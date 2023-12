(1) Kartoffelsalat mit Dörte Hansen Suzanne Collins: "Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange" (Oetinger)

Rebecca Makkai: "Die Optimisten" (Eisele)

Kai Kupferschmidt: "Seuchen" (Reclam)

Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben" (Rowohlt)

Lola Randl: "Der große Garten" (Matthes & Seitz)

Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben" (Rowohlt)

Henryk Sienkiewicz: "Quo vadis" (dtv)

Juli Zeh: "Corpus Delicti" (btb)

Juli Zeh: "Fragen zu Corpus Delicti" (btb)

(2) Maisklößchen mit Jo Lendle Celia Owens: "Der Gesang der Flusskrebse" (Hanser Literaturverlage)

Ann Petry: "The Street" (Nagel & Kimche)

Elizabeth Gilbert: "City of Girls" (S. Fischer)

Dave Eggers: "Der größte Kapitän aller Zeiten" (Kiepenheuer & Witsch)

Harper Lee: "Wer die Nachtigall stört" (Rowohlt)

Richard Powers: "Der Klang der Zeit" (S. Fischer)

Chimamanda Ngozi Adichie: "Americanah" (S. Fischer)

(3) Tarte Tatin mit Martin Walker Lucinda Riley: "Die Sonnenschwester" (Goldmann)

Elke Erb: "Gedichtverdacht" (Urs Engeler)

Iris Hanika: "Echos Kammern" (Droschl)

Adrienne Brodeur: "Wild Game" (Droemer Knaur)

Martin Walker: "Connaisseur" (Diogenes)

Chad Harbach: "Die Kunst des Feldspiels" (Dumont)

Arundhati Roy: "Der Gott der kleinen Dinge" (S. Fischer)

(4) Madeleines mit Siri Hustvedt Marah Woolf: "Sister of the Stars" (Nova MD)

Klaus Mann: "Mephisto" (rororo)

Eliot Weinberger: "Neulich in Amerika" (Berenberg)

Iván Repila: "Der Feminist" (Suhrkamp)

Marcel Proust: "Auf der Suche der verlorenen Zeit" (Reclam)

Fran Ross: "Oreo" (dtv)

Marlen Haushofer: "Die Wand" (Ullstein)

(5) Dosenpfirsiche und Kondensmilch mit Nicole Seifert Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte" (Hanser)

Nicci French: "Was sie nicht wusste" (C. Bertelsmann)

Susan Elizabeth Philipps: "Und wenn sie tanzt" (Blanvalet)

Sarah Moss: "Sommerhelle Nächte: Unser Jahr in Island" und "Gezeitenwechsel" (mare)

Ian Fleming: "Casino Royale" (Cross Cult)

Graham Greene: "Der dritte Mann" (Zsolnay)

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (btb)

Franz Werfel: "Die vierzig Tage des Musa Dagh" (Anaconda)

(6) Hühnerfrikassee mit Mariana Leky Nicholas Sparks: "Wenn du zurückkehrst" (Heyne)

David Szalay: "Turbulenzen" (Hanser)

Mariana Leky: "Die Herrenausstatterin", "Was man von hier aus sehen kann" und "Bis der Arzt kommt" (Dumont)

Elizabeth Strout: "Mit Blick aufs Meer" (btb)

Claire Winter: "Kinder ihrer Zeit" (Diana)

Birgit Vanderbeke: "Das Muschelessen" (Piper)

Thomas Glavinic: "Unterwegs im Namen des Herrn" (Hanser)

(7) Plettenpudding mit Doris Dörrie Thomas Mann: "Buddenbrooks" (S. Fischer)

Michael Crummey: "Die Unschuldigen" (Eichborn)

Marco Balzano: "Ich bleibe hier" (Diogenes)

David Grossman: "Was Nina wusste" (Hanser)

Doris Dörrie: "Die Welt auf dem Teller" (Diogenes)

Christa Wolf: "Kassandra" (Suhrkamp)

(8) Mint Julep mit Sebastian Fitzek Lisa Eckhart: "Omama" (Zsolnay)

Szczepan Twardoch: "Das schwarze Königreich" (Rowohlt Berlin)

Sebastian Fitzek: "Das Geschenk" (Droemer)

Shirley Jackson: "The Lottery and other Stories" (Penguin)

Arezu Weitholz: "Beinahe Alaska" (mare)

F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby" (dtv)

Emily Walton: "Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte" (Braumüller)

