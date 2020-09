Stand: 30.09.2020 23:57 Uhr Corona-Blog: Reisewarnungen für Belgien und Island

In diesem Blog hat NDR.de Sie am Mittwoch über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert. Alle News des Tages können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Der Corona-Blog macht jetzt Pause

Das war es für heute mit der Berichterstattung zum Coronavirus in diesem Blog von NDR.de. Gute Nacht! Donnerstagmorgen starten wir einen neuen Blog.

Reisewarnung für ganz Belgien, Island und weitere EU-Regionen

Deutschland stuft wegen hoher Corona-Infektionszahlen nun auch ganz Belgien, Island und weitere Regionen in europäischen Ländern als Risikogebiete ein. Das Robert Koch-Institut aktualisierte seine Risikoliste am Abend entsprechend und nahm mit Wales und Nordirland auch Teile Großbritanniens auf. In Frankreich kamen die Regionen Pays de la Loire und Burgund (Bourgogne) hinzu. Damit ist im größten Nachbarland Deutschlands nur noch die Region Grand Est von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen. Erstmals nahm die Bundesregierung Gebiete in den beiden baltischen Staaten Litauen und Estland auf die Risikoliste. Außerdem kamen Regionen in Irland, Kroatien, Slowenien, Ungarn und Rumänien hinzu. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Für Fribourg in der Schweiz sowie die kroatischen Urlaubsziele Zadar und Sibenik-Knin wurde der Status als Risikogebiet aufgehoben. Eine Reisewarnung erfolgt, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Sie ist kein Verbot, soll aber eine abschreckende Wirkung speziell für Touristen haben.

Rendsburg lockert Regeln für Privatfeiern wieder

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat seine Corona-Regeln für private Feiern nach nur zwei Tagen wieder gelockert. So müssen Veranstaltungen mit 25 oder mehr Menschen nicht mehr spätestens drei Tage vor Beginn angemeldet werden, wie der Kreis heute mitteilte. Nach erneuten Beratungen des Corona-Lagezentrums widerrufe der Kreis die am Montag erlassene Anzeigepflicht für private Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 25 Personen. Die Neuinfektionszahlen ließen nicht erkennen, dass im Kreisgebiet Maßnahmen über die des Landes Schleswig-Holstein hinaus nötig seien.

Spahn: "Das waren harte Monate für viel Deutsche"

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich hinter den Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Durchhalten in der Corona-Krise gestellt. "Das waren harte Monate für viele Deutsche", sagte Spahn nach Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder. "Es waren Zumutungen für viele im persönlichen Bereich."

Spahn nannte Eltern, Kinder, Menschen in Kurzarbeit, schwer getroffene Wirtschaftszweige wie die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche. "Wir haben unter großem Verzicht und vielen Härten es bis hierhin geschafft, so vergleichsweise gut durchzukommen." Jetzt sei man es sich selbst schuldig, das nicht zu verspielen.

SH: Behörden kontrollieren Kontaktlisten rund um die Uhr

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack hat angekündigt, dass es in Gaststätten Kontrollen rund um die Uhr geben wird. "Die Angabe der Personendaten in Gaststätten soll regelmäßig durch die zuständigen Behörden kontrolliert und auch im Falle von Falschangaben konsequent geahndet werden", meinte die CDU-Politikerin. Die Städte und Gemeinden sollen ein besonders Augenmerk auf die Kontaktlisten legen. Es müsse ähnlich geahndet werden wie beim Falschparken. "Jeder muss sich bewusst sein, dass er erwischt werden kann und dass es dann ein sehr teures Abendessen wird", sagte Sütterlin-Waack. Das Corona-Bußgeld für Falschangaben im Restaurant soll in Schleswig-Holstein 1.000 Euro betragen.

MV: Schulen wollen Urlaubsorte erfahren

In den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-bedingten Hygiene-Regeln nach den Oktoberferien (5. bis 10. Oktober) noch einmal verschärft. So sollen die Klassenzimmer regelmäßig in kurzen Intervallen auch während des Unterrichts gelüftet werden - und zwar soll im 20-Minuten-Abstand jeweils drei bis fünf Minuten lang stoßgelüftet werden, so Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) in Schwerin. "Lüften ist wichtig. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden." Zudem bekommen Eltern in diesen Tagen Zettel mit nach Hause, auf denen sie über Urlaubsorte in den Ferien Auskunft geben sollen.

Hamburg: Bürgerschaft zieht (fast) an einem Strang

Mit dringlichen Appellen an die Verantwortung der Hamburgerinnen und Hamburger haben Vertreter fast aller Parteien in der Bürgerschaft die Einhaltung der Corona-Regeln gefordert. "Wir haben es selbst im Griff, die Krise gut zu überstehen", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Nur die AfD warf den anderen Parteien und den Medien Panikmache und "Kriegsberichterstattung" im Zusammenhang mit der Pandemie vor.

Flensburg: "Wir wollen nicht, dass es zu einer starken Verbreitung kommt"

Was geschieht, wenn in Flensburg die Zahl der Corona-Fälle weiter steigt? Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) im Interview bei NDR Info.

