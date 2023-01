Kinder und Jugendliche hinter den Kulissen von "Hamilton" Stand: 31.01.2023 10:39 Uhr Über den Verein Salut Deluxe, gegründet von Samy Deluxe, konnten Kinder im Operettenhaus in Hamburg die Vorbereitungen für eine Show des Musicals "Hamilton" verfolgen und die vielen Berufe im Theater kennenlernen.

von Petra Volquardsen

Ein Theater- oder Musicalbesuch ist immer etwas Besonderes. Aber was passiert eigentlich direkt vor dem Vorstellungsbeginn? Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher konnte genau das über den Verein Salut Deluxe miterleben - und die vielen Berufe im Theater kennenlernen: von der Stagemanagerin über Lichttechniker und Maskenbildner bis hin zu den Darstellerinnen und Darstellern.

Was passiert vor einer Musical-Show?

Noch genau zwei Stunden bis zur Vorstellung. Aufgeregt und gespannt sitzen rund 20 Kinder und Jugendliche ganz vorn im noch leeren Zuschauersaal. Denise Obedekah, die künstlerische Leiterin im Operettenhaus, stand hier auch schon als Darstellerin auf der Bühne. Den Kids zwischen 10 und 18 Jahren möchte sie all die Berufe vorstellen, die Abend für Abend zur Show gehören.

Mara ist Stagemanagerin bei Hamilton: "Im Grunde haben wir die Verantwortung dafür, dass alles dann passiert, wann es passieren sollte. Wie ein Verkehrspolizist: jetzt! Jetzt bitte nicht mehr." Rundherum laufen die Vorbereitungen für die Show. Die Drehbühne wird zurück auf die Ausgangsposition gefahren: "Wie haben zwei Scheiben, die bewegen sich oftmals zusammen, aber können sich auch getrennt voneinander bewegen." Philip Gras, der musikalische Leiter bei Hamilton, zeigt von der Bühne aus, wer wo im Orchestergraben sitzt. Die Lichttechniker überprüfen, ob auch alle Lampen funktionieren: "Was glaubt Ihr, wie viele Lampen haben wir hier verbaut? 1.000 sind ziemlich nah dran." Auch der Sound wird noch mal gründlich gecheckt.

Charles Simmons, Ivy Quainoo, Benet Monteiro: Treffen mit den Hauptdarstellern

Gerade einmal zwölf Sekunden, erfahren die Kinder, haben die Darsteller für manche Kostümwechsel Zeit. Und: Viele der Köstüme sind aus echter Seide. "Wenn die Schauspieler das tragen, müssen sie dafür zahlen oder dürfen sie das kostenlos tragen?", lautet eine Frage. Auch bei den sogenannten Safetys dürfen die Kinder dabei sein. Weil die Darstellerinnen und Darsteller in immer anderer Zusammensetzung miteinander spielen, werden etwa Hebefiguren vor der Show nochmal geprobt.

Dann treffen die Kinder drei der Hauptdarsteller bei Hamilton: Charles Simmons, Ivy Quainoo und Benet Monteiro, der Alexander Hamilton spielt. Es gibt ausgiebig Zeit, um Fragen zu stellen. Die Mädchen und Jungs zögern nicht lange: "Wie seid Ihr eigentlich zum Schauspielen gekommen? Wie würdet Ihr das Gefühl auf der Bühne beschreiben?"

Musicalvergnügen nach der Entdeckungstour

Ivy Quainoo, Benet Monteiro und Charles Simmons haben sichtlich Spaß daran, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. "Ist es Euch schon mal passiert, dass Ihr den Text vergessen habt? Was mögt Ihr am liebsten - singen, tanzen oder spielen? Habt Ihr eigentlich Lampenfieber vor der Show?", lauten die Fagen. Fast jeden Tag habe er Lampenfieber berichtet Monteiro, aber er nutze es: "Wenn ich auf die Bühne gehe, sage ich meinen Namen: Alexander Hamilton. Und manchmal denke ich, vielleicht ist Hamilton heute nervös."

Nach ihrer Entdeckungstour durchs Theater dürfen sich die Kinder und Jugendlichen noch das Musical ansehen. Dass sie so viele Leute treffen konnten, die an dieser Show mitarbeiten, ist ein Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird.

Weitere Informationen Musical-Premiere für "Hamilton" in Hamburg: Experiment gelungen Die Vorbereitungen dafür haben Jahre gedauert. Nun ist die "Musical-Revolution" auch in Deutschland angekommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 31.01.2023 | 12:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musicals Rock und Pop