Stand: 25.08.2020 13:28 Uhr

Corona-Chronologie: Die Ereignisse im Norden

Seit sich das neue Coronavirus vom chinesischen Wuhan aus in der ganzen Welt ausbreitet, hat sich unser Leben massiv verändert. Welche Folgen die Pandemie auch auf den Norden hat, zeigt unsere Chronologie.

Der Beginn der Corona-Pandemie

Die Lungenkrankheit bricht vermutlich im Dezember 2019 aus. Am 27. Januar 2020 gibt es den ersten Corona-Fall in Deutschland - und die ersten Verdachtsfälle auch im Norden.

Die Ereignisse zum Jahreswechsel 2019/20 Corona-Chronologie: Die Anfänge Teil 1 der norddeutschen Corona-Chronologie: Eine unbekannte Lungenkrankheit bricht Ende 2019 in China aus. Ende Januar wird der erste Infizierte in Deutschland gemeldet - im Norden gibt es erste Verdachtsfälle. mehr

Februar 2020

Am 11. Februar bekommen Krankheit und Virus einen Namen. Nach einer Karnevalsfeier nimmt eine größere Infektionskette in Heinsberg ihren Anfang. Und: NDR Info startet mit Professor Drosten den mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Podcast "Coronavirus-Update". Am 27. Februar gibt es schließlich den ersten Covid-19-Fall auch im Norden. Alle Details in der Übersicht für den Februar:

Die Ereignisse im Februar 2020 Corona-Chronologie: Februar 2020 Im Februar 2020 startet NDR Info mit Professor Drosten den mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Podcast "Coronavirus Update". Ende des Monats gibt es schließlich den ersten Covid-19-Fall auch im Norden. mehr

März 2020

Anfang des Monats ist die Zahl der Corona-Fälle noch überschaubar. Dann aber beginnen Ferien - und viele Ski-Urlauber bringen bei ihrer Rückkehr das Virus mit. Anfang des Monats wird zudem der erste deutsche Corona-Tote gemeldet. Die Politik muss handeln: Großveranstaltungen werden ebenso wie Gottesdienste verboten, am 16. März werden bis auf die Supermärkte fast alle Geschäfte sowie Schulen und Kitas geschlossen. Der Tourismus wird komplett runtergefahren. Nachbarländer machen ihre Grenzen dicht. Am 11. März steckt sich auch der erste deutsche Fußballprofi an, zwei Tage später stellt die Bundesliga ihren Spielbetrieb vorerst ein.

Die Ereignisse im März 2020 Corona-Chronologie: März 2020 Immer mehr Corona-Fälle zwingen die Politik zum Handeln: sämtliche Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen und Kitas geschlossen. Die ersten Toten sind auch im Norden zu beklagen. mehr

April 2020

Ostern wird unter Corona-Bedingungen gefeiert. Obwohl das Wetter gut ist, zeigen sich die Norddeutschen diszipliniert und halten sich bei Spaziergängen und Radtouren überwiegend an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote. Da die Pandemie im Norden an Tempo verliert, gibt es im April bereits wieder erste Lockerungen, einige Geschäfte dürfen wieder öffnen. Dafür kommt überall die Maskenpflicht.

Die Ereignisse im Mai 2020 Corona-Chronologie: April 2020 Da die Pandemie im Norden an Tempo verliert, gibt es im April bereits wieder erste Lockerungen, einige Geschäfte dürfen wieder öffnen. Dafür kommt überall die Maskenpflicht. mehr

Mai 2020

Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit fallen in diesem Jahr Corona-bedingt weitgehend aus. In Schlachthöfen treten die ersten größeren Corona-Ausbrüche auf. Die Politik gibt am 6. Mai grünes Licht für weitere Lockerungen: Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, auch in der Gastronomie und im Tourismus soll es behutsam wieder losgehen. Trotzdem finden auch im Norden erste "Hygienedemos" statt, auf denen die Corona-Maßnahmen kritisiert werden. Die Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai wieder den Spielbetrieb - mit Geisterspielen. Himmelfahrt und Pfingsten strömen Tagesausflügler an die Küsten - teilweise sind die Orte dort so voll, dass sie für weitere Besucher gesperrt werden müssen.

