"Pure Liebe": Campino blickt auf 40 Jahre Tote Hosen zurück Stand: 12.06.2022 21:15 Uhr Die Toten Hosen haben ihre Jubiläumstour in Flensburg mit "Eisgekühltem Bommerlunder" begonnen. Sänger Campino blickt zurück und erzählt, was ihm Punk und seine Band nach 40 Jahren bedeuten.

Seit 40 Jahren sind die Toten Hosen jetzt unterwegs. Zum Jubiläum können sich die Fans nicht nur über die gerade erschienene Compilation "Alles aus Liebe" freuen, sondern den Geburtstag mit der Düsseldorfer Punkband auch auf diversen Konzerten feiern. Tourauftakt war am Dienstag in Flensburg.

Tourauftakt in Flensburg: Klassiker und amüsante Fehler

Das Flensburger Publikum erlebte ein besonderes Konzert - denn laut Campino war es "der letzte Tester, bevor es richtig losgeht." Das Charmante daran: "Man probiert eine Menge aus. Da geschehen auch mal Fehler, aber das amüsiert die Leute ja auch."

Außerdem gab es einen echten Klassiker auf der Setlist, den die Band nicht jeden Abend spielt: "Eisgekühlter Bommerlunder", aus den Anfangstagen der Band. "Wir hatten in Flensburg wirklich illustre Gäste, und zwar die Gründer vom Club Plunschi in Husby", so Campino. "Dort haben wir 1983 gespielt. Und haben gedacht: Wir machen eine Zugabe nur mit diesen frühen Liedern von damals."

Für das Publikum in Flensburg war der Abend ein Riesenspaß - für die Band auch. "Die Leute sind gut eingesungen", schwärmt Campino. "Man sieht, die haben die Texte nicht verlernt. Wir sind voller Vorfreude auf die Konzerte im Sommer."

"Alles aus Liebe": Klaus Maria Brandauer lässt grüßen

Der Titel der Jubiläums-Compilation "Alles aus Liebe" geht laut Campino auf den Schauspieler Klaus Maria Brandauer zurück: "Einmal kam er zu einem Konzert von uns in Österreich. Nach der Show wusste ich nicht, ob ich zu ihm gehen sollte, war besorgt, ob es die richtige Veranstaltung für ihn war. Aber dann sagte er zu mir: 'Weißt du was? Da könnt ihr euch so hart geben, wie ihr wollt - ich habe heute nicht anderes gesehen als pure Liebe'. Letzten Endes ging es genau darum in diesen 40 Jahren."

Campino: "Ich war ein schluffiger Junge mit Loch in der Hose"

Als Campino in seiner Schulzeit zum Punk kam, wollte er sich mit der Musik laut eigener Aussage nicht gegen seine Eltern aufzulehnen - trotzdem war die Entdeckung der aus England rüberschwappenden Bewegung für ihn eine persönliche Befreiung: "Ich war ein relativ schluffiger Junge, nicht besonders auffällig, stand eigentlich in der zweiten Reihe. Dann musste ich auch noch die Klamotten von meinen älteren Schwestern auftragen, hatte oft ein Loch in der Hose. Durch Punk war es plötzlich Avantgarde, abgetragene Sachen mit Löchern anzuziehen. Das war, so als wäre die Bewegung extra für mich gemacht worden. Das hat mein Leben verändert!", sagt der Sänger zu Gast im NDR Fernsehen.

Die Toten Hosen: 40 Jahre in fast gleicher Formation

Bis auf den Schlagzeuger spielen Die Toten Hosen immer noch in ihrer Gründungsformation - ein Umstand, den die Band im Alter mehr und mehr zu schätzen weiß. "Unsere größte Errungenschaft ist, dass wir in all diese Zeit unsere Freundschaft bewahren konnten", erzählt Campino. "Jeder hat das Gefühl, er ist für den anderen da - auch wenn es bei uns Streit gibt - wie in jeder anderen Familie. Aber das Tischtuch ist nie zerschnitten gewesen. Früher haben wir dieses Glück eher kleingeredet, weil es uns vielleicht zu nah ging. Aber heute können wir das zulassen."

Am 15. Juni treten die Toten Hosen in Rostock auf, knapp einen Monat später, am 14. Juli, gastiert die Band in Hamburg.

