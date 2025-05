Unfall mit Tanklaster auf der A14: Sperrung Richtung Wismar dauert an Stand: 13.05.2025 11:18 Uhr Auf der A14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin-Ost ist es am Montagnachmittag zu einem Lkw-Unfall gekommen. Ein Tanklastzug verlor seinen Auflieger, der quer auf der linken Spur zum Liegen kam.

Ein Tanklaster ist am Montag auf der A14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin-Ost in Richtung Wismar kurz vor dem Parkplatz Plater Berg verunglückt. Laut Polizei kam der 46-jährige Fahrer zunächst nach rechts auf den Seitenstreifen, lenkte dann gegen und verlor dabei offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Es löste sich der Tankauflieger von der Zugmaschine, schleuderte über die Fahrbahn und krachte in die Mittelschutzplanke. Diese wurde auf einer Länge von rund zehn Metern zerstört. Der Auflieger kippte zur Seite und blockierte anschließend die linke Spur. Die Zugmaschine selbst kam erst etwa 200 Meter weiter zum Stehen.

Palmöl auf der Fahrbahn

Der Laster hatte rund 24 Tonnen Palmöl geladen. Zwar trat nur eine geringe Menge des Öls aus, dennoch war der Einsatz der Feuerwehr nötig, um das ausgelaufene Öl zu binden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 125.000 Euro. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.05.2025 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin