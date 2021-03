Corona-Chronologie: März 2021

Der März beginnt mit Lockerungen. Erst öffnen die Friseure wieder, dann beschließt der Bund-Länder-Gipfel weitere Öffnungsschritte mit einem Fünf-Stufen-Plan.

Erste Lockerungen: Friseure öffnen wieder

Die Zeit der Lockdown-Frisuren geht zu Ende: Ab sofort dürfen Friseurebundesweit Kunden wieder die Haare schneiden. Zudem können in Schleswig-Holstein auch Nagelstudios wieder öffnen - in Mecklenburg-Vorpommern in bestimmten Regionen zusätzlich auch Kosmetiker. In beiden Ländern können Kunden auch in Gartencentern wieder einkaufen. In Schleswig-Holstein öffnen zudem Zoos und Wildparks. Grünes Licht gibt es dort ebenso für bestimmte Sportmöglichkeiten - auch drinnen.

Niedersachsen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurück. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würdigt insbesondere ihr Wirken in der Corona-Pandemie. Nachfolgerin Reimanns wird Daniela Behrens (SPD).

Drosten im Podcast: Lockerungen führen zu steigenden Inzidenzen

Vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel weist Professor Christian Drosten auf mögliche Folgen weitgehender Lockerungen hin. "Als Bürger verstehe ich vollkommen, dass man sich Lockerungen wünscht", sagte der Virologe in der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update. Aber: "Man muss auch sagen, was dann passieren wird: dass die Inzidenz wieder steigt." Drosten plädiert zudem dafür, Haus- und Betriebsärzte in die Impfkampagne miteinzubeziehen. Diese wüssten am besten, welche Patienten ein höheres Risiko für eine Covid-19-Erkrankung tragen.

Lockdown wird verlängert - aber auch gelockert

Bund und Länder einigen sich bei ihrem neuerlichen Corona-Krisengipfel nach stundenlangen Verhandlungen auf einen Stufenplan für Öffnungen in fünf Schritten. Künftig sind Öffnungsschritte bei einer Inzidenz von unter 100 möglich. Die noch im Februar gemeinsam vereinbarte Stufe von 35 ist demnach nicht mehr entscheidend. Die Länder entscheiden selbst nach regionaler Infektionslage, was und wann sie öffnen. Bundesweit werden aber wieder mehr private Kontakte zugelassen. Auch Buchhandlungen und Gartenmärkte können vom kommenden Montag an wieder bundesweit öffnen. Grundsätzlich wird der Lockdown aber bis zum 28. März verlängert. Für die Tourismus- und Gastro-Branche werden keine Öffnungsschritte beschlossen.

SH kündigt weitere Öffnungsschritte an - MP Weil muss in Quarantäne

Am Tag nach dem Corona-Gipfel geht Schleswig-Holstein weitere Öffnungsschritte. Erweitert werden vor allem die Einkaufsmöglichkeiten: Von Montag (8. März) an kann unter Auflagen der Einzelhandel wieder öffnen. Ausgenommen von dem Öffnungsschritt für die kommende Woche ist wegen der weiter relativ hohen Infektionszahlen die Stadt Flensburg. In Hamburg betont Bürgermeister Peter Tschentscher, dass es in der Hansestadt keine zusätzlichen Ladenöffnungen geben werde. Er rief die Hamburger dazu auf, zum Shoppen nicht nach Schleswig-Holstein zu fahren.

Wegen eines Corona-Falls in der niedersächsischen Staatskanzlei muss sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für mehrere Tage in Quarantäne begeben.

Lockerungen in Vorpommern-Greifswald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Vorpommern-Greifswald den zehnten Tag in Folge unter 150 lag, gelten wieder lockerere Corona-Regeln. Menschen aus anderen Kreisen dürfen wieder einreisen. Für die Schulklassen eins bis sechs gilt laut Landkreis freiwillige Präsenz. Auch für Abschlussklassen soll Präsenzunterricht ermöglicht werden.

MV-Gipfel beschließt Lockerungen - Corona-Ausbruch auf neuem Kreuzfahrtschiff

Von der kommenden Woche an können in ganz Mecklenburg-Vorpommern Buchläden und Betreiber von körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetikstudios und Massagepraxen unter Auflagen wieder öffnen. Dies gelte auch für Nagel-, Sonnen- und Tattoo-Studios. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem MV-Gipfel sagte, können die Zoos und Tierparks ihre Außenbereiche für Besucher freigeben. Dabei setzt MV zur digitalen Kontaktnachverfolgung auf die Luca-App. Das Land erwarb die Lizenz der App, die etwa Geschäfte, Kunden und das Gesundheitsamt nutzen sollen, damit Kontakte einfacher und schneller dokumentiert werden können.

Nach dem Verkaufsstart von Corona-Selbsttests bei Aldi Nord sind die Produkte in vielen Filialen bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. An zahlreichen Standorten bildeten sich vor Ladenöffnung lange Schlangen. Bei Aldi ist die Abgabemenge zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Auch Rewe, Edeka und Drogeriemärkte wie Rossmann wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Bei Lidl sind bereits Online-Bestellungen möglich. Positive Ergebnisse müssen den Behörden gemeldet werden.

