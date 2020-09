Corona-Blog: Hamburg erlaubt mehr Sport-Zuschauer

NDR.de hat Sie auch am Dienstag über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Alle News des Tages können Sie hier im Blog nachlesen. Mittwochmorgen gibt es einen neuen Blog.

Corona-Blog am Dienstag endet - Gute Nacht!

Der Corona-Blog von NDR.de macht jetzt eine kleine Pause. Mittwochmorgen starten wir einen neuen Blog. Gute Nacht!

Kommentar zum Immunitätsausweis: Lob für Ethikrat

Der Deutsche Ethikrat lehnt zum jetzigen Zeitpunkt die Einführung eines Corona-Immunitätsausweises ab. Florian Breitmeier lobt in seinem Kommentar die Entscheidung des Beratungsgremiums von Bundestag und Bundesregierung.

Corona in den Landesmagazinen im NDR Fernsehen

Heute Abend haben die NDR Landesmagazine wieder über verschiedene Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier finden Sie eine Übersicht:

"Ein bisschen viel Eigenlob" - Kommentar zum Schulgipfel

Den Schulgipfel, bei dem es gestern im Kanzleramt vor allem um Digitalisierung in Zeiten von Corona ging, hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) als "wegweisendes Treffen" bezeichnet. "Das ist ein bisschen viel Eigenlob", meint dagegen Alfred Schmit in seinem Kommentar. Die Teilnehmer des Schulgipfels hätten sich bemüht - mehr aber auch nicht.

AUDIO: Kommentar zum Schulgipfel: Bemühen, mehr nicht (2 Min)

27 neue Corona-Fälle in Bremen

In Bremen sind 27 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Alle Fälle wurden in der Stadt Bremen registriert, wie Radio Bremen berichtet. Aus Bremerhaven wurden keine neuen Fälle gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in dem Bundesland 2.250 Infektionen amtlich registriert.

Hamburg erlaubt mehr Zuschauer bei Sport-Großveranstaltungen

Hamburgs Senat hat eine Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen. Zu den Spielen der Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und des FC St. Pauli sowie zu anderen Sport-Großveranstaltungen sind von sofort an wieder mehr Zuschauer zugelassen. Beim HSV dürfen maximal 11.400 Fans ins Volksparkstadion, St. Pauli darf 5.900 Anhänger ins Millerntorstadion lassen. Dafür gelten aber bestimmte Voraussetzungen.

"Bei symptomatischen Patienten genaue Tests wichtig"

Die Virologin Sandra Ciesek befürwortet die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Schwerpunktsprechstunden, Schwerpunktpraxen und regionale Fieberambulanzen einzurichten. In der neuen Podcast-Folge des "Coronavirus-Update" von NDR Info spricht Cisek vor allem über die Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Corona-Tests.

EU-Gipfeltreffen wegen Corona-Fall verschoben

Wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Charles Michel wird der für diese Woche geplante Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs verschoben. Wie ein EU-Sprecher sagte, wurde ein Sicherheitsbeamter positiv auf Corona getestet, deshalb müsse sich der Ratspräsident in Quarantäne begeben. Das Treffen soll nun am 1. und 2. Oktober nachgeholt werden.

Elf Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind elf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der amtlich registrierten Infizierten seit Beginn der Pandemie im Nordosten auf 1.133, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Sechs neue Fälle gab es im Landkreis Ludwigslust-Parchim, drei in Nordwestmecklenburg und je einen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in Schwerin. In Rostock, wo in den vergangenen Tagen hohe Neuinfektionszahlen bekannt wurden, wurde kein neuer Fall registriert.

"Ich kann mein inneres Kind freilassen mit 'Hupert'"

Handpuppe "Hupert" ist festes Mitglied der Klasse 2a an der Alwin-Lensch-Schule in Niebüll. Lehrerin Ricarda Thiesen wollte den Schülern beim Homeschooling während der Corona-Schließzeit einen Lernpartner geben. Nun hilft "Hupert" auch im Klassenzimmer beim Unterricht.

