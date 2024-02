eat.READ.sleep: (106) Eierschecke und Drachensex Stand: 16.02.2024 06:00 Uhr "Fourth Wing" hat Daniel und Katharina zu Fantasy-Fans gemacht. Tobi Schlegl erzählt vom Schreiben und Retten.

Fast 800 Seiten "Fourth Wing", ein attraktiver Rebell und ein Drache mit gälischem Namen haben Daniel und Katharina zu enthusiastischen Fantasy-Fans gemacht. Bei Bohnenkaffee und Dresdner Eierschecke geht es um Erich Kästner, die Angemessenheit von Sexszenen und eine Dystopie mit Eso-Knick. Zu Gast in dieser Folge, die beim SWR-Podcastfestival in Mannheim aufgenommen wurde, ist Tobi Schlegl, der nicht nur Autor und Moderator ist, sondern auch als Rettungssanitäter arbeitet und diese Erfahrungen auch in seinen Romanen verarbeitet.

Die Bücher der Sendung:

Sven Hanuschek : "Keiner blickt dir hinter das Gesicht: Das Leben Erich Kästners" (Hanser)

: "Keiner blickt dir hinter das Gesicht: Das Leben Erich Kästners" (Hanser) Rebecca Yarros : "Fourth Wing", übersetzt aus dem Amerikanischen von Michaela Kolodziejcok (dtv)

: "Fourth Wing", übersetzt aus dem Amerikanischen von Michaela Kolodziejcok (dtv) Jasmin Schreiber : "Endling" (Eichborn)

: "Endling" (Eichborn) Tobias Schlegl : "Strom", "Schockraum", "See. Not. Rettung." (Piper)

: "Strom", "Schockraum", "See. Not. Rettung." (Piper) Erich Kästner: "Drei Männer im Schnee", "Das doppelte Lottchen" (Artrium)

Das Rezept für Eierschnecken

Für den Teig

125 ml Milch

100 g Butter

300 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe

50 g Zucker

1 Ei

Für den Quarkbelag:

1 Pck. Pudding-Pulver Vanille-Geschmack

40 g Zucker

500 ml Milch

500 g Magerquark

Für die Eiercreme:



4 Eiweiß

125 g Butter

125 g Zucker

4 Eigelb

15 g Speisestärke

Milch und Butter in einem kleinen Topf erwärmen. Mehl mit Hefe vermischen, Zucker, Ei und den Milch-Butter-Mix hinzufügen. Zu einem glatten Teig verarbeiten, ca. 60 Minuten gehen lassen.

Für den Quarkbelag aus Puddingpulver, Zucker und Milch einen Pudding nach Packungsanleitung zubereiten. In eine Schüssel geben, Frischhaltefolie drauf (gegen Hautbildung). Wenn der Pudding kalt ist, den Quark unterrühren. Den Teig auf einem eingefetteten Backblech mit hohem Rand ausrollen. Den Quarkbelag auf dem Teig verstreichen. Für die Eiercreme Butter und Zucker verquirlen, Eigelb nach und nach unterrühren. Eiweiß steif schlagen und mit der Speisestärke vorsichtig unterheben. Eiercreme auf dem Quarkbelag verteilen und glatt streichen. Bei 180 °C (vorgeheizt) etwa 30 Minuten backen.

Zubereitung:

Zubereitung:

Milch und Butter in einem kleinen Topf erwärmen. Mehl mit Hefe vermischen, Zucker, Ei und den Milch-Butter-Mix hinzufügen. Zu einem glatten Teig verarbeiten, ca. 60 Minuten gehen lassen.

Für den Quarkbelag aus Puddingpulver, Zucker und Milch einen Pudding nach Packungsanleitung zubereiten. In eine Schüssel geben, Frischhaltefolie drauf (gegen Hautbildung). Wenn der Pudding kalt ist, den Quark unterrühren. Den Teig auf einem eingefetteten Backblech mit hohem Rand ausrollen. Den Quarkbelag auf dem Teig verstreichen. Für die Eiercreme Butter und Zucker verquirlen, Eigelb nach und nach unterrühren. Eiweiß steif schlagen und mit der Speisestärke vorsichtig unterheben. Eiercreme auf dem Quarkbelag verteilen und glatt streichen. Bei 180 °C (vorgeheizt) etwa 30 Minuten backen.

Die Eierschecke ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist. Erich Kästner

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de.

