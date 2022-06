Die Scorpions - eine der größten Hardrock-Bands der Welt Stand: 12.06.2022 21:26 Uhr Die Scorpions sind, nicht nur durch "Wind Of Change", eine der größten Hardrock-Bands der Welt. Sie haben den Soundtrack zum Mauerfall geliefert. In Deutschland sind sie aber eine der verkanntesten Bands.

von Matthes Köppinghoff

1965 wird im niedersächsischen Hannover eine Band mit dem Un-Namen "Nameless" gegründet - mit der einfachen Begründung, dass ihnen kein besserer beziehungsweise würdigerer Name einfiel. Bandgründer und Gitarrist Rudolf Schenker ist das einzige bis heute verbleibende Bandmitglied der Urbesetzung. In den Anfangsjahren covert Schenker mit wechselndem Personal vorerst Songs der Beatles.

Bald folgt die Umbenennung zu "Scorpions". Mit dem ehemaligen Schaufensterdekorateur und Lkw-Fahrer Klaus Meine findet sich auch ein neuer Sänger. Von Beginn an gibt es bei den Scorpions englische Texte: Da man groß denkt und einen weltweiten Erfolg anstrebt (vor allem in den USA), scheinen deutsche Texte nicht kompatibel.

Das Ziel: "Überall spielen, wo es eine Steckdose gibt"

1971 lernt die Band den Produzenten Conny Plank kennen, in den Hamburger Star Studios wird so auch das Scorpions-Debütalbum "Lonesome Crow" eingespielt. Mit der Zeit und den nächsten Alben entwickeln sie - trotz diverser Umbesetzungen - den in aller Welt wiedererkennbaren Scorpions-Sound. Die Zutaten: harte Gitarrenriffs, gewürzt mit melodiösen Soli über simples Schlagzeug, garniert mit der hohen Stimme von Klaus Meine (und in späteren Jahren seiner Mütze). Sie vermischen Hard Rock mit Heavy-Metal-Ausflügen. Vor allem haben sie ein Händchen für Powerballaden: Die eigentlich harten Rocksongs werden mit einer melodischen Ballade vermengt, als Ergebnis gibt es universelle Songs wie "Still Loving You".

Scorpions: Schon vor "Wind Of Change" extrem erfolgreich

Ihre Plattencover sind bisweilen provokant-umstritten, tun dem Erfolg in den 70er- und 80er-Jahren aber keinen Abbruch: Bis heute kann die Band etliche goldene Schallplatten, mehr als 120 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 5.000 Konzerte vorweisen. Zwar kommt interessanterweise der Erfolg der norddeutschen Band nicht zuerst in ihrer Heimat, dafür werden Japan, England und die USA auf die Rock-Niedersachsen aufmerksam - und über den weltweiten Umweg kommen dann auch zuhause die Fans.

Nach und nach erfüllt sich die Anfangsvision von Schenker: "überall zu spielen, wo es eine Steckdose gibt" und einmal zu den 30 größten Rockbands zu gehören. Doch das Meisterstück der Scorpions fällt (fast) zusammen mit einem der bedeutendsten Ereignisse der Geschichte.

"Still Loving You": Soundtrack zum Mauerfall

Als erste Hardrock-Band überhaupt spielen die Scorpions in der damaligen Sowjetunion. Bei einem Konzert beim Moscow Music Peace Festival beobachtet Sänger Klaus Meine hier im August 1989, wie russische Staatsbürger ihren Song "Still Loving You" mitsingen. Angeblich kommt da bei ihm die entscheidende Inspiration für den größten Erfolg der Scorpions. Angeblich deshalb, denn bei einer vom Scorpions-Manager arrangierten Bootsfahrt über den Moskau-Fluss könnte man auch den Ursprung zu "Wind Of Change" vermuten ("Follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the wind of change").

Das Gepfeife zu Beginn des Songs will ihnen die Plattenfirma anfangs ausreden (schließlich gelten die Scorpions als kernig-männliche Rockband), doch die Band setzt sich durch: Inklusive einer der ikonischsten Rocksong-Eröffnungen aller Zeiten gelingt es den Scorpions, DEN Song zur Wende zu schreiben.

Die Stimmung während der sozio-politischen Veränderungen in Osteuropa am Ende des Kalten Krieges fangen sie ein wie niemand anderes. "Wind Of Change" wird weltweit ein gigantischer Hit und steht 1991 in elf Ländern auf Platz eins der Charts. Im gleichen Jahr werden sie sogar von Michail Gorbatschow zum Gedankenaustausch eingeladen - einer der bedeutsamsten Momente der Bandgeschichte.

