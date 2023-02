Omer Meir Wellber wird Nachfolger von Kent Nagano Stand: 24.02.2023 10:30 Uhr Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber wird die Nachfolge von Kent Nagano als Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatsoper in Hamburg antreten.

von Friederike Westerhaus

Der 41-Jährige Omer Meir Wellber wird Kent Nagano ab dem Jahr 2025 ablösen. Nach zehnjähriger Amtszeit wurde Naganos Vertrag an der Hamburgischen Staatsoper nicht verlängert.

Ein Dirigent mit weltweiter Erfahrung im Opernbereich

Wellber, der schon als Fünfjähriger Akkordeon- und Klavierunterricht erhielt, gehört zu den führenden Dirigenten für Opern- und Orchesterrepertoire. Derzeit ist er Musikdirektor der Volksoper Wien, Music Director des Teatro Massimo in Palermo und künstlerischer Leiter des Toscanini Festivals. Bis 2022 war er Chef des BBC Philharmonic und Erster Gastdirigent der Semperoper in Dresden. Er dirigiert an Häusern wie der Met in New York, der Bayerischen Staatsoper oder La Fenice in Venedig - Ein Mann also mit enormer Erfahrung – auch und gerade im Opernbereich. Im vergangenen Jahr war er Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Sein Debüt beim NDR Elbphilharmonie Orchester gab er im Jahr 2019.

Neues Führungsteam ist damit komplett

Damit ist das neue Führungsteam dann komplett: mit Omer Meir Wellber, dem Regisseur Tobias Kratzer als designiertem Intendanten der Hamburgischen Staatsoper in der Nachfolge von George Delnon und dem Neumeier-Nachfolger Demis Volpi als Intendant des Hamburg Ballett. Und auch die künftige Operndirektorin wurde eben bekannt gegeben: Bettina Giese, die derzeit in Brüssel arbeitet.

