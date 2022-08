Ukrainisches Vokalensemble wiedervereint: Auftritt in Hamburg Stand: 24.08.2022 12:49 Uhr Nach sechs Monaten ist das Ensemble Alter Ratio aus Kiew wiedervereint und tritt erneut auf: in Hamburg-Altona. Es ist auf Neue Musik spezialisiert. Ein Probenbesuch.

von Marcus Stäbler

Alter Ratio, frei übersetzt "das andere Denken", heißt das einzige Vokalensemble für zeitgenössische Musik aus der Ukraine. Am Donnerstag ist das eigentlich in Kiew ansässige Ensemble in der Kulturkirche in Hamburg-Altona zu Gast.

Proben für Konzert von Alter Ratio in der Musikhochschule Hamburg

Acht junge Sängerinnen und Sänger und eine Dirigentin sitzen in T-Shirts, Jeans und Sommerkleidern in einem Probenraum der Musikhochschule in Hamburg. Auf dem Flügel liegt eine ukrainische Flagge, auf den Pulten ein Stapel anspruchsvoller Partituren.

Das Vokalensemble Alter Ratio hat sich auf Neue Musik spezialisiert, erklärt die Leiterin Olga Prykhodko. "Wir fördern ukrainische zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten, arbeiten sehr eng mit jungen und nicht so jungen Komponisten zusammen und bitten sie, für uns zu schreiben. Ich schlage immer wieder neue Projekte vor."

Klangwelt des Himalaya und eine alte Melodie von Hildegard von Bingen

Eins der Stücke inszeniert eine musikalische Reise in die Klangwelt des Himalaya. Die Komponistin Victoria Poleva schichtet die Stimmen dafür zu sphärischen Akkorden. Ein Werk von Svyatoslav Lunyov greift eine alte Melodie von Hildegard von Bingen auf und vervielfältigt sie, bis ein dichtes Gewebe aus Stimmen entsteht, die sich umschlingen und ineinandergreifen.

Hier inszeniert Olga Prykhodko mit ihrem Ensemble eine andere Klangwelt. Insgesamt umfasst das Repertoire des Konzerts sieben Werke aus ganz unterschiedlichen Stilen. "Wir wollen zeigen, wie unterschiedlich und wie multikulturell die ukrainische Musikszene ist. Es ist ein sehr interessanter Mix aus westlicher und östlicher Tradition, in der Art zu komponieren, aber auch in der Art zu singen", sagt Prykhodko.

Ensemble ohne regelmäßige öffentliche Unterstützung

Ein so komplexes Programm ist nur für professionelle Sängerinnen und Sänger machbar. Die Mitglieder von Alter Ratio sind hochkonzentriert, vieles klingt schon in der ersten Probe sehr gut. Dabei hat das Ensemble wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lange Zeit nicht proben oder gar konzertieren können. "Ich glaube, es ist über sechs Monate her, seit wir uns gesehen haben, aber das war privat. Unser letztes Arbeitstreffen war im vergangenen Jahr."

Das Ensemble erhalte keine regelmäßige öffentliche Unterstützung, so Prykhodko: "Wir sind eine freie Gruppe, für jedes neue Projekt suchen ich und unserer Manager nach einem Sockel, nach Zuschüssen, einem Sponsoring."

Proben in Hamburg ohne Krieg: "Eine Woche Erholung und Musik"

Dass Olga Prykhodko und ihr Ensemble jetzt in Hamburg proben und auftreten, und danach noch im Berliner Dom konzertieren können, ist das Resultat eines gemeinschaftlichen Engagements.

Die Hamburger Musikhochschule, verschiedene Stiftungen und ein privater Förderer aus Hamburg haben sich zusammengetan, um Alter Ratio seinen Aufenthalt und die beiden Konzerte zu ermöglichen. Dafür ist Prykhodko sehr dankbar: "Wir haben einen Raum, uns so zu fühlen, wie es vor dem Krieg war. Unsere Gedanken können ruhiger sein." Wenn sie in einen künstlerischen Prozess eingebunden seien, könnten sie sich wie im normalen Leben fühlen, so die Sängerin. "Ohne den Krieg und ohne den täglichen Alarm in den Köpfen und Herzen. Wir haben eine Woche Erholung und Musik."