VIDEO: Lehrerin setzt auf Homeschooling mit Handpuppe (2 Min)

Immunitätsausweis: "Gegenwärtig raten wir ganz klar davon ab"

Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen einen Corona-Immunitätsausweis zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Die Vorsitzende Alena Buyx begründete auf NDR Info die Entscheidung:

AUDIO: Ethikrat gegen Immunitätsausweis: "Mehr Forschung nötig" (6 Min)

TUI reduziert Winterreise-Angebot

Angesichts neuer Reisewarnungen wegen der Corona-Pandemie hat der weltgrößte Reiseanbieter TUI sein Angebot für die Winter-Reisesaison weiter eingedampft. Insgesamt wurde nach Angaben des Konzerns aus Hannover noch einmal rund ein Fünftel des Programms gestrichen. Damit stehen noch rund 40 Prozent des ursprünglichen Angebots zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilte. "Dies spiegelt die anhaltende Unsicherheit im Hinblick auf Reisebeschränkungen wider", hieß es.

Bremer Schaffermahlzeit wegen Corona abgesagt

Die für kommenden Februar geplante 477. Schaffermahlzeit in Bremen ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. "Im Vordergrund stand, dass ein gesundheitliches Risiko ausgeschlossen werden muss", teilten die Organisatoren mit. Große Änderungen am Ablauf der Veranstaltung zum Schutz vor Corona wolle man aber nicht. Die Schaffermahlzeit geht auf das Jahr 1545 zurück. Bei der Veranstaltung essen rund 300 Teilnehmer nach einem exakt festgelegten Zeitplan traditionelle Seefahrtsspeisen und hören Reden.

Hamburg: Senat verlangt mehr Disziplin

Angesichts der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen in Bars hat der Senat eindringlich an feiernde Hamburgerinnen und Hamburger appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Der Senat kündigte zudem verstärkte Kontrollen in Bars und Lokalen an.

Ethikrat rät aktuell von Corona-Immunitätsbescheinigungen ab

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte einen Corona-Immunitätsausweis ins Gespräch gebracht und den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Diese veröffentlichte das Beratungsgremium von Bundestag und Regierung heute: Von der Einführung solcher Ausweise werde derzeit abgeraten. Es bestünden "erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Ausprägung und des zeitlichen Verlaufs einer Immunität und Infektiosität". Das Gremium forderte die Politik zudem auf, die derzeitigen frei verkäuflichen Tests zum Nachweis einer Immunität gegen Covid-19 wegen ihrer zweifelhaften Verlässlichkeit strenger zu regulieren und die Bevölkerung besser über die Aussagekraft der Tests zu informieren.

Auch FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann lehnt einen Immunitätsausweis ab.

AUDIO: Ullmann: "Immunitätsnachweis wäre falscher Weg" (5 Min)

Verdienstorden für Christian Drosten

Der Virologe Christian Drosten wird mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. "Der Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin gehört national wie international zu den führenden Wissenschaftlern, denen eine herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zukommt", heißt es aus dem Präsidialamt. Dass sein wöchentlicher Podcast "NDR Coronavirus-Update" mehr als 60 Millionen Mal abgerufen wurde, zeige, wie groß das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Erläuterung und Aufklärung in der Bevölkerung ist.

Außerdem ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober weitere Bürgerinnen und Bürger, unter anderem die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim, die Hamburgerin Hannah Kiesbye, den Schriftsteller Ingo Schulze sowie den Pianisten Igor Levit.

61 neue Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist innerhalb eines Tages um 61 Fälle gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 7.290 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert, wie der Senat mitteilte.

Niedersachsen: 73 Neuinfektionen und ein Todesfall

Insgesamt 18.995 Infektionen mit dem Coronavirus sind bis heute in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 73 Fälle mehr als am Vortag. Seit gestern ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.

Allein im Landkreis Cloppenburg registrierten die Behörden 16 Neuinfektionen. Auf 100.000 Einwohner bezogen liegt der Kreis bei mehr als 60 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage - und damit über der sogenannten 50er-Grenze, ab der in einem betroffenen Landkreis strengere Corona-Regeln gelten sollen.