Benjamin Lebert (Hrsg.): "Wir sind verdammt lausige Akrobaten" (Hoffmann und Campe)

Leslie M. M. Blume: "Und alle benehmen sich daneben" (dtv)

James Herriot: "Der Doktor und das liebe Vieh" (Rowohlt)

(9) Gurkensandwiches mit Ken Follett Jan Weiler: "Die Ältern" (Piper)

Margaret L. Goldsmith: "Patience geht vorüber" (Aviva)

Nigel Nicholson: "Porträt einer Ehe" (nur antiquarisch)

Bas Kast: "Das Buch eines Sommer: Werde, der du bist" (Diogenes)

Ken Follett: "Kingsbridge: Der Morgen einer neuen Zeit" (Luebbe)

Hugo Hartung: "Ich denke oft an Piroschka" (nur antiquarisch)

Gábor von Vaszary: “Monpti” (nur antiquarisch)

Joaquim Maria Machado de Assis: "Das babylonische Wörterbuch" und "Dom Casmurro"

Jojo Moyes: "Wie ein Leuchten in tiefer Nacht"

(10) Pfannkuchen mit Ulrike Draesner Renate Bergmann: "Dann bleiben wir eben zu Hause" (Ullstein)

Ulrike Draesner: "Schwitters" (Penguin)

Wilhelm Busch: Gesammelte Werke (Anaconda)

Ella Carina Werner: "Der Untergang des Abendkleides" (Satyr)

Daniel Mellem: "Die Erfindung des Countdowns" (dtv)

John Boyne: "Cyril Avery" (Piper)

Karin Kalisa: “Sungs Laden” (Droemer)

Else Lasker-Schüler: "Sämtliche Gedichte" (S. Fischer)

Anna Bers (Hg.): "Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache."

(11) Köttbullar mit Jonas Jonasson Robert Seethaler: "Der letzte Satz"

Michaela Carter: "Die Surrealistin" (Rowohlt)

Leah Hayden: "Miss Guggenheim" (atb)

Jana Revedin: "Margherita" (Aufbau-Verlag)

Mary Ann Shaffer: "Deine Juliet" (btb)

Jonas Jonasson: "Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte" (C. Bertelsmann)

Erich Kästner: "Fabian" (atrium)

Erich Kästner: "Drei Männer im Schnee" (atrium)

Lydia Davis: "Es ist wie’s ist" (Droschl)

(12) Hoisin Turkey mit Christiane Hoffmeister Bernhard Schlink: "Abschiedsfarben" (Diogenes)

Diane Mott Davidson: "Angriff der Killer-Pfannkuchen" (Econ) - Das englische Original: "Killer Pancake: A Culinary Murder Mystery" (E-Book)

Rob Hart: "Der Store" (Heyne)

Santiago Amigorena: "Kein Ort ist fern genug" (Aufbau-Verlag)

Hanya Yanagihara: "Ein wenig Leben" (Hanser)

Vea Kaiser: "Rückwärtswalzer" (Kiepenheuer & Witsch)

John Irving: "Owen Meany" (Diogenes)

Yoko Ogawa: "Das Museum der Stille" (atb)

(13) Bratkartoffeln mit Elke Heidenreich Hans Fallada: "Kleiner Mann - was nun?" (Aufbau-Verlag)

Joachim Meyerhoff: "Hamster im hinteren Stromgebiet" (Kiepenheuer & Witsch)

Jana Volkmann: "Auwald" (Verbrecher)

Hallie Rubenhold: "The Five. Das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden" (Nagel & Kimche)

Elke Heidenreich: "Männer in Kamelhaarmänteln" (Hanser)

Colson Whitehead: "Underground Railroad" (Hanser)

Donna Tartt: "Der Distelfink" (Goldmann)

Colum McCann: "Apeirogon"(Rowohlt)

Carson McCullers: "Das Herz ist ein einsamer Jäger" (Diogenes)

(14) Apple Tarte mit Jens Wawrczeck Jane Austen: "Emma"

Thomas Hettche, "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch)

Kate DiCamillo: "Louisianas Weg nach Hause" (dtv junior)

Benjamin Myers: "Offene See" (Dumont)

Anna Seghers: "Das siebte Kreuz" (Aufbau)

Irmgard Keun: "Gilgi - eine von uns" (Ullstein)

Irmgard Keun: "Das kunstseidene Mädchen" (List)

Hörbuchtipps:

Daphne du Mauriers: "Rebecca" (Hauptmann Entertainment)

