzulassung erhalten. Sie dürfen damit eingeschränkt eingesetzt werden.

Weitere Hintergrund-Informationen