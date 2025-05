Stand: 13.05.2025 06:45 Uhr Geld für den Kulturhof Itzehoe: Finanzausschuss stimmt zu

Der Finanzausschuss der Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) hat am Montagabend Mittel in Höhe von 100.000 Euro für die Weiterentwicklung des Musikschulwesens im Kreis freigegeben. Das Geld soll dazu verwendet werden, die Festanstellung von Lehrkräften am Kulturhof in Itzehoe zu finanzieren. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der bislang meist auf Honorarbasis arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer war aufgrund von gesetzlichen Änderungen notwendig geworden und hat den Kulturhof in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Kulturhof könnte jetzt von Landesförderung profitieren

Die Unterstützung durch die Stadt ist eine Bedingung dafür, dass der Unterricht künftig von der Musikschule Glückstadt angeboten wird. Der Kulturhof wird damit zu einer Art Zweigstelle der deutlich kleineren Einrichtung. In den kommenden Wochen wird nun der Landesverband der Musikschulen, zu dessen Mitgliedern die Musikschule Glückstadt zählt, prüfen, ob das vergrößerte Unterrichtsangebot noch den Verbandskriterien entspricht. Wenn, dann kann es ab dem kommenden Jahr von einer Landesförderung nach dem Musikschulfördergesetz profitieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg