Corona-Chronologie: September 2020

Auch im September 2020 sorgen aus dem Ausland heimkehrende Urlauber für hohe Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Weitere Lockerungen werden daher verschoben - es kommen sogar weitere Maßnahmen wie Feier-Obergrenzen hinzu. Nach Corona-Ausbrüchen z.B. in Bars in Hamburg wird deutlich, dass Gäste oft falsche Namen in den Kontaktlisten hinterlassen - daher werden Bußgelder für Falschangaben beschlossen. Außerdem: Prostitution wird wieder erlaubt und die Fans dürfen zurück in die Fußballstadien.

Drosten-Podcast zurück aus der Sommerpause

Nach zweimonatiger Sommerpause spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig in der neuen Podcast-Folge des "Coronavirus-Update" wieder mit Prof. Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité, über die aktuelle Entwicklung der Pandemie. Drosten wirbt u.a. nachdrücklich für das Tragen von Masken und spricht sich für eine Verkürzung der Quarantänezeit aus.

Niedersachsen verschiebt Corona-Lockerungen

Niedersachsen verschiebt vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen die Lockerungen der Corona-Regeln von Mitte September um weitere zwei Wochen auf den 1. Oktober. Ob es dann weitere Lockerungen geben wird oder nicht, "wird dann zu gegebener Zeit entschieden, wenn man die Infektionslage ein bisschen besser einschätzen kann", sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei.

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen stuft die Bundesregierung auch die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet ein. Damit warnt die Bundesregierung nun vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in alle Landesteile Spaniens. Auf den Kanaren sind besonders die Inseln Gran Canaria und Teneriffa betroffen.

Dänemark öffnet seine Grenzen

Nach monatelangen strikten Kontrollen an den Grenzen lockert Dänemark seine in der Corona-Krise erlassenen Beschränkungen: Ab sofort werden an den Übergängen zu Deutschland nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.

Am Hamburger Hauptbahnhof öffnet ein weiteres Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH). Nach Angaben der Betreiberin sollen sich dort Bus- und Bahnreisende, die am Hauptbahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus dem Ausland ankommen, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

In MV sind Tagestouristen wieder erlaubt

Tagestouristen dürfen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Wegen der Corona-Pandemie waren seit Mitte März Gäste, die nicht mindestens eine Nacht im Land übernachtet haben, nicht mehr willkommen. Ausflügler aus anderen Bundesländern konnten mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro belegt werden. Es wird geschätzt, dass den Unternehmen im Land aufgrund fehlender Tagestouristen drei bis fünf Millionen Euro pro Tag an Umsatz verloren gegangen sind.

Kieler Woche startet - alles anders wegen Corona

Startschuss für die Kieler Woche: Das weltgrößte Segelevent und das größte Sommerfest im Norden Europas steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Normalerweise findet die Kieler Woche Ende Juni statt und Millionen Besucher strömen in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. In diesem Jahr ist aber alles anders: Es gibt nur kleinere Konzerte, keine großen Events, keine Karussels und Fahrgeschäfte. Statt des Rummels stehen die Segelwettbewerbe im Vordergrund. Neun Tage später endet das Event. "Es war ein Versuch in Corona-Zeiten eine solche Veranstaltung zu machen - mit Mut und Kreativität", resümiert Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

15 Schulklassen in Hamburg-Winterhude in Quarantäne

An der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhude werden nach mehreren Corona-Infektionen 15 Klassen in Quarantäne geschickt. Laut Schulbehörde gibt es an der Schule sieben Infizierte, sechs Schüler und eine Lehrkraft. Der Fall ist deshalb brisant, weil sich möglicherweise zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler in einer Schule angesteckt haben. Mitte des Monats wird bekannt, dass sich insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler und drei Schulbeschäftigte mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Nach Corona-Ausbruch: Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Restaurant in Ostfriesland im Mai ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Der Verdacht richte sich gegen unbekannt, sagte eine Sprecherin Staatsanwaltschaft Aurich. Eine Möglichkeit schuldhaften Verhaltens sei, wenn jemand zu der Feier gegangen sei, obwohl er schon verdächtige Symptome aufwies. Bei der geschlossenen Gesellschaft hatten sich mehr als 30 der 50 Gäste mit dem Virus angesteckt, zwei Infizierte starben.

Deutscher Radiopreis: Sonderpreis für Christian Drosten

Der Virologe Christian Drosten wird beim Deutschen Radiopreis mit dem Sonderpreis des Beirats ausgezeichnet. Drosten, der regelmäßig im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" zu hören ist, sei eine "zentrale Stimme in der Pandemie", heißt es zur Begründung. Mit seinem Mut, andere an seinem Erkenntnisgewinn teilhaben zu lassen, habe er "uns auf eine spannende Entdeckungsreise zum Virus mitgenommen". Damit habe Drosten die Voraussetzungen für spannenden Wissenschaftsjournalismus geschaffen. Ende des Monats wird zudem bekannt, dass Drosten auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden soll.