Die Ereignisse im Mai 2020 Corona-Chronologie: Mai 2020 Weitere Lockerungen treten in Kraft: So dürfen alle Geschäfte wieder öffnen. Die Fußball-Bundesliga startet am 16. Mai wieder. Himmelfahrt und Pfingsten strömen Tagesausflügler an die Küsten. mehr

Juni 2020

Am 6. Juni findet in Hamburg eine große "Black lives matter"-Demo statt - mit etwa 14.000 Teilnehmern deutlich mehr als in Corona-Zeiten zulässig ist. Die Grenzen zu unseren Nachbarländern werden wieder durchlässiger - sogleich beginnt der Ansturm der Urlauber auf Dänemark. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern freuen sich über niedrige Infektionszahlen, Hamburgs Innensenator Grote gerät in die Kritik und die Corona-Warn-App geht am 16. Juni an den Start. Und: Der "Coronavirus-Update"-Podcast mit Christian Drosten erhält den Grimme Online Award.

Die Ereignisse im Juni 2020 Corona-Chronologie: Juni 2020 Die Grenzen zu unseren Nachbarn werden wieder durchlässiger - sogleich beginnt der Urlauber-Ansturm auf Dänemark. Hamburgs Innensenator Grote gerät in die Kritik und die Corona-Warn-App geht an den Start. mehr

Juli 2020

Zu Beginn des Monats sinken die Infektionszahlen konstant, in Mecklenburg-Vorpommern ist sogar kein aktiver Corona-Fall mehr registriert. Doch mit den Rückkehr der ersten Urlauber wächst auch im Norden die Sorge vor einer zweiten Welle. Entsprechend wird die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten beschlossen. Gute und schlechte Nachrichten für Kreuzfahrt-Fans: Erstmals nach der Zwangspause legt wieder ein größeres deutsches Schiff in Hamburg ab, zugleich gibt es aber auch positive Tests bei Crew-Mitgliedern.

Die Ereignisse im Juli 2020 Corona-Chronologie: Juli 2020 Zu Beginn des Monats sinken die Infektionszahlen konstant, in MV ist sogar kein aktiver Corona-Fall mehr registriert. Doch mit Blick auf Reiserückkehrer wächst die Sorge vor einer zweiten Welle. mehr

August 2020

Im August 2020 geht in den Nord-Ländern die Schule wieder los - fast überall muss Maske getragen werden. Heimkehrende Urlauber sorgen für steigende Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen, entsprechend wird die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten Anfang des Monats umgesetzt. Ende August wird sie von den Gesundheitsministern aber schon wieder infrage gestellt.

Die Ereignisse im August 2020 Corona-Chronologie: August 2020 Im August geht in den Nord-Ländern die Schule wieder los - fast überall muss Maske getragen werden. Zurückkehrende Urlauber sorgen für einen Anstieg der Infektionszahlen. Die August-Ereignisse im Überblick. mehr

Der aktuelle Live-Ticker Corona-Ticker: Fährbetrieb Kiel-Oslo wird unterbrochen Die Color Line unterbricht erneut den Fährbetrieb zwischen Kiel und Oslo. Der Grund: Vermutlich wird eine Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland eingeführt. Weitere News im Live-Ticker. mehr

Podcasts NDR Info Podcast: Der Zug der Seuche Corona - ein Virus verändert die Welt. In Norddeutschland verfolgt die Deutsch-Chinesin Ting die Ausbreitung von Wuhan nach Hamburg - und wie unterschiedlich auf die Pandemie regiert wird. mehr "Coronavirus-Update" Der Podcast mit Christian Drosten Die Produktion des Podcasts befindet sich zurzeit in der Sommerpause. Hier finden Sie alle 50 Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 20.08.2020 | 06:00 Uhr