Jane Gardam: "Old Filth Trilogie" (Hörbuch Hamburg)

Wilkie Collins: "Die Frau in weiß" (Fischer)

(15) Pfefferkuchen mit Silke Weitendorf Marc-Uwe Kling: "Quality Land 2.0" (Ullstein)

Barack Obama: "Ein verheißenes Land" (Penguin)

Susanne Niemeyer: "Das Weihnachtsschaf" (Herder)

Keri Smith: "Mach dieses Bilderbuch fertig!" (Antje Kunstmann)

Astrid Lindgren: "Pippi Langstrumpf" (Oetinger)

János Székely: "Verlockung" (Diogenes)

Stefan Zweig: "Ungeduld des Herzens", "Die Schachnovelle", "Sternstunden der Menschheit" (S. Fischer)

(16) Makronen mit Volker Kutscher Carmen Korn: "Und die Welt war jung" (Kindler)

Sabine Peters: "Ein wahrer Apfel leuchtet am Himmel" (Wallstein)

Brit Bennett: "Die verschwindende Hälfte" (Rowohlt)

Volker Kutscher: "Olympia" (Piper)

Milena Michiko Flašar: "Ich nannte ihn Krawatte" (btb)

Jonathan Stroud: "Lockwood & Co" (cbj)

Clemens C. Moore: "The Night before Christmas"

(17) Pflaumenmus mit Charlotte Link Georges Simenon: "Das blaue Zimmer" (Kampa)

Ferdinand von Schirach: "Gott" (Luchterhand)

Rainer Moritz: "Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier" (edition Chrismon)

Charlotte Link: "Ohne Schuld" (Blanvalet)

Maj Sjöwall / Per Wahlöö: "Roman eines Verbrechens" (Rowohlt)

Jane Austen: "Stolz und Vorurteil" (S. Fischer)

(18) Felsenkekse mit Florian Valerius Patrick Rosenthal: "Das inoffizielle Harry Potter Koch- und Backbuch" (riva)

Dirk Rossmann: "Der neunte Arm des Oktopus" (Luebbe)

Katherine Rundell: "Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer" (Carlsen)

Tim Krohn: "Die heilige Henni der Hinterhöfe" (Kampa)

Joe Jackson: "Atlantikfieber (mare)

Dr. Seuss: "Der Grinch" (Kunstmann)

Rachel Elliott: "Bären füttern verboten" (mare)

Mariana Leky: "Was man von hier aus sehen kann" (Dumont)



Kalendertipps:

"Der literarische Katzenkalender" (Schöffling)

"Arche Literatur Kalender: Tagträumer und Nachtschwärmer"

"Aufbau Literatur Wochenplaner"

Jonathan Safra Foer: "Alles ist erleuchtet" (Kiepenheuer & Witsch)

(19) Braune Kuchen mit Ildikó von Kürthy Volker Klüpfl & Michael Kobr: "Funkenmord: Kluftingers neuer Fall" (Ullstein)

Michelle Marly: "White Christmas - das Lied der weißen Weihnacht" (Rütten & Loening)

Elif Shafak: "Schau mich an" (Kein und Aber)

Charles Dickens: "Ein Weihnachtsmärchen" (Heyne)

David Sedaris: "Holidays on ice" (Heyne)

Fran Kimmel: "Hannahs Gefühl für Glück" (dtv)

Fran Kimmel: "Hannahs Gefühl für Glück" (dtv)

Ildikó von Kürthy: "Es wird Zeit" (Rowohlt)

Elizabeth Hay: "Nachtradio" (Schöffling)

(20) Feuerzangenbowle mit Katharina, Jan und Daniel Heinrich Spoerl: "Die Feuerzangenbowle" (Piper)

Alex Lépic: "Lacroix und die stille Nacht von Montmartre" (Kampa)

Rebecca Makkai: "Die Optimisten" (Eisele)

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (btb)

Colum McCann: "Apeirogon" (Rowohlt)

Nick Hornby: "A Long Way Down" und "How to be Good” (KiWi)

Clarín: "Die Präsidentin" (Insel)

Cath Crowley: "Das tiefe Blau der Worte" (Carlsen)

(21) Soupe au Pistou mit Nina George Anne Weber: "Annette, ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz)

Nele Pollatschek: "Dear Oxbridge: Liebesbrief an England" (Galiani-Berlin)

Clemens J. Setz: "Die Bienen und das Unsichtbare" (Suhrkamp)

Nina George: "Das Lavendelzimmer" (Knaur)

