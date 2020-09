Corona-Ticker: Lehrer beraten über Digitalisierung

Norddeutscher Lehrertag in Rostock thematisiert Digitalisierung und Werte an Schulen

Gestern gab es 441 Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen meldet 211 Fälle, Hamburg 119, Schleswig-Holstein 63, Bremen 41 und Mecklenburg-Vorpommern sieben

Norddeutscher Lehrertag zu Digitalisierung und Werten an Schulen

Zum Norddeutschen Lehrertag werden heute ab 10 Uhr in Rostock rund 250 Pädagogen aus ganz Norddeutschland erwartet. Der Kongress steht unter dem Motto "Schule füreinander und miteinander gestalten - Werte erlebbar machen". Unter dem Eindruck der Corona-Krise wird die Digitalisierung an den Schulen eine wichtige Rolle spielen. Veranstalter des Lehrertages ist der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Dessen Landesvorsitzender für Mecklenburg-Vorpommern, Michael Blanck, forderte vor dem Kongress einen deutlich schnelleren Ausbau von Datenleitungen. Es nütze nicht viel, alle Lehrer mit einem Laptop auszustatten, wenn ein Teil der Schulen und auch viele Haushalte immer noch kein schnelles Internet hätten. Zu dem Kongress werden auch die Bildungsministerinnen von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin (SPD), und Schleswig-Holstein, Karin Prien (CDU), erwartet.

Schleswig-Holstein: Testergebnisse nach Corona-Ausbruch an Schule erwartet

Wegen mehrerer Corona-Infektionen ist die Altstadtschule in Rendsburg geschlossen worden. Nachdem bereits drei positive Corona-Fälle in sechsten Klassen festgestellt worden waren, kamen am Freitag zwei weitere hinzu: ein Fall betrifft eine neunte, ein anderer eine zehnte Klasse. Am Freitag wurden rund 150 Schüler und 45 Lehrer der Gemeinschaftsschule getestet werden. Die Ergebnisse sollen heute vorliegen. Am Montag wolle man entscheiden, welche Kohorten möglicherweise ab Dienstag wieder unterrichtet werden könnten, sagte eine Sprecherin des Corona-Lagezentrums des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Freischaffende Künstler demonstrieren in Hannover

Heute wollen freie Künstlerinnen und Künstler in Hannover demonstrieren. Sie wollen damit gegen die seit Monaten fehlende, in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung vonseiten der niedersächsischen Landesregierung protestieren. Zudem wollten sie darauf aufmerksam machen, in welcher prekären Lage viele von ihnen sich derzeit befinden, so die Veranstalter.

Gestern bestätigten die Behörden 441 Neuinfektionen im Norden: 211 in Niedersachsen, 63 in Schleswig-Holstein, sieben in Mecklenburg-Vorpommern, 119 in Hamburg und 41 in Bremen.