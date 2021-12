Musiker Jakob Lübke blickt mit gemischten Gefühlen auf die Zeit Stand: 25.12.2021 12:21 Uhr Jakob J. Lübke hat sich schon zu Beginn der Pandemie dafür engagiert, dass Kulturschaffende unterstützt werden. Darum hat er in Osnabrück die Initiative "Kulturgesichter0541" gegründet. Ein Beitrag aus der NDR Kultur Reihe: "Was macht Ihnen Mut? Kopf hoch trotz Corona." Beitrag anhören 3 Min

von Birgit Schütte

Als Musiker arrangiert Jakob J. Lübke Kindermusicals. Er spielt auf Hochzeiten oder hat Engagements in verschiedenen Theatern. Der 28-Jährige hat Jazzgitarre studiert, spielt aber auch Klavier, E-Bass und singt.

Wie war dieses Jahr für Sie?

Jakob Lübke: Dieses Jahr, ähnlich wie das letzte, fühlt sich noch immer verrückt und surreal an. Es ist einfach anders, als das was man kennt und wofür man angetreten ist. Was ich kenne ist, dass ich montagmorgens in den Kalender schaue und mich frage, welches Instrument und welches Konzert am Wochenende dran ist. Und was ich eigentlich vorbereiten muss. Dieses und auch das letzte Jahr waren geprägt von Absagen und Umbuchungen - aber zumindest auch von einigen spontanen und schönen Sachen, die auch entstehen konnten.

Was hat Ihnen Kraft gegeben?

Lübke: Kraft hat mir der Rückhalt aus meinem Freundes- und Familienkreis gegeben. Auch der von Kollegen, mit denen man sehr offen und ehrlich sprechen konnte. Je offener und ehrlicher man darüber sprechen und sagen konnte: Du, für mich ist das gerade echt schlimm - desto besser ging es einem danach.

Wie geht es Ihnen gerade rund um den Jahreswechsel?

Lübke: Bei mir passiert momentan etwas Skurriles: Eigentlich sehe ich einen abgesagten Dezember, einen sich cancelnden Januar und auch Februar. Ich weiß um die Feiern und Parties die fehlen, um die Konzerte, die nicht stattfinden, um die Kinder und Erwachsenen, mit denen dieses Jahr wieder nicht gesungen wird und um die Veranstaltungen, bei denen im Sommer schon gesagt wurde: "Die Planung für den Winter - die lohnt eh nicht."

Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist: Ich durfte trotzdem gerade in der vergangenen Zeit noch relativ viel spielen. Als Musiker in einer Band bei einer Musical-Produktion. Außerdem war ich mit einem Sinfonieorchester unterwegs. Und man sitzt da und hat gemischte Gefühle: Dankbarkeit, dass man zumindest noch ein paar Termine spielen darf. Aber trotzdem fühlt es sich komisch an. Man sieht die halb ausverkaufte Halle und blickt in maskierte Gesichter. Ich habe versucht, diese Momente zu genießen. Auf dem Rückweg hört man im Radio Aufforderungen zu "freiwilliger Kontaktreduktion" und ich muss an die Kolleginnen und Kollegen denken, die an diesem Abend zu Hause sitzen und sich über ihren Beruf und ihre Familien sorgen.

Was macht Ihnen Mut?

Lübke: Meine Hoffnung ist, dass wir über den Berg sind. Ein Kollege von mir sagt jedes Mal wenn wir uns sehen: Du, vor uns liegt das goldene Jahrzehnt! Der ist motiviert. Und man sieht es natürlich auch an Buchungen für den nächsten Sommer. Da sind die Leute wieder optimistisch dabei. Und das ist ein ganz elementarer Bestandteil, Kunst, Kultur und Musik zu machen. Ich glaube, das wird um so wichtiger, wenn es wieder richtig losgeht, um Leute aus ihren Häusern zu locken, um Leute wieder zusammenzubringen. Aber bis dahin muss man erst einmal durchhalten.

