Nach drei Jahren Pandemie: NDR.de beendet Corona-News-Ticker Stand: 28.02.2023 14:41 Uhr Der tägliche Corona-News-Ticker von NDR.de ist für viele Menschen im Norden eine verlässliche Informationsquelle während der Pandemie gewesen. Nach genau drei Jahren ist nun Schluss mit dem Ticker - über neue Erkenntnisse zu Corona und Auswirkungen der Pandemie werden wir aber natürlich weiter berichten.

Mit der Ausgabe Nummer 1.007 stellt das Team von NDR.de den Corona-News-Ticker ein, der seit 28. Februar 2020 aktuell über Corona-Auswirkungen in Norddeutschland informiert hat. Mehr als zweieinhalb Jahre lang fanden die User Tag für Tag eine frische Ausgabe, zuletzt immerhin noch fünf Mal in der Woche - mit einer Pause an den Wochenenden.

Im Ticker gab es nicht nur die aktuellsten Zahlen aus den norddeutschen Ländern. Er befasste sich darüber hinaus mit allen Fragen, die die Menschen im Norden beschäftigten: Welche Regeln gelten in welchem Bundesland? Wo drohen Lockdowns? Dürfen Restaurants, Theater oder Einkaufszentren wieder öffnen? Wer darf geimpft werden? Was ist der Unterschied zwischen 2G und 3G? Auch die Diskussionen über Maskenpflicht, Impfungen und Schulschließungen sind häufig Thema im Ticker gewesen.

"Der Abschied fällt fast ein bisschen schwer"

Nun ist das Gröbste überstanden, da sind sich Wissenschaftler und Politiker weitgehend einig. "Wir sind zurück in der Normalität", sagte beispielsweise Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vor wenigen Tagen. Man behandele Covid-19 jetzt wie jede andere Infektionskrankheit. Und so scheint nun der richtige Zeitpunkt zu sein, um die Berichterstattung per Liveticker zu beenden. "Die allermeisten Corona-Regeln sind inzwischen aufgehoben worden, sodass wir den dritten Jahrestag unseres Tickers für ein passendes Datum halten, ihn einzustellen", sagt Marcus Bensemann, Leiter Aktuelles bei NDR Info. "Das ist einerseits ein gutes Gefühl, weil die Pandemie hoffentlich dauerhaft hinter uns liegt. Aus journalistischer Sicht fällt der Abschied fast ein bisschen schwer, weil uns die hohen Nutzungszahlen bis zuletzt das Gefühl gegeben haben, ein sehr informatives Angebot für die Menschen im Norden gemacht zu haben."

Erster Corona-Ticker: Merkel gibt niemandem mehr die Hand

Die einzelnen Ausgaben des Corona-Livetickers sind noch online zu finden - von Tag eins an. Die Rückschau ist also jederzeit möglich. So wird im ersten Corona-Liveticker vom 28. Februar 2020 ausführlich über den ersten Covid-Fall in Norddeutschland berichtet, der am Tag zuvor bekannt geworden ist: Der Arzt aus Henstedt-Ulzburg, der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) arbeitete, gilt an dem Tag schon wieder als symptomfrei.

An dem Tag meldet sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Wort. Sie plädiert für "Maß und Mitte" beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Es sollten deshalb nicht alle Veranstaltungen abgesagt werden, sagt sie damals. Deutschland gehöre zu den Ländern, die die besten Voraussetzungen hätten, um mit dem Virus klarzukommen. Zudem könne jeder Einzelne etwas dazu beitragen. Sie gehe mit gutem Beispiel voran: "Ich gebe heute Abend niemandem die Hand."

Von Einreise-Verboten, Lockdowns und Homeschooling

Wie sich bald zeigt, reicht ein Verzicht, Hände zu schütteln, nicht aus, um das Virus auszubremsen. Nur wenige Wochen später gibt es schon Grenzkontrollen und Einreise-Verbote, zudem müssen Geschäfte, Cafés und Restaurants bundesweit schließen. Schulen steigen um auf Homeschooling. Am 11. März 2020 hat die WHO den Ausbruch der Covid-19-Krankheit als Pandemie eingestuft.

Nachtschicht dank Merkels "Osterruhe"

Seit Beginn der Pandemie ist für lange Zeit nichts mehr normal: gesperrte Spielplätze, Kontaktverbote, die AHA-Regel. Alle Informationen finden sich natürlich auch im Corona-Ticker des jeweiligen Tages. Die Zugriffszahlen zeigen, dass das Interesse, das Informationsbedürfnis riesig ist. Frühmorgens geht der Ticker des Tages an den Start. In der Regel bis Mitternacht verfolgt das Team von NDR.de aktuellen Entwicklungen. Mitunter geht es auch weit über Mitternacht hinaus: So wie im März 2021, als Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sich nach stundenlangen Beratungen erst tief in der Nacht auf eine "Osterruhe" einigen, die das öffentliche Leben im Land so stark herunterfahren soll wie nie zuvor in der Pandemie. Nur wenig später heißt es dann: Die angekündigte "Osterruhe" kommt doch nicht. Merkel bittet um Verzeihung.

Was sich sonst noch in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie zugetragen hat, können Sie auch in unserer Corona-Chronologie für den Norden nachlesen. Wissen Sie noch, wann die nächtlichen Ausgangssperren galten? Oder dass es die ersten Corona-Schutzimpfungen im Norden am 27. Dezember 2020 gab? Wann sprach das RKI von einer "vierten Welle"?

Weitere Informationen Corona-Chronologie: Die Ereignisse im Norden bis Herbst 2021 Die Corona-Pandemie hat lange das Leben in Norddeutschland geprägt. Ein Rückblick auf die Zeit von Februar 2020 bis September 2021. mehr

CVU-Podcast: Auch Drosten kommt regelmäßig zu Wort

Im Corona-Liveticker von NDR.de kam - neben viele weiteren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen - auch immer wieder der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité zu Wort. Nicht zuletzt, weil er regelmäßig im Podcast "Das Coronavirus-Update" von NDR Info über aktuelle Entwicklungen in der Pandemie informierte. Die erste Folge lief am 26. Februar 2020, also zwei Tage vor dem Start des Live-Tickers auf NDR.de. Später kam die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek als ständige Podcast-Expertin hinzu. Bis heute hat der NDR mehr als 100 Folgen des Podcasts produziert, die insgesamt rund 150 Millionen Mal abgerufen wurden. Der Podcast "Das Coronavirus-Update" und seine Macherinnen wurden vielfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Inzidenzzahlen und Impfquoten: Grafiken von NDR Daten-Experten

Wichtige Inhalte für den Corona-Liveticker lieferte auch das NDR Datateam, das beispielsweise die Inzidenzzahlen, Impfquoten, Hospitalierungsraten und Intensivbetten-Belegung im Blick behält und grafisch aufbereitet. Die Grafiken werden bis auf Weiteres auch weiterhin aktualisiert und auf NDR.de zu finden sein. Ohnehin wird die Online-Redaktion auch weiterhin über neue Erkenntnisse zu Corona und Auswirkungen der Pandemie auf Norddeutschland berichten. So verspricht es Marcus Bensemann: "Natürlich bleiben wir auch ohne Ticker am Thema Corona und den Folgen auf NDR.de dran."