In Hamburg wird der Verstoß gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen mit 80 Euro Bußgeld geahndet. Bislang werden Maskenverweigerer nur vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit einer Vertragsstrafe von 40 Euro belegt. Das Bußgeld soll nun in allen öffentlichen Bereichen erhoben werden, also auch im Einzelhandel.

Bund storniert Beatmungsgeräte bei Dräger in Lübeck

Der Bund hat mehrere Tausend georderte Beatmungsgeräte bei Dräger in Lübeck abbestellt. Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 10.000 Geräte für die Kliniken in Deutschland von Dräger geliefert bekommen - nun kam der Rückzieher. Hintergrund sei der aktuelle Stand der Pandemie in Deutschland und in anderen Ländern, teilte der Medizintechnik-Hersteller mit. Dräger und der Bund hätten deshalb vereinbart, über die 1.557 bereits abgenommenen Maschinen hinaus keine weiteren zu liefern.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Hannover

In Hannover demonstrieren laut Polizei 1.100 Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Der Demonstrationszug unter dem Motto "Walk to freedom" (Gang zur Freiheit) in der Innenstadt musste zwischendurch einen Stopp einlegen. Die Teilnehmer wurden vom Veranstalter aufgefordert, untereinander den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies hatte die Polizei zur Auflage für alle Demonstrationen gemacht.

Carneval in Damme abgesagt - Fußballteam im Kreis Cloppenburg infiziert

Die Karnevalisten in Damme (Landkreis Vechta) haben entschieden, dass dort der traditionsreiche Carneval wegen Corona ausfällt. Karneval lebe vom Kontakt der Menschen. Dies sei in Corona-Zeiten unmöglich, hieß es zur Begründung. Ende des Monats wird dann auch der Rosenmontagszumzug in der schleswig-holsteinischen Karnevalshochburg Marne abgesagt.

Beim SV Evenkamp aus Löningen im Landkreis Cloppenburg ist fast die gesamte erste Herrenmannschaft mit dem Coronavirus infiziert. Offenbar hat ein Spieler den Rest der Mannschaft angesteckt. In den kommenden Tagen steigt im gesamten Landkreis die Zahl der Infizierten, sodass strengere Corona-Maßnahmen verhängt werden müssen.

Rückkehr der Fußball-Fans - Prostitution wieder erlaubt

Die Zeit der Geisterspiele ist in allen Stadien der Fußball-Bundesliga vorbei. Die Bundesländer einigen sich in einer Videoschalte auf eine sechswöchige Testphase mit stark reduzierter Zuschauer-Kapazität. Bundesweit dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden. Die Regeln gelten auch für die Hallensportarten Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey. Zum Bundesliga-Auftakt am 18. September sind in allen Nord-Stadien wieder Fans mit dabei.

Prostitution ist jetzt auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen wieder zulässig - allerdings nur innerhalb angemeldeter Prostitutionsstätten. "Weiter verboten ist die Ausübung der Prostitution in jeglicher Art von Fahrzeugen und im Rahmen von Prostitutionsveranstaltungen", teilt die Hamburger Sozialbehörde mit. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, muss laut Hamburgs Sozialbehörde ein umfangreiches Hygienekonzept vorliegen. Weitere Auflagen sind u.a. das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, vorherige Terminvereinbarungen und ein Alkoholverbot.

Gesamtschule in Rostock geschlossen - Ausbruch in Hamburger Bar

Wegen zweier weiterer Coronavirus-Infektionen wird eine Gesamtschule in Rostock vorübergehend geschlossen. Der Unterricht fällt für die insgesamt etwa 780 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 70 Lehrkräfte aus. In den kommenden Tagen erhöht sich die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 15.

In der Bar "Katze" im Hamburger Schanzenviertel sind mehrere Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Behörden gehen davon aus, dass sich Gäste ohne ausreichenden Abstand angesteckt haben könnten. Nach etwa 100 Bar-Besuchern werde noch gesucht. Viele hatten falsche Kontaktdaten hinterlassen. In den kommenden Tagen werden insgesamt 13 Corona-Fälle im Zusammenhang mit der "Katze" bekannt.

