Corona-Ticker: Kontrollen in Hamburger Schanzenbars

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kontrollen in Hamburger Bars offenbaren Mängel beim Corona-Schutz

Zahl der Neuinfektionen vom Sonnabend: 186 in Niedersachsen, 53 in Schleswig-Holstein, 88 in Hamburg. (Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.)

Wie Bars im Schanzenviertel kontrolliert werden

In zwei Bars im Hamburger Schanzenviertel haben sich vor Kurzem Gäste mit dem Coronavirus angesteckt. Nun prüfen Kontrolleure vermehrt, ob sich jeder in dem Viertel an die Corona-Spielregeln hält. Diesmal ist auch Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) dabei. Ihrer Ansicht nach setzen manche in der Barszene leichtfertig aufs Spiel, dass die Betriebe geöffnet bleiben können.

VIDEO: Corona: Kontrollen in der Schanze (3 Min)

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! Auch heute berichten wir wieder im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

