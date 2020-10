Drei inspirierende Bilderbücher für Kinder Stand: 23.10.2020 14:17 Uhr Katharina Mahrenholtz stellt die drei Bilderbücher "Ein Fuchs - 100 Hühner", "Hier kommt Harry" und "Lieber Besucher aus dem All" vor.

von Katharina Mahrenholtz

Je kürzer die Tage werden und je kälter der Wind pfeift, desto gemütlicher muss man es sich drinnen machen. Für kuschelige Vorlesestunden auf dem Sofa brauchen Familien mit Kindern viele Bücher. Katharina Mahrenholtz stellt drei neue Bilderbücher vor.

"Ein Fuchs -100 Hühner" von Kate Read

Zählbücher sind bei Kindern von zwei bis drei Jahren sehr beliebt. Entsprechend groß ist das Angebot - gern mit Reimen und Klappen aus fester Pappe. Ein Zähl-Krimi ist aber neu. Ein hungriger Fuchs, zwei listige Augen, drei dicke Hühner, vier tapsende Pfoten.

Dieses Buch ist ganz einfach aufgebaut: Auf jeder Doppelseite eine neue Zahl und ein großformatiges Bild in leuchtender Collagetechnik. Mit jedem Blättern steigt die Spannung - bis zum überraschenden Ende. Ein gutes Bilderbuch funktioniert wie ein guter Witz, eine kurze Geschichte mit Pointe. Diesen Grundsatz hat Kate Read absolut perfekt umgesetzt - kichernde Begeisterung garantiert.

"Hier kommt Harry" von Simon Philip und Kate Hindley

Es gibt sehr viele bemühte Bilderbücher übers Anderssein, in denen der pädagogische Zeigefinger über jeder Seite schwebt. Aber wenn das Bilderbuch-Dream-Team Simon Philip & Kate Hindley anpacken, wird es schräg und damit gut. Der Hase Harry bemüht sich sehr, so zu sein wie alle Hasen: Hoppeln, Salat mümmeln, süß gucken und von Karotten träumen. Aber tief in seinem Innern ist er anders. Er träumt von Discokugeln, will Glitzer-Klamotten tragen und einfach tanzen. Und eines Tages traut er sich.

Die meisten anderen waren entsetzt, geblendet vom Funkeln an meinen Pfoten und womöglich von der Diskokugel. Vielleicht auch von meinem Outfit.

"Er fällt auf wie ein Hase in der Disco!", jammerte Hannes.

"Er ist ein Hase in der Disco!", schluchzte Heidi. Leseprobe

Dieses Plädoyer fürs Anderssein ist extrem komisch, und es gibt auch beim wiederholten Angucken noch witzige Details in den Zeichnungen zu entdecken.

"Lieber Besucher aus dem All" von Sophie Blackall

Ein Bilderbuch über alle und alles zu machen, das scheint unmöglich. Die australische Illustratorin Sophie Blackall hatte aber genau diesen Anspruch. Es ist ein einziger langer Brief, den Quinn an ein Wesen aus dem All schreibt, um über unsere Welt zu informieren.

"Liebes Wesen aus dem All", schreibt Quinn. "Das hier musst du wissen, wenn du uns besuchen kommst. Du findest uns in der Nähe einer roten Sonne, eines winzigen Mondes und eines Haufens anderer Planeten. Unser Planet ist der grün-blaue."

Und dann wird die Erde rangezoomt: Quinn beschreibt Städte und Dörfer. Er erklärt, wie Menschen wohnen, ob im Leuchtturm, Schloss oder Hochhaus, was sie anziehen, wie sie sich fortbewegen und, womit sie ihre Tage verbringen. 80 Seiten, ganz unterschiedlich gestaltet, mit wenig Text und doch voller Informationen. Man staunt beim Vorlesen selbst, wie komplex unsere Welt ist - und ist ziemlich froh, genau auf diesem grün-blauen Planeten zu leben.