Auf dem neu gebauten Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" der Meyer-Werft sind zwei Mitarbeitende mit Corona infiziert. Der Luxusliner muss vorerst in Bremerhaven bleiben. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen kamen in Quarantäne. Auch die übrigen rund 500 Mitarbeitenden dürfen das Schiff vorerst nicht verlassen. In den kommenden Tagen werden weitere Personen auf dem Schiff positiv getestet.

Weitere Lockerungen treten in Kraft - MV-Innenminister in der Kritik

Im Norden gibt es weitere Lockerungen bei den Corona-Regeln. So öffnen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Zudem ist Terminshopping im Einzelhandel ("Click und Meet") möglich - in einigen Landkreisen öffnen Läden sogar ohne Terminvergabe - so z.B. in Rostock, aber auch fast überall in Schleswig-Holstein. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürfen mit Terminbuchung öffnen. Körpernahe Dienstleistungen wie Tätowieren, Kosmetik und Massage sind wieder möglich. Zudem dürfen sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, er wäre am Montagvormittag regelwidrig zum Shoppen in der Rostocker Innenstadt gewesen. "Ich war eine Stunde lang dienstlich unterwegs, um mich vor Ort von der Situation zu überzeugen", sagte Renz. Er räumte allerdings ein, sich ein Ladekabel gekauft zu haben. Diesen Einkauf habe er auch in einem Live-Interview erwähnt. Allerdings dürfen nur Ortsansässige dort einkaufen. Renz wohnt im Landkreis Rostock, wo die Inzidenz am Sonntag bei 101,9 lag. Später räumt er einen Fehler ein.

Erste Impftermine für Prio-Gruppe 2 in Schleswig-Holstein

Zehntausende weitere Menschen in Schleswig-Holstein erhalten Termine für Corona-Impfungen. Zuvor war die Online-Terminvergabe für die Prioritätsgruppe 2 gestartet. So konnten sich zum Beispiel Menschen im Alter von 70 bis 79 Jahren, Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch Kranke für Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca anmelden. Innerhalb der ersten Stunde buchen etwa 60.000 Impfberechtigte rund 120.000 Termine (Erst- und Zweitimpfung).

Der Niedersächsische Staatsgerichthof urteilt, das die SPD/CDU-Landesregierung zu Beginn der Corona-Epidemie gegen die Informationspflicht des Landtags verstoßen hat. Er gibt damit einer Klage der Opposition statt. Die Landesregierung sei nach der Landesverfassung verpflichtet, das Parlament über Regelungen grundsätzlicher Bedeutung wie die Corona-Verordnungen zu unterrichten. Es stehe nicht im Ermessen der Regierung, darauf in besonderen Lagen zu verzichten.

Open-Air-Festivals abgesagt

Zahlreiche große Open-Air-Festivals fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Auch das Hurricane Festival in Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme und das Deichbrand-Festival in Cuxhaven werden abgesagt. Das gleiche Schicksal ereilt auch die Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Southside, SonneMondSterne und das Greenfield Festival in der Schweiz.

Johnson&Johnson-Impfstoff zugelassen - Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca aus

Ab sofort ist ein vierter Impfstoff in der EU verfügbar: Die EU-Kommission hat das Vakzin von Johnson & Johnson zugelassen und folgte damit der Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA. Der Hersteller will ab April liefern.

Dänemark setzt die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst aus. Wie die dänische Gesundheitsbehörde mitteilte, liegen ihr Berichte über "schwere Fälle der Bildung von Blutgerinnseln" bei Geimpften vor. Deutschland setzt aber weiter auf AstraZeneca. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Todesfall in Dänemark mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca in kausaler Verbindung stehe, teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit.

Holstein Kiel in Quarantäne - Maskenpflicht für Jogger in Hamburg vor dem Aus

Wegen vier positiver Corona-Tests beim Zweitligisten Holstein Kiel muss das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim abgesagt werden. Auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes muss sich der gesamte Kader in Quarantäne begeben.

Das Verwaltungsgericht Hamburg gibt einem Eilantrag gegen die zu bestimmten Zeiten geltende Maskenpflicht für Jogger an Alster, Elbe und im Jenischpark statt. Der Beschluss gilt aber zunächst nur für den Antragsteller. Zwar diene die Maskenpflicht einem legitimen Zweck, aber vor allem die Tatsache, dass sie allgemein und unabhängig von Wetter und Zahl der Besucher in den Grünanlagen jeweils von 10 bis 18 Uhr gelte, entspreche nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, entschieden die Richter.

RKI-Berechnung: Inzidenz nach Ostern höher als zu Weihnachten

Hunderte demonstrieren gegen Corona-Politik im Norden

Hannover 96 in Quarantäne: Morgiges Spiel abgesagt

Heute Impfgipfel in Mecklenburg-Vorpommern

Piraten-Politiker erstattet Anzeige gegen Schwesig

Niedersachsen registriert 1.111 Neuinfektionen, Hamburg 210, Schleswig-Holstein 234, Mecklenburg-Vorpommern 169, das Bundesland Bremen 85 - bundesweit 12.674 neue Corona-Fälle gemeldet