Die schwierigen 90er-Jahre und Wacken Open Air 2006

Trotz des enormen Erfolgs mit "Wind Of Change" und ihrem bis heute meistverkauften Album "Crazy World" (mehr als 14 Millionen Mal ging die Platte über den Ladentisch) sind die 90er-Jahre nicht einfach für die Scorpions: Gegen den Grunge- und Alternative-Zeitgeist spielen die Niedersachsen vergeblich an und finden sich dabei selbst etwas gestrig. Sie kämpfen mit ihren heavy-jaulenden Gitarren an gegen ihr Power-Balladen-Image an der Grenze zum Kitsch. Kurzzeitig stehen sie sogar vor der Trennung. Doch außerhalb von Deutschland - vor allem in Japan - ist der Erfolg solide. Allmählich berappeln sich die Hannoveraner, und spätestens mit einem legendären Auftritt auf dem Wacken Open Air 2006 sitzen die Scorpions wieder fest im Sattel.

Einfluss auf Bon Jovi, Metallica, Guns N' Roses und Green Day

Auch wenn es manchen schwerfällt, diese niedersächsische Erfolgsgeschichte zu glauben, gar wertzuschätzen und den Stellenwert der Scorpions im weltweiten Rockbetrieb ernst zu nehmen: Ihren Einfluss auf andere Bands darf man nicht übersehen.

Bon Jovi haben ihre Karriere im Vorprogramm der Hannoveraner begonnen. Metallica wurden in ihren jungen Jahren dazu verdonnert, sich die damals schon professionellen Schenker, Meine und Co. live anzuschauen, um von den Profis das Agieren auf der Bühne zu lernen. Motörhead haben ebenfalls schon für sie eingeheizt, die Scorpions sind Inspiration für auf Guns N‘ Roses gewesen, der Fan-Liebling "Rock You Like A Hurricane" wurde sogar schon von Green Day gecovert. Billy Corgan (das Mastermind hinter The Smashing Pumpkins) bezeichnet die Scorpions sogar als seinen größten Musikeinfluss.

"Wind Of Change" mit neuer Bedeutung

"Wind Of Change" nähert sich im Jahr 2022 langsam aber sicher dem milliardsten View bei Youtube (das hat bisher noch kein deutscher Song geschafft). Es gibt sogar einen Podcast, der der Frage nachgeht, ob der Hit nicht doch von der CIA geschrieben wurde. Aus dem Live-Repertoire der Band ist er jedenfalls auf gar keinen Fall wegzudenken, auch nicht in Zeiten des Ukraine-Krieges. Die Ereignisse in der Ukraine und die einst romantisierenden Zeilen über Russland - das passte für Meine nicht mehr zusammen. Daher hat der Sänger bei Konzerten in Las Vegas den Anfang des Songs, der eigentlich versöhnen und eine Friedenhymne sein soll, umgedichtet. Stattdessen kann man aktuell live hören: "Now listen to my heart / It says Ukraine/ Waiting for the wind to change."

Der Rock lebt weiter: Neues Album "Rock Believer" und Tour in 2022

Mittlerweile sind die Mitglieder der Scorpions in ihren Siebzigern, es wird relativ oft ein Jubiläum gefeiert. Ein Karriereende und eine dazugehörende Abschiedstour gab es auch schon zwischen 2010 und 2012, aber natürlich folgte ein Comeback. Im Februar 2022 wurde auch mal wieder ein neues Album herausgebracht. Zum Titelsong des neuen Albums "Rock Believer" sagt Sänger Klaus Meine: "Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder die Leute sagen hören, Rock sei tot. Aber es gibt immer noch Millionen von Rock-Gläubigen auf der ganzen Welt, die ihnen das Gegenteil bewiesen haben. Unsere Fans sind die besten der Welt. Wir sehen uns irgendwann da draußen, denn wir sind Rock Believer, genau wie ihr."

Wer hat gerade einen Ohrwurm?

Zusammengefasst sind die Scorpions in Deutschland eine der verkanntesten und unverstandensten Bands des Landes; vielleicht, weil man diese unglaubliche Erfolgsgeschichte kaum glauben kann. Haben sich die Deutschen an "ihrem" Hit "Wind Of Change" satt gehört?

Auch gut möglich, den spätestens jetzt haben die Leserinnen und Leser einen Ohrwurm von besagtem Pfeif-Hit. Dennoch: Was den Deutschen vielleicht eine Spur zu kitschig oder zu dick aufgetragen war, das Rock-Posertum aus Hannover - es hat im Rest der Welt Erfolg. Bis heute. Und dafür haben die Niedersachsen Anerkennung verdient.

