Simply Red mit Tourauftakt in Hamburg: "Hurra, wir leben noch!" Stand: 15.11.2022 08:23 Uhr Mick Hucknall und seine Band starteten Montagabend ihre Deutschlandtournee in Hamburg. Im Repertoire spielten Simply Red mitreißende Hits, aber keinen Song des neuen Albums "Blue Eyed Soul".

von Uli Kniep

Zu den großen Hits des Konzertes gehörten Lieder wie "Holding Back The Years", "Stars" und "Fairground". Am Mittwoch tritt die Band in Hannover auf.

Simply Red in Hamburg: Mitreißende Spielfreude

Erst nach verhaltenem Beginn und fünf balladesken Soulnummern startete Leadsänger Mick Hucknall durch. Dann aber verbreitete er zusammen mit seinem Sextett mitreißende Spielfreude nach der langen Zwangspause. "Hurra, wir leben noch", rief er sinngemäß den rund 12.000 Fans in der ausverkauften Arena zu.

Hucknall verließ sich beim Tournee Auftakt weitgehend auf bewährtes, spielte überraschenderweise kein Stück seines noch aktuellen Albums "Blue Eyed Soul", das während der Pandemie ein wenig untergegangen ist.

Neuer Song zum Mitsingen: "Better Without You"

Allerdings präsentierten Simply Red mit "Better With You", einen ganz neuen Song mit eingängiger Melodie, so dass die Fans den Refrain "It´s so good to be together" sofort mitsingen konnten. Überhaupt erwies sich seine Gefolgschaft als textsicher, etwa in "Money´s Too Tight To Mention" und "Stars".

Chor und Band klangen fast genauso wie auf Simply Reds Livealben. Dennoch war das Publikum an diesem Konzertabend nicht zu 100 Prozent zufrieden, Eineinhalb Stunden waren zu wenig, anfangs war es etwas lahm, dann ging es aber los." sagte ein Fan.

Mick Hucknall beweist mitreißende Bühnenpräsenz

Und es ging richtig los - mit Hits wie "Fairground", Sunrise" und "Come To My Aid", das mit Hilfe der Videosequenzen als ein Hilferuf von Mutter Erde wegen der Umweltverschmutzung gedeutet wurde.

Somit entschädigte Mick Hucknalls mitreißende Bühnenpräsenz den weitaus größten Teil seiner Fans - trotz der Kürze der Show. Eine Frau schwärmte: "Seine Stimme ist einfach galaktisch." So bereuten die Wenigsten ihr Eintrittsgeld und genossen das Konzert bis zur letzten Zugabe mit einem ihrer größten Hits: "If You don´t Know Me By Now".

