Schüler fragen: Wie wirkt sich Corona auf die Clubszene aus? Stand: 10.11.2020 13:20 Uhr Wieder steht die Kulturwelt einen Monat lang still. Theater, Kinos und Clubs haben zu und Live-Konzerte gibt es auch nicht. Darunter leiden DJs, Clubbetreiber und Angestellte - ein Thema für Achtklässler aus Lübeck.

von Linda Ebener

Schon im Eingangsbereich der Holstentor-Gemeinschaftsschule fällt die glitzernde Disco-Kugel auf, die bunt angestrahlt wird. Daneben steht eine Plakatwand mit Erklärungen zu einzelnen Berliner Clubs und Diskotheken, warum sie schließen mussten und was ihnen derzeit hilft. Tim ist 14, kommt aus Lübeck und hat das Plakat im Wahlpflichtkurs Musik mitgestaltet. "Wegen Corona verdienen sie nicht mehr so viel wie vorher. Deshalb sind die mehr betroffen als zum Beispiel Paketboten. Ich finde, deshalb sollte man sie unterstützen mit Spenden oder man kauft Merchandise."

Im Moment hilft alles

Momentan würde wirklich alles helfen, sagt DJane Amaya Bonfante aus Berlin. "Es ist so dramatisch, selbst das Teilen von einem Artikel oder das Mitmachen in einer Demo bringt vielleicht indirekt was. Und je mehr Leute mitmachen bei den diversen Aktionen, desto mehr Chancen wird man hoffentlich dann auch bei den Entscheidungsmachern haben, dass eventuell eine Lösung für die Live-Branche gefunden wird."

Das Interesse kam von allein

Eine Idee sei zum Beispiel das Live-Streaming-Angebot United We Stream, das von verschiedenen Kulturschaffenden als Reaktion auf die Schließung aller Veranstaltungsstätten ins Leben gerufen wurde. Auch das wurde im Unterricht thematisiert, sagt Musiklehrer Benjamin Laudien. Ihm sei des wichtig, dass die Kinder sensibilisiert werden, um zu wissen, wie die Lage gerade ist, wie ernst sie sei und das sehr viele Menschen jetzt zu kämpfen haben und um ihre Existenz bangen. Das möchte er auch in den Unterricht einbringen.

Es brauchte auch gar nicht lange, da waren die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtkurses Musik mitten im Thema und waren selbst schockiert, wie schlecht es der Veranstaltungsbranche geht, erklärt Laudien. "Ich muss ganz ehrlich sagen, dass da gar nicht so viel Input nötig war. Sie fingen von alleine an, als wir über das Thema gesprochen haben, sich im Internet schlau zu machen. Auch durch die Erstellung der Plakatwand fanden sie über verschiedene Quellen Zugang zu dem Thema. Darüber kam man dann ins Gespräch."

Auf der Plakatwand ist sogar ein eigens konzipierter QR-Code zu finden, der, wenn er mit dem Handy gescannt wird, sofort zu einem DJ-Livestream führt, sagt Tim. Und je mehr draufklicken, desto besser ist es für die DJs.

