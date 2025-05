Polizei warnt vor Säure-Einbrechern in Hamburg Stand: 13.05.2025 05:20 Uhr Die Hamburger Polizei warnt vor einer besonderen Einbruchsmasche. Mit einer Säure zersetzen Einbrecher Türschlösser.

In Winterhude, Eimsbüttel und Harvestehude registrierte die Polizei in den vergangenen Wochen Taten, bei denen sich Unbekannte mithilfe von Salpetersäure Zutritt zu Wohnungen verschafften. Salpetersäure ist stark ätzend. Die Täter oder Täterinnen geben die Säure in Türschlösser, um diese zu zersetzen und so die Tür zu öffnen. Schon im vergangenen Jahr gab es mehrere Fälle in der Stadt.

Säure kann ernsthafte Verletzungen verursachen

Die Polizei warnt vor allem davor, Reste der Säure zu berühren. Das könne ernsthafte Verletzungen verursachen. Dass Salpetersäure bei einem Einbruch oder dem Versuch benutzt wurde, ist an Abrinnspuren oder Verfärbungen unterhalb des Türschlosses leicht zu erkennen. Wer solche Spuren an der Wohnungstür entdeckt, sollte die Polizei verständigen.