Christoph Ransmayr: "Atlas eines ängstlichen Mannes" (S. Fischer)

Alain de Botton: "Wie Proust Ihr Leben verändern kann" (S. Fischer)

Jochen Schmidt: "Schmidt liest Proust" (Voland und Quist)

Sigrid Nunez: "Der Freund" (Aufbau-Verlag)

(22) Omelette Rothschild mit

Stefanie Tönnis Christian Berkel: "Ada" (Ullstein)

Karina Urbach: "Das Buch Alice" (Propyläen)

Lilly Bernstein: "Trümmermädchen" (Ullstein)

Tracy Chevalier: "Violet" (Atlantik)

Nino Haratischwili: "Das achte Leben nach Brilka" (Ullstein)

Charlotte Brontë: "Jane Eyre" (Penguin)

(23) Blue Plate Special mit Kirsten Boie Louise Penny: "Das Dorf in den roten Wäldern" (Kampa)

W. H. Auden: "Gesammelte Gedichte" (Faber&Faber)

Kirsten Boie: "Dunkelnacht" (Oetinger)

Émile Zola: "Germinal" (Reclam)

Czesław Miłosz: "Das Tal der Issa" (Suhrkamp, nur noch antiquarisch)

Markus Ostermair: "Der Sandler" (Osburg Verlag)

Mirko Bonné: "Seeland Schneeland" (Schöffling)

(24) Pangalaktischer Donnergurgler

mit Markus Heitz Douglas Adams: "Per Anhalter durch die Galaxis" (Kein & Aber)

Robert Seethaler: "Der Trafikant" (Kein & Aber)

Dolly Alderton: "Gespenster" (Hoffmann und Campe)

Raphaela Edelbauer: "Dave" (Klett Cotta)

Markus Heitz: "Collector" (Heyne)

E. M. Forster: "Die Maschine steht still" (Hoffmann und Campe)

Simone de Beauvoir: "Alle Menschen sind sterblich" (Rowohlt)

Connie Willis: "Die Jahre des Schwarzen Todes" (Heyne)

Katie Kacvinsky: "Die Rebellion der Maddie Freeman" (Boje)

Bernardine Evaristo: "Mädchen, Frau etc." (Tropen)

(25) Lachsbrötchen mit T. C. Boyle Bernardine Evaristo: "Frau, Mädchen etc." (Tropen)

Benedict Wells: "Hard Land" (Diogenes)

Tina Uebel: "Dann sind wir Helden" (C.H. Beck)

T. C. Boyle: "Spricht mit mir" (Hanser)

Ian McGuire: "Nordwasser" (Goldmann)

Johannes Mario Simmel: "Es muss nicht immer Kaviar sein" (Droemer Knaur)

Stephen King: "The Green Mile" (Heyne)

Axel Hacke: "Im Reich des Eichelhechts"

(26): Erbsen nach Vitellius mit Laura Hage Axel Hacke: "Im Bann des Eichelhechts" (Kunstmann)

Christian Kracht: "Eurotrash" (Kiepenheuer & Witsch)

Cho Nam-Joo: "Kim Jiyoung, geboren 1982", (Kiepenheuer & Witsch)

Lauren Wolk: "Echo Mountain", (Hanser)

Johan Harstad: "Max, Mischa und die Tet-Offensive" (Rowohlt)

Annemarie Selinko: "Désirée" (Kiepenheuer & Witsch)

Lindsey Davis: "Silberschweine" (Droemer Knaur, nur noch antiquarisch)

(27): Grünes Ei mit Speck mit Marc Hupfer Dr. Seuss: "Grünes Ei mit Speck" (nur antiquarisch)

Marc Elsberg: "Der Fall des Präsidenten" (Blanvalet)

Ewald Arenz: "Der Große Sommer" (Dumont)

Kazuo Ishiguro: "Klara und die Sonne" (Blessing)

John Steinbeck: "Jenseits von Eden" (dtv)

Elisabeth von Arnim: "Verzauberter April" (Insel TB)

(28) Türkisches Boza mit David Safier Orhan Pamuk: "Diese Fremdheit in mir" (Hanser)

Haruki Murakami: "Erste Person Singular" (Dumont Buchverlage)

Zülfü Livaneli: "Unruhe" (Klett Cotta)

Sasha Filipenko: "Der ehemalige Sohn" (Diogenes)

David Safier: "Miss Merkel. Mord in der Uckermark" (rowohlt)

Hakan Günday: "Extrem" (btb Verlag)

Oguz Atay: "Die Haltlosen" (binooki)

Markus Zusak: "Die Bücherdiebin" (Blanvalet)

Alena Schröder: "Junge Frau am Fenster stehend, Abendlich, blaues Kleid" (dtv)

(29) Anke-Kuchen mit Takis Würger Alena Schröder: "Junge Frau, am Fenster steigend, Abendlicht, blaues Kleid" (dtv)

Miriam Georg: "Elbleuchten" (Rowohlt)

Diana Evans: "Leute wie wir", aus dem Englischen von Mayela Gerhardt (Atlantik)

Takis Würger: "Noah" (Penguin)

Leon Uris: "Exodus", aus dem Englischen von Hans Egon Gerlach (Heyne TB)

Isabelle Autissier: "Herz auf Eis", aus dem Französischen von Kirsten Gleinig (Goldmann TB)

(30) Spinattorte mit Olga Grjasnowa Steffen Kopetzky: "Monschau" (rowohlt)

Kiley Reed: "Such a fun age". Aus dem Amerikanischen von Corinna Vierkant (Ullstein)

Sylvain Tesson: "Der Schneeleopard". Aus dem Französischen von Nicola Denis (rowohlt)

Olga Grjasnowa: "Die Macht der Mehrsprachigkeit" (Dudenverlag)

Kathrine Kressmann Taylor: "Adressat unbekannt" (Atlantik Verlag)

Kurt Tucholsky: "Schloß Gripsholm". (Fischer Taschenbibliothek)

Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Carsten Henn: "Der Buchspazierer" (Pendo Verlag)

(31) Bierbrot mit Frank Schätzing Elisabeth Acevedo: "Soulfood", aus dem Englischen von Anne Brauner (Rowohlt), mehr Infos zu der Autorin unter www.acevedowrites.com/poetics

Carsten Sebastian Henn: “Der Buchspazierer” (Pendo)

Tipp von Annette: Carsten Sebastian Henn: “In Vino Veritas” (Emons)

Ali Smith: "Frühling", aus dem Englischen von Silvia Morawetz (Luchterhand)

Frank Schätzing: "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" (Kiepenheuer & Witsch)

Douglas Adams und Mark Carwardine: "Die Letzten ihrer Art", aus dem Englischen von Sven Böttcher (Heyne)

Wolfgang Borchert: "Das Gesamtwerk" (Rowohlt),

(32) Erbsenrisotto mit Donna Leon Juli Zeh: "Über Menschen" (Luchterhand)

Ina Westman: "Heute beißen die Fische nicht", aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare)

Volha Hapeyeva: "Camel Travel", aus dem Belarussischen von Thomas Weiler (Droschl)

Donna Leon: "Flüchtiges Begehren", aus dem Englischen von Werner Schmitz (Diogenes)

Tschingis Aitmatow: "Dshamilja", aus dem Russischen von Gisela Drohla (Suhrkamp)

Anna Gavalda: "Zusammen ist man weniger allein", aus dem Französischen von Ina Kronenberger (S. Fischer)

(33) Drei-Gänge-Menü mit Dörte Hansen Metin Tolan und Joachim Stolze: "Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond und die Physik" (Piper)

John Grisham: "Der Polizist" (Heyne)

Lothar Frenz: "Wer wird überleben?" Aus dem Amerikanischen von Bea Reiter, Imke Walsh-Araya, Kristiana Dorn-Ruhl (Rowohlt Berlin)

Katharina Hacker: "Alles, was passieren wird" (Sauerländer)

Teresa Präauer: "Das Glück ist eine Bohne" (Wallstein)

Emily Brontë: "Sturmhöhe" aus dem Englischen Michaela Meßner (bei dtv, sonst diverse Ausgaben)

(34) Schoko-Erdbeeren mit Mithu Sanyal Helga Schubert: "Vom Aufstehen" (dtv)

Simon Urban: "Wie alles begann und wer dabei umkam" (Kiepenheuer & Witsch)

Joséphine Nicolas: "Tage mit Gatsby" (Dumont)

Mithu Sanyal: "Identitti" (Hanser)

Anekelt Gundar-Goshen: "Löwen wecken", aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (Kein & Aber)

Zelda Fitzgerald: "Himbeeren mit Sahne im Ritz", aus dem Amerikanischen von Eva Bonné (Manesse)

(36) Quarkkuchen mit Frauke Untiedt Leïla Slimani: "Das Land der Anderen" (Luchterhand)

Nicole Giger: "Ferrante, Frisch & Fenchelkraut: Ich koche mich durch die Weltliteratur" (AT-Verlag)

Donal Ryan: "Die Stille des Meeres" (Diogenes)

Tomasz Jedrowski: "Im Wasser sind wir schwerelos" (Hoffmann&Campe)

Khaled Hosseini: "Drachenläufer" (Fischer Taschenbuch)

Mary Ann Shaker & Annie Barrows: "Deine Juliet" (btb)

(37) Gorgonzola-Sandwich mit Johanna Adorján James Joyce: "Ulysses" (Suhrkamp Verlag)

Lucinda Riley: "Die verschwundene Schwester" (Goldmann Verlag)

Ernst Robert Curtius: "Marcel Proust" (Schöffling)

Michael Göring: "Dresden" (Osburg Verlag)

Johanna Adorján: "Ciao" (Kiepenheuer & Witsch)

J.M. Coetzee: "Schande" (S. Fischer Verlage)

Kati Naumann: "Was uns erinnern lässt" (HarperCollins)

(38) Kartoffelbällchen mit Simon Beckett Wauter Mannaert: "Yasmina und die Kartoffelkrise" (Reprodukt)

Max Küng: "Fremde Freunde" (Kein & Aber)

Orkun Ertener: "Was bisher geschah und was niemals geschehen darf" (Scherz)

J. Courtney Sullivan: "Fremde Freundin", aus dem Englischen von Andrea O’Brien und Jan Schönherr (Zsolnay)

Marisha Pessl: "Die alltägliche Physik des Unglücks", aus dem Englischen von Adelheid Zöfel (Fischer TB)

Tania Blixen: "Jenseits von Afrika", aus dem Dänischen von Gisela Perlet (Penguin Edition)

(39) Haggis mit Simone Buchholz Matt Haig: "Die Mitternachtsbibliothek", aus dem Englischen von Sabine Hübner (Droemer)

René Freund: "Das Vierzehn-Tage Date" (Zsolnay)

John von Düffel: "Die Wütenden und die Schuldigen" (Dumont)

Simone Buchholz: "River Clyde" (Suhrkamp)

Johann Wolfgang von Goethe: "Die Leiden des jungen Werther"

(40) Gefüllte Weinblätter mit Moritz Rinke Eva Baronsky: "Die Stimme meiner Mutter" (Ecco Verlag)

Daniela Krien: "Der Brand" (Diogenes)

Hervé Le Tellier: "Die Anomalie" (Rowohlt)

Gábor Fónyad: "Als Jesus in die Puszta kam" (Elster&Salis) - erscheint erst am 6. September

Moritz Rinke: "Der längste Tag im Leben des Pedro Fernández García" (Kiepenheuer&Witsch)

Lize Spit: "Und es schmilzt". Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen (S. Fischer)

Aravind Adiga: "Der weiße Tiger". Aus dem Englischen von Ingo Herzke (C.H.Beck

(41): Zitronentarte mit Kat Menschik Heinz Strunk: "Es ist immer so schön mit dir" (Rowohlt)

Kat Menschik: "Essen, essen" / "Moabit" / "Mitte" (Galiani Berlin)

Judith Poznan: ´"Prima Aussicht" (Dumont)

Christopher Wilson: "Die absolut wahre Geschichte von Juri dem Vorkoster" (KiWi)

Doris Knecht: "Die Nachricht" (Hanser Berlin)

Tana French: "Grabesgrün" (Fischer TB), "Totengleich" (Fischer TB), "Der dunkle Garten" (Scherz)

Walter Moers: "Die Stadt der träumenden Bücher" (Penguin)

Kat Menschik: "Essen Essen Küchenkalender" (Dumont)

(42) Schokoladenkuchen mit Nora Roberts Roald Dahl: "Matilda", "Onkel Oswald und der Sudankäfer" uvm.

Douglas Stuart: "Shuggie Bain"

Anne Stern: "Meine Freundin Lotte"

Nora Roberts (Interview-Gast): "Am dunkelsten Tag" uvm.