VIDEO: Gestiegene Corona-Zahlen in Flensburg nach Familienfeier (4 Min)

Schleswig-Holstein: Masken bald auch im Unterricht

Nach den Herbstferien müssen Schüler in Schleswig-Holstein ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen. "Das ist ein vertretbarer Weg aus Fürsorge für die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler", sagte Prien. Nach den Herbstferien geht die Schule in Schleswig-Holstein am 19. Oktober wieder los.

16 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

Seit gestern Nachmittag sind in Mecklenburg-Vorpommern 16 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Landesweit wurden somit bislang insgesamt 1.196 Infektionen festgestellt.

Ab 20.15 Uhr: ARD extra zur Corona-Lage

Das NDR Fernsehen sendet heute Abend von 20.15 Uhr bis 20.35 Uhr ein ARD extra zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland.

Bürgermeister von Wesselburen gespannt auf Massentest

Der ehrenamtliche Bürgermeister von Wesselburen hält die für morgen angebotenen Corona-Testungen für die rund 500 rumänischen Mitbürger der Kleinstadt in Dithmarschen für "sinnvoll und überfällig". Heinz-Werner Bruhs (CDU): "In Wesselburen haben wir aktuell 28 Coronafälle und alle betreffen die rumänische Gemeinschaft. Wir müssen ein klares Bild gewinnen, wie viele tatsächlich mit Corona infiziert sind." Die Kreisverwaltung ließ allen für die Testungen vorgesehenen Personen heute eine Postwurfsendung mit den entsprechenden Informationen in rumänischer Sprache zukommen. Mitarbeiter des Kreises waren mit Unterstützung durch rumänische Kontaktpersonen für persönliche Ansprachen vor Ort unterwegs. Am Donnerstag sollen auf dem Gelände einer Arztpraxis die Coronatests vorgenommen werden. Die Tests sind freiwillig. "Ich bin selbst gespannt, wie viele Menschen mitmachen werden", sagt Bruhs.

Auswärtiges Amt erneuert Reisewarnungen für Oktober

Die pauschale Reisewarnung für gut 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raums wird zum 1. Oktober aufgehoben. Für die Reisenden dürfte sich de facto allerdings wenig ändern, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, denn die Pauschalwarnung werde durch speziell zugeschnittene Risikobewertungen für die einzelnen Staaten ersetzt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes wird auch nach dem Monatswechsel weiterhin eine Corona-bedingte Reisewarnung für fast alle Länder bestehen.

Hannover feiert erstes großes Volksfest seit der Pandemie

Am Freitag beginnt erstmals wieder ein großes Volksfest in Hannover. Das Oktoberfest heißt in diesem Jahr Herbstvergnügen und wurde mit einem strengen Hygiene-Konzept von den Behörden genehmigt. Maximal 3.800 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem umzäunten Park mit 26 großen Fahrgeschäften und rund 60 Buden aufhalten. Ein Ampelsystem informiert auf oktoberfest-hannover.de, wie voll es auf dem Schützenplatz ist. Das Herbstvergnügen läuft bis zum 1. November. Der Eintritt kostet zwei Euro. An den Buden gibt es Bier und Wein, aber nichts Hochprozentiges. Beim Eintritt müssen die Gäste angeben, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in Hochrisikogebieten aufgehalten oder Krankheitssymptome haben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. In Bremen beginnt, ebenfalls am Freitag, der Freimarkt mit einem ähnlichen Konzept.

MV: Bildungsministerin zieht positive Bilanz

Nach den Sommerferien hat in Mecklenburg-Vorpommern ein Großteil der Schüler trotz der Corona-Pandemie regulär zur Schule gehen können. Derzeit seien 54 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Dies seien etwa 0,6 Prozent aller Schüler im Bundesland. Nach den Sommerferien waren bislang zwölf Schulen von Corona-Infektionen betroffen. An insgesamt 30 Schulen habe es Quarantäne-Maßnahmen gegeben. Davon betroffen waren 1.514 Kinder und Jugendliche sowie 213 Lehrkräfte.

Hamburg registriert 61 neue Corona-Fälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hamburg innerhalb eines Tages um 61 gestiegen. Trotzdem erhöht sich die Gesamtzahl der Infektionen nur um 59 auf nun 7.895, weil zwei ältere Fälle gestrichen werden mussten, so die Gesundheitsbehörde. Die Hansestadt will zudem ab sofort einen Sieben--Tage-Inzidenzwert nach eigenen Berechnungen veröffentlichen. Grund seien Abweichungen zu den bisher vom RKI übernommenen Daten, die immer wieder für Verwirrung gesorgt hätten, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich.

Niedersachsen: Diskotheken und Bars bleiben geschlossen

Niedersachsen sieht wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen von der zunächst ins Auge gefassten Wiedereröffnung von Diskotheken und Clubs vorläufig ab. "Es ist nicht zu erwarten, dass die geöffnet werden. Es wird keine größeren Lockerungen geben", ", sagte eine Regierungssprecherin mit Blick auf die neue Corona-Verordnung des Landes, die am 9. Oktober in Kraft tritt. Angedachte Lockerungen müssten aus Vorsicht zurückgenommen werden. Der Probebetrieb mit einer begrenzten Zahl von Zuschauern in Fußballstadien laufe aber weiter.

