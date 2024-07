SHMF: Festivalatmosphäre mit Jamie Cullum in Kiel

Stand: 22.07.2024 09:00 Uhr

In der vergangenen Woche spielte Jamie Cullum noch auf dem Jazz Festival in Montreux, nun ist er in der Wunderino Arena in Kiel aufgetreten. Das Publikum kam in Stimmung - mit Verzögerung.