Philip Roth: "Der menschliche Makel"

Sophie Kinsella: "Schau mir in die Augen, Audrey"

(43) Wachteleier mit Wolf Biermann Sally Rooney: "Schöne Welt, wo bist du", aus dem Englischen von Zoë Beck (Ullstein)

Jonathan Franzen: "Crossroads", aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell (Rowohlt)

Jenny Erpenbeck: "Kairos" (Penguin)

Wolf Biermann: "Mensch Gott!" (Suhrkamp)

Brigitte Reimann: "Franziska Linkerhand" (Aufbau)

Jurek Becker: "Jakob der Lügner" (Suhrkamp)

(44) Frühstück bei Tiffany mit Helge Malchow Charlotte Wood: "Ein Wochenende", aus dem Englischen von Brigitte Walitzek (Kein & Aber)

Yaa Gyasi: "Ein erhabenes Königreich", aus dem Englischen von Annette Grube (Dumont)

Lisa Nicol: "Vincent und das großartigste Hotel der Welt", aus dem Englischen von Susanne Hornfeck (dtv)

Elias Hirschl: "Salonfähig" (Zsolnay)

Truman Capote: "Frühstück bei Tiffany", aus dem Englischen von Heidi Zerning (Kein & Aber)

John Irving: "Garp und wie er die Welt sah", aus dem Englischen von Jürgen Abel und Johannes Sabinski (Rowohlt)

(45) Russische Kohlsuppe mit Clemens Meyer Fjodor M. Dostojewski: "Verbrechen und Strafe" (Schuld und Sühne). Deutsch von Swetlana Geier. (S. Fischer Taschenbuch)

Susanne Abel: "Stay away from Gretchen" (dtv)

Angela Lehner: "2001" (Hanser Berlin)

Betsy Uhrig: "Mehr Action, weniger Zucchini", Deutsch von Susanne Just (Woow Books)

Clemens Meyer: "Als wir träumten" (S. Fischer Taschenbuch)

László Krasznahorkai: "Herscht 07769", Deutsch von Heike Flemming. (S. Fischer, Tipp von Clemens Meyer)

Anne C. Voorhoeve: "Unterland" (Ravensburger Buchverlag)

Wolfgang Hilbig: "Gedichte" (S. Fischer)

(47) Hagebuttensuppe mit Sönke Wortmann Sybil Gräfin Schönfeldt: Bei Fontane zu Tisch (Arche Verlag)

Theodor Fontane: "Vor dem Sturm" (Insel Verlag)

Edgar Selge: "Hast Du uns endlich gefunden" (Rowohlt)

Annette Kehnel: "Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit" (Blessing Verlag)

Richard Powers: "Erstaunen". Deutsch von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié (S. Fischer Verlag)

Sönke Wortmann: "Es gilt das gesprochene Wort" (Ullstein)

Walter Kempowski: "Im Block" (Knaus)

Martin Andersen Nexo: "Ditte Menschenkind". Deutsch von Hermann Kiy (Aufbau Taschenbuch)

Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Bernhard Schlink: "Die Enkelin": Diogenes

(47): Zuckerbrezel mit Ursula Poznanski Astrid Lindgren: "Madita" (Oetinger)

Bernhard Schlink: "Die Enkelin" (Diogenes)

Andreas Götz: "Wir sind die Wahrheit" (Oetinger)

Katie Kirby: "Das katastrophal peinliche Leben von Lottie Brooks", aus dem Englischen von Katharina Naumann (Atrium)

Nora Dåsnes: "Regenbogentage", aus dem Norwegischen von Katharina Erben (Klett Kinderbuch)

Dave Eggers: "Every", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Kiepenheuer & Witsch)

Ursula Poznanski: "Cryptos" und "Shelter" (Loewe)

Lucy Maud Montgomery: "Anne auf Green Gables", aus dem Englischen von Bettina Münch (Atrium)

Andreas Steinhöfel: "Die Mitte der Welt" (Carlsen)

(48) Äpfel im Schlafsack mit Anne Stern Kathleen Beringer: "Das Kochbuch der Märchen" (Elsa Publishing)

Cornelia Boese und Daniela Bunge: "Und wenn er nicht gestorben ist, kann's sein, dass er sie heut noch küsst: Grimms Märchen in Reimen" (Knesebeck)

Anne Gesthuysen: "Wir sind schließlich wer" (Kiepenheuer & Witsch)

Abdulrazak Gurnah: "Das verlorene Paradies", aus dem Englischen von Inge Leipold (Penguin), erscheint am 7.12.2021

Sophie Claire: "Weihnachtsglück in Willowbrook" (HarperCollins)

Anne Stern: "Fräulein Gold" (Rowohlt)

Brigitte Benkemoun: "Das Adressbuch der Dora Maar", aus dem Französischen von Alexandra Baisch (btb)

