Dietrich Fischer-Dieskau: Noch immer der ideale Interpret

Manche nennen ihn den bedeutendsten Lied- und Opernsänger des 20. Jahrhunderts. Für die Musikwelt war es daher eine traurige Nachricht, als er vor zehn Jahren starb - am 18. Mai 2012 im Alter von 86 Jahren.

Für Dietrich Fischer-Dieskau sind Sänger Charakterdarsteller

"Ein Sänger ist jemand, der ein erhobenes Gefühl äußert. Man singt nur, wenn man nicht nur normal denkt oder normal spricht, sondern etwas wirklich mitteilen will. Ein Gefühl, das einen übermannt und das einem zum Singen zwingt" - so sah er es selbst, zur Kunst gezwungen, Kunst als innerer Drang.

Dabei ist ein Sänger für Fischer-Dieskau nicht nur selbst ein besonderer Charakter - er ist immer auch Charakterdarsteller: "Jeder hat eine andere Aussage und jeder ist vielleicht auch ein anderer Charakter und es geht natürlich ein wenig über in die Natur desjenigen, der es vorträgt. Man kann nicht ganz den Körper ausschalten, im Gegenteil. Wir sind als Sänger dazu gezwungen, wirklich von der Sohle bis zum Scheitel völlig einzugehen in das was wir machen!"

Fischer-Dieskau: Man sollte wissen, worum es den Komponisten geht

Und was macht ein Sänger dann? Na ja, pflegte Fischer-Dieskau dann zu erklären - er sollte natürlich wissen, worum es den Komponisten geht: Was wollen sie ausdrücken, was meinen die lyrischen Texte, die sie in Liedform vertonen? "Das sind Sachen, die einen sowieso zum Nachdenken zwingen. Man kann nicht einfach nur ablesen, was unter den Noten steht und sich sonst keine Gedanken machen darüber. Vor allem, wie die beiden zusammengekommen sind, die Musik und der Text. Und daraus wird erst ein Ganzes. Dann erst kann ich überhaupt interpretieren, wenn ich verstanden habe, wohin der Komponist wollte, weshalb er sich dieses oder jenes Gedicht ausgewählt hat, zu vertonen!"

Kenntnis der Literatur, innerer Drang zur Kunst - wohl jede Sängerin und jeder Sänger würde das so sehen. Fischer-Dieskau bleibt für viele trotzdem der ideale Interpret.