Kein Übernachtungsverbot für Cloppenburger in NDS

Reisende aus dem vom Coronavirus stark betroffenen Landkreis Cloppenburg sind zumindest im eigenen Bundesland bei Übernachtungen nicht eingeschränkt. Die aktuelle Corona-Verordnung Niedersachsens sehe kein Beherbergungsverbot oder Einschränkungen für Reisen vor, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Die Zahlen steigen - die Kontrollen werden schärfer

NDR Info hat die aktuelle Lage der Corona-Pandemie im Norden zusammengefasst.

VIDEO: Corona im Norden: Zwischen Partys und Kontrollen (3 Min)

SH meldet 40 neue Corona-Infektionen

In Schleswig-Holstein wurden 40 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind insgesamt 4.460 Infektionen mit dem Virus bestätigt. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 15 in Lübeck.

Niedersachsen: Grünes Licht für Weihnachtsmärkte?

Trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen sieht Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gute Chancen für die Veranstaltung von Weihnachtsmärkten in diesem Winter. Auch das Ausschenken von Alkohol halte er für möglich, sagte der CDU-Politiker der Hannover-Ausgabe der heutigen "Bild"-Zeitung. Heute wollen Vertreter von Sozial- und Wirtschaftsministerium, Kommunen und Schaustellerverbänden beraten, unter welchen Umständen im November und Dezember Weihnachtsmärkte abgehalten werden können.

Schulgipfel: Lehrer sollen Laptops bekommen

Die rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig Dienst-Laptops bekommen. Bei einem Treffen am Montagabend im Kanzleramt verabredeten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister aus 14 Bundesländern entsprechende Schritte zur Finanzierung.

Schulgipfel: Lehrer sollen Laptops bekommen

Die rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig Dienst-Laptops bekommen. Bei einem Treffen am Montagabend im Kanzleramt verabredeten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und die Kultusminister aus 14 Bundesländern entsprechende Schritte zur Finanzierung.

MV: Millionenhilfe vom Land für die Kommunen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird 162 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen - um mit dem Geld den Kommunen zu helfen, denen aufgrund der Corona-Pandemie die Einnahmen wegbrechen. Das ist das Ergebnis von achtstündigen Verhandlungen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sowie Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) mit Kommunalvertretern, die gestern bis in den späten Abend dauerten. "Wir sind uns einig, gemeinsam eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass den Kommunen so viele Mittel zur Verfügung stehen, wie wir das auch vor Corona miteinander verabredet haben", sagte Schwesig.

SH: Ver.di-Streik in Kiel angekündigt

Heute sollen die Kieler Stadtwerke und das Städtische Krankenhaus bestreikt werden. "Wir wollen in einer ersten Warnstreikrunde in dieser Woche deutlich machen, dass wir auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie die Forderungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst klar darstellen können und werden", sagte ver.di-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin.

Auch in Niedersachsen hat Verdi zu Streiks aufgerufen. Allerdings wird es heute keine Einschränkungen geben. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

16 Infizierte in weiterer Hamburger Bar

Im Hamburger Schanzenviertel gibt es einen weiteren Corona-Ausbruch. Nach Informationen von NDR 90,3 sind 16 Menschen positiv getestet worden - sie alle hatten sich zuvor in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße aufgehalten. Bisher sind den Behörden 60 Kontaktpersonen bekannt, weitere werden noch ermittelt. Nach Angaben des Bezirksamts Altona sind bislang weder Servicekräfte noch Türsteher betroffen, die Infektionen gingen offenbar von Gästegruppen aus.

Weitere Informationen Weiterer Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar Nach dem Corona-Ausbruch in der Bar "Katze" gibt es eine Häufung in einem weiteren Lokal im Hamburger Schanzenviertel. 16 Menschen wurden nach einem Besuch im "Le Vou" positiv getestet. mehr

Corona in den Landesmagazinen von gestern Abend

Gestern Abend haben die NDR Landesmagazine in mehreren Berichten über Folgen und Aspekte der Corona-Pandemie berichtet. Hier finden Sie eine Übersicht:

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Moin! Wir berichten auch weiterhin im NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden 145 Fälle in Norddeutschland: 65 in Hamburg, 20 in Schleswig-Holstein, 38 in Niedersachsen, 19 in Mecklenburg-Vorpommern und 3 in Bremen.