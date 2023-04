Judith Lebiez wird neue Operndirektorin am Mecklenburgischen Staatstheater Stand: 25.04.2023 14:00 Uhr Zur neuen Spielzeit bekommt die Musiktheater-Sparte des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin eine neue Leitung. Künstlerische Operndirektorin wird Judith Lebiez; Emil Roijer steht ihr als Geschäftsführender Operndirektor zur Seite.

von Axel Seitz

Der Wechsel am Staatstheater wurde notwendig, da der bisherige Operndirektor Martin G. Berger zum 1. November 2022 seinen Posten abgegeben hatte. Die neue Operndirektorin Judith Lebiez stammt aus Paris, ist ausgebildete Schauspielerin und Opernsängerin. Die heute 36-Jährige gab ihr Regiedebüt 2012 in Paris mit der Tragödie "Elektra" von Hugo von Hofmannstahl. Lebiez inszenierte später unter anderem in Cambridge und Genf. Zwischen 2018 und 2021 war sie Spielleiterin an der Stuttgarter Staatsoper und danach arbeitete sie als Musikdramaturgin am Theater Lübeck.

Hans-Georg Wegner konzentriert sich wieder auf Intendanz

Die Französin ist bereits seit dem 1. Januar 2023 am Mecklenburgischen Staatstheater Stellvertreterin von Operndirektor Hans-Georg Wegner. Der wird sich zur neuen Spielzeit wieder auf sein Amt als Generalintendant konzentrieren und Judith Lebiez übernimmt die künstlerische Verantwortung für die Musiksparte.

Emil Roijer wird neuer Geschäftsführender Operndirektor. Der 39-jährige Schwede ist am Schweriner Theater seit dieser Spielzeit bereits Chefdisponent. Als Sänger war Emil Roijer unter anderem an der Volksoper Stockholm und an der Komischen Oper Berlin zu erleben. Als Regieassistent arbeitete er unter anderem mit Toni Burkhardt, Martin G. Berger und Martin Nimz bereits am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin zusammen.

