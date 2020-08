Stand: 26.08.2020 17:30 Uhr

Corona-Chronologie: Die Anfänge

Eine unbekannte Lungenkrankheit bricht Ende 2019 in China aus. Ende Januar wird der erste Infizierte in Deutschland gemeldet - im Norden gibt es erste Verdachtsfälle. Die Ereignisse Ende 2019/Anfang 2020 im Detail:

In Wuhan bricht unbekannte Lungenkrankheit aus

In der Acht-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei treten im Dezember Fälle einer bisher unbekannten Lungenkrankheit auf. Kurz vor dem Jahreswechsel meldet China die Krankheitsfälle offiziell an die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Neues Coronavirus wird identifiziert

Wissenschaftler identifizieren den Erreger der unbekannten Lungenkrankheit als neue Art aus der Familie der Coronaviren.

Erster Toter in China

China meldet den ersten Todesfall. Zwei Tage später meldet Thailand die erste bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus außerhalb von China.

Experten sehen geringe Gefahr für Deutschland

Mitte Januar stehen Wissenschaftler noch ganz am Anfang ihrer Erkenntnisse über das neuartige Virus. Noch wird gerätselt, ob der Erreger von Mensch zu Mensch übertragbar ist, auch wenn China dies bereits vermutet. Für eine Ausbreitung bis nach Deutschland sehen Experten vom Robert Koch-Institut (RKI) zunächst ein geringes Risiko.

Erste Infizierte in USA und Europa

In den USA wird am 23. Januar der erste Infektionsfall öffentlich. Wie schon in Thailand gibt es eine Verbindung mit Reisen nach Wuhan. Einen Tag später werden auch die ersten Fälle in Frankreich bekannt.

Coronavirus erreicht Deutschland

In Deutschland gibt es den ersten Fall - im Kreis Starnberg in Bayern. Der Patient hat sich wohl bei einer chinesischen Mitarbeiterin seines Unternehmens Webasto angesteckt. Der Autozulieferer schließt vorübergehend seine Zentrale. Bei dieser Infektionskette werden später insgesamt 14 Fälle nachgewiesen.

Erste Verdachtsfälle in Norddeutschland

Ende Januar treten erste Verdachtsfälle in Norddeutschland auf, die sich jedoch als grippale Infekte entpuppen.

