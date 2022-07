Corona: Oft gestellte Fragen zur aktuellen Lage

Laut dem Berufsverband in Deutschland anerkannter medizinischer Labore ALM liegt die Testpositivrate gerade bei über 55 Prozent. Das heißt: Mehr als jeder zweite, der einen PCR-Test macht, ist Corona-positiv. Das spricht für eine hohe Dunkelziffer und dafür, dass die aktuell gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenzen die Lage nur zum Teil widergeben. Wie hoch diese genau ist, ist nicht bekannt. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts in einer Gemeinde in Baden-Württemberg hat gezeigt, dass es dort 3,7 mal mehr Infektionen gegeben haben muss als offiziell gemeldet.

PCR-Tests schlagen auch bei den neuen Varianten an. Um weiterhin einen Überblick über die Infektionszahlen zu bekommen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich beim Verdacht auf eine Infektion PCR-testen zu lassen. Denn nur durch PCR-Tests bestätigte Infektionen gehen in die offizielle Statistik ein. Weitere Informationen PCR-Tests: Wo es sie im Norden gibt und wann man sie machen muss In Schleswig-Holstein ist ein PCR-Test zur Abklärung einer Corona-Infektion weiter verpflichtend. In den anderen Ländern sind sie freiwillig. mehr

Im Moment kommen deutschlandweit rund 2.000 Covid-Infizierte täglich ins Krankenhaus. Insgesamt sind gerade etwa 18.000 Menschen hospitalisiert, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Dabei wird allerdings nicht unterschieden, ob jemand explizit wegen Covid-19 ins Krankenhaus kommt oder Corona nur als Nebendiagnose gestellt wird. Denn diese Unterscheidung ist laut Deutscher Krankenhausgesellschaft oft nicht möglich. Etwa 1.300 Menschen liegen derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation. Auch hier wird nicht zwischen Haupt- und Nebendiagnose unterschieden, da das oft nicht möglich ist. Weitere Informationen Corona: So viele Intensivbetten im Norden sind belegt Der aktuelle Stand der Belegung in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen. mehr

In der vergangenen Woche wurden je nach Meldetag zwischen null am Montag und 177 Todesfällen am Donnerstag gemeldet. Montags liegen die Zahlen vom Wochenende oft noch nicht vor.

Besonders gefährdet sind ungeimpfte Menschen ab 60 Jahren, Raucherinnen und Raucher und Menschen mit Vorerkrankungen.

Die Europäische Union empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach sich vor einigen Tagen dafür aus, auch Menschen unter 60 Jahren ein viertes Mal zu impfen. Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland, kritisierte dies und sagte, er kenne keine Daten, die einen solchen Ratschlag rechtfertigten. Die Stiko empfiehlt die vierte Impfung nur für über 70-Jährige, für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, vor allem wenn sie direkten Patientenkontakt haben. Die Stiko rät aber auch allen Erwachsenen mit einer Immunschwäche und Kindern über fünf Jahren mit einer Immunschwäche zu einer vierten Impfung. Weitere Informationen Vierte Corona-Impfung: Für wen ist der zweite Booster sinnvoll? Eine vierte Impfung ist für Risikogruppen und ältere Menschen zu empfehlen. Aber eine Studie zeigt: Nicht jeder braucht den Doppel-Booster. mehr

Bei Menschen, die gesundheitlich gefährdet sind, also zum Beispiel eine Vorerkrankung haben, soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach dem ersten Booster verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr. Generell empfiehlt die Stiko einen Abstand zwischen Infektion und Impfung von drei Monaten.

Zwischen Infektion und Impfung sollten mindestens drei Monate liegen. Das heißt, wer sich jetzt infiziert, sollte mit einem Booster noch drei Monate warten.

Es ist schwierig pauschal zu sagen, wie lange die Impfung vor einem schweren Verlauf schützt - zum einen wegen möglicherweise auftretenden neuen Virusvarianten. Aber auch, weil die Immunabwehr der Menschen sich individuell unterscheidet, je nach Alter, Geschlecht und auch Impfstoff. Expertinnen und Experten rechnen aber damit, dass die Wirksamkeit gegen einen schweren Verlauf nach drei Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna auch nach sechs Monaten noch hoch ist.

Es ist anzunehmen, dass an Omikron angepasste Impfstoffe im Herbst zur Verfügung stehen. Florian Krammer, Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York empfiehlt gesunden Personen unter 65 Jahren mit der vierten Impfung auf diesen angepassten Impfstoff zu warten.

Chronische und psychische Vorerkrankungen und ein schwerer Covid-19-Verlauf scheinen das Risiko für Long Covid am stärksten zu erhöhen. Und es tritt besonders im jungen bis mittleren Erwachsenenalter auf, eher bei Frauen und bei wirtschaftlich benachteiligten Menschen. Als weitere Risikofaktoren gelten eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus und eine Diabetes-Erkrankung. Auch Menschen in Gesundheitsberufen sind eher betroffen, weil sie sich häufiger infizieren und somit auch die Wahrscheinlichkeit für eine Long-Covid-Erkrankung steigt. Zudem gibt es Hinweise, dass die Covid-19-Impfung das Risiko, an Long Covid zu erkranken, verringert.