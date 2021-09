Zoe Wees: Hamburger Sängerin will mit ihren Songs Mut machen Stand: 02.09.2021 16:40 Uhr Die Hamburger Musikerin Zoe Wees tritt heute bei der Radiopreis-Gala im Hamburger Hafen auf, dort präsentiert sie ein Medley aus ihrer Single "Control" und ihrem Radiohit "Hold Me Like You Used To". Ein kurzes Interview vorab mit NDR Kultur.

Innerhalb eines guten Jahres hat die Singer-Songwriterin Zoe Wees mehr erreicht als viele andere in ihrer ganzen Laufbahn: Abrufzahlen, die weltweit an der Milliardenmarke kratzen, Auszeichnungen wie den New Music Award 2020 als Durchstarterin des Jahres, hochkarätige Werbekampagnen - inklusive überlebensgroßem Bild von ihr am Times Square in New York. NDR Kultur hat kurz vor dem Auftritt beim Radiopreis mit der Künstlerin gesprochen - über die Bedeutung von Radio, ihre erste Tour im Jahr 2022 und ihre Musik.

Wir sind bei den Proben zum Radiopreis, wo Sie singen werden. Wie ist das Gefühl, bei einem Radio-Event aufzutreten?

Zoe Wees: Das ist nice, ich freue mich, das wird richtig cool. Es ist noch cooler, weil so viele Leute im Radio Künstler supporten. Deswegen ist es noch schöner, alle auf einmal zu sehen.

Sie haben früh gewusst, dass Sie Musikerin werden wollen. Wie viel Radio hören Sie?

Wees: Everyday, weil ich immer im Auto bin und dann höre ich immer Radio. Ich habe immer meiner Mum gesagt, "one day, mum, you are gonna hear me on the radio!" (Eines Tages, Mum, wirst du mich im Radio hören). Jetzt ist es so weit.

Sie konnten in der Corona-Pandemie nicht vor Publikum live auftreten, waren aber in zwei der bekanntesten Late-Night-Shows der USA zu sehen: bei James Corden und bei Jimmy Kimmel. Was hat sich danach für Sie verändert?

Wees: Ich habe viel mehr Kontakt zu Leuten aus Amerika. Ich habe viel mehr Spaß bei meiner Arbeit, weil ich das gemacht habe, was ich liebe. Weil ich die Gelegenheit hatte, das zu machen. Und die Leute sehen mich ein bisschen mehr.

Hat sich auch im Kontakt mit den Fans auf Ihren Social-Media-Kanälen danach etwas geändert?

Wees: Auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen - auch von Leuten, denen ich mit meinen Songs geholfen habe. Und es ist halt so cool, dass ich durch diese Show so viele neue Leute erreichen konnte, vor allem die, die nicht aus Deutschland kommen.

Ihre Songs handeln nicht von Liebe, sondern von Selbstliebe, Akzeptanz. Das Lied "Girls Like Us", geht unter die Haut. Welche Frauen meinen Sie damit?

Wees. Ich hatte mit so vielen Leuten geredet und in meinem Umfeld, die jetzt voll struggeln, dass sie nicht genug fühlen. Ich habe gedacht, fucking hell - und diesen Song mit vier Jungs geschrieben.

Im Musikvideo dazu sieht man Sie in Ketten …

Wees: Das stimmt, ich habe mich beim Schreiben sehr gefangen gefühlt. Ich wollte das Gefühl herüberbringen und wollte den Leuten zeigen, I felt trapped and now I am out, and now you can do that too, if I can do it. (Ich fühlte mich gefangen und bin jetzt frei, wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch). Ich wollte Leute stärken mit dem Song.

Sie gehen nächstes Jahr endlich auf Tour, worauf freuen Sie sich am meisten?

Wees: Ja, 2022 gehe ich im März auf Tour und fange in England an. Ich freue mich sehr, Leute zu sehen, for the first time in my life!

Was verbindet Sie mit England?

Wees: Ich liebe es dort. Ich war da schon sehr oft und fühle mich da sehr zu Hause.

Sie haben mehr als 30 Konzerte und der letzte Termin ist in Hamburg. Warum?

Wees: Weil ich hier wohne. Und ich wollte unbedingt, wenn ich die Tour hinter mir habe, den letzten wichtigsten Family-Friends-Moment haben und danach chillen.

Sie zieren jetzt das Cover der Zeitschrift "Glamour". Wie ist das Gefühl, am Kiosk vorbeizulaufen und sich auf dort zu sehen?

Wees: Es ist heiß, es ist ein cooles Gefühl. Für das Make-up habe ich coole Leute gehabt, für das Styling habe ich meine Stylistin gehabt, she was on fire!

Dabei tragen Sie Schmuck von Coco Chanel …

Wees: It looks good. Ich liebe deren Schmuck. Ich mag, wie sie ihn gemacht haben. Ich achte nicht so auf die Brands, die sind mir meistens relativ egal, aber die haben sehr coolen Schmuck. Und das sieht immer geil aus.

Sie haben die Schule am Alten Teichweg besucht. Diese Schule hat 2021 den wichtigsten Deutschen Schulpreis bekommen und einen Online-Grimme Preis, weil der Schulleiter Björn Lengwenus sich in der Pandemie mit einer Late-Night-Fernsehshow für Jugendliche engagiert hat.

Wees: Herr Lengwenus really is the best. Er war schon immer der Beste.

Viel Spaß beim Radiopreis-Auftritt und bei der Tour!

Das Gespräch führte Patricia Batlle.

