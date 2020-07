Corona-Ticker: Reiserückkehrer können getestet werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Corona-Nachrichten von gestern finden Sie hier zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze



SH: Kontaktbeschränkungen für Kreisstadt Heide treten in Kraft

SH: Mobile Teststationen für Reiserückkehrer gehen in Betrieb

Testzentrum am Airport Hamburg nimmt Arbeit auf

Hamburg : Außer-Haus-Verkauf von Alkohol ab heute stark eingeschränkt

Maskenpflicht für Büsums Fußgängerzone tritt in Kraft

136 Neuinfektionen am Donnerstag: 69 in Niedersachsen, 22 in Schleswig-Holstein, 31 in Hamburg, 3 in Mecklenburg-Vorpommern und 11 in Bremen

Maskenpflicht für Büsums Fußgängerzone tritt in Kraft

Ab heute gilt in Büsum (Kreis Dithmarschen) eine Maskenpflicht. Sie bezieht sich auf die Fußgängerzone, weil dort die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann. Die entsprechende Verfügung gilt zunächst für eine Woche.

Hamburg: Außer-Haus-Verkauf von Alkohol ab heute eingeschränkt

In Hamburg gelten zunächst für dieses Wochenende in weiten Teilen der Innenstadt Alkoholverkaufsverbote. So dürfen etwa Kneipen, Bars, Cafés, Kioske, Tankstellen und Supermärkte heute, morgen und am Sonntag keinen Alkohol zum Mitnehmen verkaufen. Die Einschränkungen gelten jeweils von 20 bis 6 Uhr.

Testzentrum am Airport Hamburg geht an den Start

Das Corona-Testzentrum für Flugreisende aus Risikogebieten am Hamburger Flughafen soll heute seinen Betrieb aufnehmen. Damit wird in Hamburg ein Beschluss der Landes-Gesundheitsminister aus der vergangenen Woche umgesetzt. Wer aus dem Urlaub oder von Reisen in Risikoländer zurückkehrt, muss sich 14 Tage in Quarantäne begeben oder bis zum Vorliegen eines negativen Tests in Quarantäne bleiben. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird am Mittag unter anderem gemeinsam mit Flughafen-Geschäftsführer Christian Kunsch und Georg Kamp vom Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes, Landesverband Hamburg, über die aktuelle Lage informieren.

Ab heute neue Kontaktbeschränkungen in Heide

Für die Kreisstadt Heide in Dithmarschen treten heute neue Kontaktbeschränkungen in Kraft. So darf sich eine Person im öffentlichen Raum nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen.

Landrat reagiert auf Corona-Ausbruch in Heide Schleswig-Holstein Magazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Wegen eines Corona-Ausbruches in Heide, reagiert der Landrat, um das Virus wieder einzudämmen: Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt und verstärkte Kontrollen, sind nur einige der Maßnahmen.







SH bietet mobile Teststationen für Rückkehrer an

Von heute an soll es in Schleswig-Holstein verschiedene mobile Corona-Teststationen geben. Dort sollen Reiserückkehrer kostenlos getestet werden.

NDR.de startet den Corona-Live-Ticker am Freitag

Einen schönen guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Wir berichten auch heute wieder per Live-Ticker über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland.

Am Donnerstag gab es insgesamt 136 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland: 69 Fälle in Niedersachsen, 22 in Schleswig-Holstein, 3 in Mecklenburg-Vorpommern, 31 in Hamburg und 11 in Bremen.