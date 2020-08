Stand: 26.08.2020 17:35 Uhr

Corona-Chronologie: Februar 2020

Im Februar 2020 startet NDR Info mit Professor Drosten den mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Podcast "Coronavirus Update". Ende des Monats gibt es schließlich den ersten Covid-19-Fall auch im Norden. Die Ereignisse des Monats im Überblick.

Bundeswehr holt Deutsche aus Wuhan

Ein Bundeswehrflugzeug bringt mehr als 100 Deutsche und ihre Familien aus Wuhan nach Deutschland. Unter ihnen ist auch die Rostocker Studentin Ann-Sophie Muxfeldt. Wie die meisten anderen Ausgeflogenen wird auch sie zur Quarantäne in eine Kaserne nach Rheinland-Pfalz gebracht. Zwei der Rückkehrer tragen das Virus in sich.

Krankheit und Virus bekommen Namen

Die WHO gibt der neuen Lungenkrankheit aus China den Namen Covid-19 (coronavirus disease 2019) und dem Virus, das die Krankheit auslöst, den Namen Sars-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Erste Europäer sterben an Virus

In Italien sterben die ersten beiden Europäer, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Italien riegelt erste Städte im Norden des Landes ab.

Infektionskette in Heinsberg beginnt

Aus dem später besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wird der erste Sars-CoV-2-Fall gemeldet. Einen Tag später schließt der Kreis Schulen und Kindergärten. Besonders brisant: Das Ehepaar, bei dem Covid-19 festgestellt wurde, hatte zuvor noch Karneval gefeiert. Vermutlich tragen sie so dazu bei, dass sich das Virus in der Region stark verbreitet.

Podcast mit Virologe Drosten startet

Der erste NDR Info Podcast "Coronavirus Update" mit Professor Christian Drosten erscheint. Die Kernaussage des Leiters der Virologie an der Berliner Charité in der ersten Folge: "Wir können die Ausbreitung verlangsamen."

Erster Corona-Fall im Norden wird öffentlich

Norddeutschland hat den ersten Corona-Fall: Ein Arzt aus Schleswig-Holstein, der in der Kinder- und Jugendmedizin am UKE in Hamburg arbeitet, wird positiv getestet. Der Mann war zuvor aus dem Urlaub in der norditalienischen Provinz Trentino zurückgekehrt.

NDR Info startet Live-Ticker - Krisenstab tagt erstmals

Nachdem im Norden die erste Coronavirus-Infektion bekannt geworden ist, startet NDR Info den Coronavirus-Live-Ticker, der die Menschen von nun an jeden Tag mit Nachrichten, Zahlen, Grafiken, Videos und Hörfunkstücken über die Krise informiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät mit den Ministern für Gesundheit und Inneres, Jens Spahn (CDU) und Horst Seehofer (CSU), über die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Der neue Krisenstab der beiden Ministerien tagt erstmals.

der beiden Ministerien tagt erstmals. Die Börsen erleben weltweit dramatische Kursverluste. Der DAX rutscht in der Börsenwoche um 12,4 Prozent ab - der stärkste Verlust seit der Finanzkrise 2011.

Erster Corona-Fall in Niedersachsen - Hamsterkäufe auch im Norden

Auch in Uetze (Region Hannover) ist ein Patient mit dem Coronavirus infiziert - er ist der erste niedersächsische Fall, der bekannt wird. Der 68-Jährige hatte sich zuvor in Norditalien aufgehalten und sich aller Wahrscheinlichkeit nach dort mit dem Virus infiziert.

Nach Hamsterkäufen gibt es nun auch zwischen Usedom und Emden leere Supermarktregale. Vor allem Nudeln, Hefe und Klopapier sind oft ausverkauft.

