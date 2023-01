Alternativer Antrieb und IT: Wie die Schifffahrt "grüner" werden will

Knapp drei Prozent aller CO2-Emissionen weltweit gehen auf das Konto des internationalen Seeverkehrs. Das ist mehr, als ganz Deutschland ausstößt. Ein großes Containerschiff verbraucht jährlich so viel Sprit wie 100.000 Autos. Der Schiffsverkehr in Europa verursacht rund ein Fünftel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen auf See. Die Emissionen der internationalen Schifffahrt haben sich laut Europäischer Umweltagentur in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa 32 Prozent erhöht.