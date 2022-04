Pro und Contra: Soll Anna Netrebko wieder singen? Stand: 01.04.2022 16:36 Uhr Die Sopranistin Anna Netrebko hat sich deutlich von Wladimir Putin distanziert. Sollte man den Bühnen-Bann jetzt aufheben? Bernhard Neuhoff, Redaktionsleiter von BR-Klassik, argumentiert dafür, NDR Kultur Musikredakteur Stephan Sturm nimmt Netrebko ihre Distanzierung nicht ab. Beitrag anhören 4 Min

CONTRA: Anna Netrebkos Distanzierung ist unglaubwürdig

von Stephan Sturm, NDR Kultur

Nun hat sie sich von Wladimir Putin distanziert und den Krieg in der Ukraine verurteilt. Doch genau fünf Wochen hat Anna Netrebko für ihr Statement gebraucht. Fünf Wochen Krieg in der Ukraine mussten vergehen, mit vielen Opfern und Flüchtenden und zerstörten Städten, bevor die russische Starsopranistin sich zu drängenden Fragen äußerte. Fünf Wochen, in denen Opernhäuser und Konzertveranstalter in aller Welt Auftritte Anna Netrebkos absagten.

Ist Netrebkos Bedauern aufrichtig gemeint?

Ist das glaubwürdig? Ist Netrebkos Bedauern, dass ihre Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten, wirklich aufrichtig gemeint? Oder war der Druck der Öffentlichkeit auf die in Österreich lebende Künstlerin einfach zu groß? Sie habe Putin in ihrem Leben nur eine Handvoll Mal getroffen. Doch hat sie erst im vergangenen Herbst ihren 50. Geburtstag im Kreml gefeiert und sich mit ostukrainischen Separatisten vor einer Neurusslandfahne fotografieren lassen.

Netrebko muss sich entscheiden

Es geht nicht darum, russische Künstler in diesen Zeiten besonders unter die Lupe zu nehmen und nach ihrer Gesinnung zu forschen: Nein! Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Doch wer Nähe zeigt, muss auch Farbe bekennen. Gerade wenn man als Künstlerin oder Künstler vor einem Millionenpublikum steht. Ich möchte wissen, was der- oder diejenige denkt, in dessen Haus ich gehe, dessen Party ich besuche oder für dessen Konzert ich Eintrittskarten kaufe.

Anna Netrebko musste sich zwischen einer Ost- und einer Westkarriere entscheiden. Die nun plötzliche Distanz Netrebkos zu Putin und zum Krieg in der Ukraine hinterlässt einen fahlen Beigeschmack.