Bußgeld für falsche Angaben: Wer kontrolliert die Kontaktlisten in der Gastronomie?

In Schleswig-Holstein droht bei Falschangaben in Gaststätten ein Bußgeld von 1.000 Euro zahlen. Doch wer kontrolliert das? Und wer zahlt, Wirt oder Gast? Laut Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sollen Wirte nicht für lügende Gäste zahlen müssen. "Der Gastwirt ist keine Passkontrolle", so Garg. Er stellt klar "Micky Mäuse müssen das Corona-Bußgeld zahlen." Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) sagt: "Es ist ein Streit unter Rechtsexperten, ob Gastwirte das Recht haben, sich den Personalausweis vorzeigen zu lassen. Ich befürchte, dass sie keinen Anspruch darauf haben." Dehoga-Präsident Lars Schwarz ergänzt kritisch: "Die Kontrollen sind nicht umsetzbar." Bund und Länder haben sich gestern auf ein einheitliches Bußgeld von mindestens 50 Euro für falsche Kontakt-Angaben bei Gastronomiebesuchen geeinigt.

Weniger Arbeitslose trotz Corona-Krise

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist trotz der Corona-Pandemie im September um 108.000 im Vergleich zum Vormonat gesunken. Sie lag bei 2,847 Millionen, aber um 613.000 höher als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 6,2 Prozent - 0,2 Punkte weniger als im August. Der deutschlandweite Trend zeichnet sich auch in den vier norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg ab.

153 Neuinfektionen in Niedersachsen

Innerhalb eines Tages wurden in Niedersachsen 153 neue Corona-Fälle registriert. Ein Mensch starb an den Folgen der Infektion. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöht sich somit auf 20.229 und die der Todesopfer auf 685 Fälle. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben die Kreise Cloppenburg (42,8) und Friesland (30,4).

Studie: Gibt es doch keine Hintergrund-Immunität?

Coronaviren als Ursache von Erkältungsinfektionen gab es auch schon vor der Pandemie. Für eine neue Studie, an der auch Wissenschaftler aus Kiel mitgearbeitet haben, wurde nun deren Auswirkung auf eine Immunität gegen Sars-CoV-2 untersucht.

RKI meldet 1.798 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen schwächt sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leicht ab. Zuletzt habe es 1.798 neue Fälle binnen 24 Stunden gegeben, teilte das RKI mit. Das sind 291 weniger als am Vortag, gestern lag die Zahl bei 2.089. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 Getesteten liege demnach jetzt bei 289.219. Wie das RKI weiter mitteilte, stieg die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, um 17 auf 9.488.

Schleswig-Holstein registriert 48 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind 48 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Dienstagabend auf 4.772. Am Montag waren 38 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, erhöhte sich um einen auf 162. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4.200 als genesen.

Digitaler Schulunterricht in SH: Durchwachsenes Zwischenzeugnis

Seit fast zwei Monaten läuft an den schleswig-holsteinischen Schulen wieder der Präsenzunterricht. Nach Ansicht vieler Eltern und Bildungsexperten gibt es gerade in Sachen digitaler Unterricht noch viel zu tun, um bestmögliche Bildung auch in Pandemie-Zeiten zu gewährleisten.

Heizpilze sollen in Hamburg bis 1. Mai 2021 erlaubt werden

Zur Entlastung der Corona-geplagten Gastronomie wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen den Einsatz von klimaschädlichen Heizpilzen in Hamburg vorübergehend erlauben. Das sieht ein gemeinsamer Antrag für die heutige Bürgerschaftssitzung in der Hansestadt vor. Darin wird der Senat aufgefordert, die Außengastronomie - und dabei auch temporäre Überdachungen wie Zeltdächer und Windschutz - in allen Hamburger Bezirken bis zum 1. Mai kommenden Jahres zu genehmigen.

Neue Regeln und neue Bußgelder

Die Länderchefs und Kanzlerin Merkel haben sich gestern auf einheitliche Regelungen zu Obergrenzen bei privaten Feiern und auf neue Corona-Bußgelder verständigt. NDR Info hat die Änderungen zusammengefasst:

VIDEO: Corona-Gipfel legt Prioritäten auf Wirtschaft und Schulen (5 Min)

Corona-Berichte in den NDR Landesmagazinen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Kein Regelbetrieb mehr an Schulen im gesamten Kreis Friesland

Wegen gestiegener Infektionszahlen hat der Landkreis Friesland wieder Schichtbetrieb an allen Schulen angeordnet - egal, wie hoch das regionale Infektionsgeschehen direkt vor Ort ist. Eltern aus Zetel möchten diese Entscheidung revidiert wissen.

VIDEO: Homeschooling: Landkreis Friesland setzt auf Wechselbetrieb (3 Min)

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Am Dienstag gab es im Norden insgesamt 307 bestätigte Neuinfektionen: 120 in Niedersachsen, 87 in Hamburg, 38 in Schleswig-Holstein, 12 in Mecklenburg-Vorpommern und 50 in Bremen.