Corona zum Trotz beginnt in Hamburg das Reeperbahn Festival. Nachdem fast der gesamte Festival-Sommer wegen der Pandemie abgesagt wurde, steigt ausgerechnet Europas größtes Club-Festival - bei dem normalerweise Hunderte Bands aus aller Welt spielen. Dort, wo eigentlich Kontakte in der Musikbranche geknüpft werden und beim Tanzen geschwitzt wird, muss nun auf Abstand geachtet werden. Insgesamt werden bis zum Samstagabend 8.000 Besucher gezählt.

Neue Einschränkungen im Landkreis Cloppenburg

Angesichts der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen gibt es in Teilen des Landkreises Cloppenburg neue Einschränkungen. Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, verhängt der Landkreis für Löningen, Lastrup, Essen und Lindern Einschränkungen für Zusammenkünfte. So sind in den Gemeinden jegliche Versammlungen in Vereinseinrichtungen untersagt. Restaurants müssen um 22 Uhr schließen. Auch soziale Kontakte sollen deutlich reduziert werden. Im Landkreis Cloppenburg gibt es mittlerweile 61,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Der von Bund und Ländern festgelegte Grenzwert liegt bei 50.

Neuer Corona-Ausbruch in Hamburger Bar

Nach der "Katze" gibt es einen weiteren Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar. 16 Menschen wurden positiv getestet - sie alle hatten sich zuvor in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße aufgehalten. Bisher sind den Behörden 60 Kontaktpersonen bekannt, weitere werden noch ermittelt.

Kopenhagen zum Risikogebiet erklärt - Dänemark-Urlaub in Gefahr?

Der Herbsturlaub in Dänemark könnte in diesem Jahr für viele ausfallen. Die Bundesregierung hat wegen steigender Infektionszahlen die Region Hovedstaden um Kopenhagen und Kopenhagen selbst zum Corona-Risikogebiet erklärt. Außerdem zählen Aarhus, Aalborg und die Kommunen Esbjerg, Varde und Ringköbing - mit den großen Ferienhausgebieten an der Nordsee - zu den Gebieten, die derzeit über der Schwelle liegen. Mit Blick auf die dazugehörige Region, also zum Beispiel Süddänemark, wird der Wert allerdings nicht erreicht.

Corona-Fälle in freikirchlicher Gemeinde in Niedersachsen

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Freikirche im niedersächsischen Westertimke steigt die Zahl der im Landkreis Rotenburg/Wümme positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen weiter an. 43 der aktuell 53 Infektionen im Landkreis stünden in Zusammenhang mit der freikirchlichen Christengemeinde, teilte der Landkreis mit. Das Gesundheitsamt führt den Anstieg auf mehrere Gottesdienste in der Gemeinde zurück, bei denen auch gesungen wurde.

Deutschlandweit mehr als 2.500 Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 2.507 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden. Eine so hohe Zahl hatte es zuletzt im April gegeben. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen.

"Mein Schiff 6": Positive Corona-Tests entpuppen sich als Fehldiagnose

Aufregung vor der griechischen Küste im Mittelmeer: Von der "Mein Schiff 6" werden positive Corona-Tests gemeldet, zwölf Crew-Mitglieder sollen infiziert sein. Der Kapitän bricht darauf hin die Reise vorerst ab, die Betroffenen werden isoliert und das Schiff fährt direkt zum Hafen von Piräus. Einen Tag später stellt sich heraus, dass es sich offenbar um einen Fehlalarm gehandelt hat. Mehrere Nachtestungen konnten die positiven Ergebnisse nicht bestätigen. Die Reise kann wie geplant fortgesetzt werden.

Obergrenzen für Feiern werden festgelegt - Bußgelder für falsche Kontaktdaten

Bund und Länder einigen sich auf Obergrenzen für Feiern, wenn zu viele Corona-Fälle auftreten: Wenn es in einem Landkreis binnen sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, sollen in angemieteten Räumen wie Gaststätten höchstens 50 Personen gemeinsam feiern dürfen. Steigen die Zahlen weiter, sollen höchstens noch 25 Menschen zusammen feiern dürfen.

Wer in Restaurants oder Bars falsche Angaben zu seiner Person macht, muss zudem künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen. Schleswig-Holstein droht sogar mit einem Bußgeld von 1.000 Euro. Unklar bleibt jedoch, wer die Kontaktlisten kontrollieren soll.

Hamburg: Weihnachtsmärkte und Heizpilze erlaubt

In Hamburg soll es auch in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben. Einem entsprechenden Antrag stimmt die Hamburgische Bürgerschaft zu. Erforderlich sind jedoch Konzepte der Marktbetreiber, um die Corona-Auflagen zu gewährleisten. Die rot-grüne Mehrheit macht außerdem den Weg für die umstrittene Nutzung von sogenannten Heizpilzen frei. Die klimaschädlichen Wärmespender hatten vor allem bei der Basis der Grünen für Unmut gesorgt

