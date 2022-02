Alan Gilbert präsentiert US-amerikanischen Musik in der Elbphilharmonie Stand: 11.02.2022 11:45 Uhr Unter dem Titel "Age of Anxiety" startet in der Elbphilharmonie ein einwöchiges Festival, in dem die Kultur der USA im 20. Jahrhundert im Mittelpunkt steht.

von Stephan Sturm

"Es war schon immer mein Traum, die wichtigsten Werke der US-amerikanischen Musik nach Europa zu bringen, und zwar die Werke, die ich mag und von denen ich überzeugt bin", sagt Alan Gilbert. Bereits als junger Dirigent wurde er gebeten, Musik aus den USA aufzuführen. Doch das hatte er immer abgelehnt: "Ich wollte mich nie als amerikanischen Dirigenten präsentieren. Ich sehe mich als einen Weltbürger, der sich in Europa, Asien oder in den USA gleich wohl fühlt."

Seit Jahren lebt Gilbert mit seiner Familie in Stockholm, arbeitet weltweit. Jetzt ist die Zeit reif für sein Festival. Ins Zentrum stellt Gilbert die USA im 20. Jahrhundert. Eine Nation im Aufbruch und Umbruch, mit Chancen und Hoffnungen, Ängsten und Krisen: "Es ist spannend, wie Komponisten in den USA von der damaligen Zeit inspiriert wurden. Rund um den 2. Weltkrieg sind wunderbare Werke entstanden, die ich sehr mag und die ich gern dirigiere. Diese Werke haben die Tür für die nachfolgende Komponistengeneration weit geöffnet."

Aaron Copland steht bei "Age of Anxiety" im Mittelpunkt

"Age of Anxiety". Das Zeitalter der Angst. Der Titel entstammt einem Gedicht des britisch-amerikanischen Schriftstellers W. H. Auden aus dem Jahr 1947, das Leonard Bernstein als Grundlage für seine zweite Sinfonie verwendete. In "Age of Anxiety" behandelt Auden das gestresste Zeitalter. Eine Epoche der Sorge und Unruhe, der Suche nach Identitäten und Idealen. Alan Gilbert vergleicht die Zeit von damals und heute: "Es ist jetzt gerade eine seltsame Zeit in der Welt. In Amerika ist es politisch schlichtweg ein absolutes Schlamassel. Die Menschen wissen nicht, was passieren wird. Ich habe auf die Zeit in den USA rund um den 2. Weltkrieg zurückgeblickt, und finde, dass es da viele Parallelen zu heute gibt."

Im Mittelpunkt des Festivals steht Aaron Copland. Der US-amerikanische Komponist ist der Schöpfer des typisch amerikanischen Orchester-Sounds. Doch seine Werke bargen auch politischen Zündstoff und wurden in der "McCarthy-Ära" wegen vermeintlich zu linker Ansichten, mehr als kritisch beäugt. Aber auch Werke von Samuel Barber, Charles Ives und Erich Wolfgang Korngold gehören zu Alan Gilberts Favoriten: "Mein Ziel war es nicht, ein komplettes Bild der US-amerikanischen Musik zu zeichnen. Das wäre schier unmöglich, denn dafür ist die Musik Amerikas zu reichhaltig, es gibt zu viele verschiedene Stilrichtungen. Wir wollen die wichtigen und repräsentativen Werke aus dieser Zeit vorstellen."

Menschen miteinander verbinden

Konzerte mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, der NDR Bigband, mit dem Ensemble Musikfabrik in der NDR Reihe "Das neue Werk", und mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern wie dem Geiger Leonidas Kavakos, dem Pianisten Jean-Yves Thibaudet und der Dirigentin Marin Alsop präsentieren eine faszinierende Seite der amerikanischen Musik: "Musik kann zu den Menschen sprechen. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch. Wir wollen durch Musik Menschen miteinander verbinden. Das versuchen wir immer, wenn wir Musik machen."