Françoise Gilot / Carlton Lake: "Mein Leben mit Picasso", aus dem Amerikanischen von Anne-Ruth Strauß (Diogenes)

Chinua Achebe: "Okonkwo oder Das Alte stürzt". Aus dem Englischen von Richard Moehring (Henry Goverts Verlag)

Ngugi wa Thiong’o: "Verbrannte Blüten". Aus dem Englischen von Susanne Koehler (Peter Hammer Verlag)

Zsuzsa Bánk: "Die hellen Tage" (S. Fischer Verlag)

(49) Grüne Kekse mit Juliane Hagenström Dr. Seuss: "Der Grinch und die geklauten Geschenke", aus dem Englischen von Nadia Budde (Kunstmann)

Dora Heldt: "Geld oder Lebkuchen" (dtv)

Emi Yagi: "Frau Shibatas geniale Idee", aus dem Japanischen von Louise Steggewentz (Atlantik)

Irene Dische: "Die militante Madonna". Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach (Hoffmann und Campe)

Barry Jonsberg: "Was so in mir steckt", aus dem Englischen von Ursula Höfker (cbj)

Klaus Modick: "Sunset" (Piper)

Sibylle Berg: "Vielen Dank für das Leben". (Hanser)

Klaus Kordon: "Krokodil im Nacken" (Gulliver) und "Alles neu macht der Mai" (Beltz & Gelberg)

Astrid Lindgren: "Das große Buch von Lotta" (Oetinger)

Ausgelost für die nächste Folge: Jussi Alder-Olsen: "Natrium Chlorid". Aus dem Dänischen von Hannes Thiess (dtv)

(50) Eierschaumweihnachtsmänner mit Alina Bronsky James Krüss: "Die Weihnachtsmaus" (Boje Verlag)

Jussi Adler-Olsen: "Natrium Chlorid". Aus dem Dänischen von Hannes Thiess (Dtv)

Stefanie vor Schulte: "Junge mit schwarzem Hahn" (Diogenes)

Jarka Kubsova: "Bergland" (Goldmann Verlag)

Alina Bronsky: "Das Geschenk" (Edition Chrismon)

Alina Bronsky: "Barbara stirbt nicht" (Kiepenheuer & Witsch)

Frank McCourt: "Die Asche meiner Mutter" Aus dem Englischen von Harry Rowohlt (Luchterhand)

Friedrich Dürrenmatt: "Der Richter und sein Henker" (Rowohlt)

(51) Mince Pies mit Florian Illies Charles Dickens: "Eine Weihnachtsgeschichte" (Bilderbuch mit CD, Annette Betz Verlag)

Allison Pearson: "Working Mum" (Rowohlt) und "Wenn's weiter nichts ist" (Goldmann)

Dirk Rossmann: "Der Zorn des Oktopus" (Lübbe)

Julia Quinn: "Bridgerton: Wie bezaubert man einen Viscount" (HarperCollins)

Florian Illies: "Liebe in Zeiten des Hasses" (S. Fischer)

Eva Menasse: "Dunkelblum" (Kiepenheuer & Witsch, Tipp von Florian Illies)

Kalender: "Lesen am Meer" (360 Grad Verlag)

"Der literarische Hundekalender" (Edition Martin Gold)

"Arche Kochkalender: Literatur & Rezepte"

Buchberatung:

Judith Poznan: "Prima Aussicht" (Dumont)

Dolly Alderton "Gespenster" (Atlantis)

Lothar Frenz: "Wer wird überleben" (Rowohlt Berlin)

Angie Sage: "Todd Hunter Moon" (Hanser)

Ali Sparks: "Foxrunners" (KJB)

Chris Bradford: "Samurai" (Ravensburger)

Eva Baronsky: "Die Stimme meiner Mutter" (Ecco)

Orkun Ertener "Was bisher geschah" (Scherz)

(52) Stinktiermuffins mit Daniel Beskos Amy Timberlake: "Dachs und Stinktier". Aus dem Amerikanischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. (Cbj Kinderbücher)

Sebastian Fitzek: "Playlist" (Droemer)

Alex Schulman: "Die Überlebenden". Aus dem Schwedischen von Hanna Granz (Dtv)

Bae Su Ah: "Weißes Licht". Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring (Suhrkamp)

Michail Bulgakow: "Meister und Margarita". Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg (Galiani Berlin)

Olli Jalonen: "Die Himmelskugel". Aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare Verlag)

Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Hape Kerkeling: Pfoten vom Tisch! (Piper)

(53): Pho mit Khuê Phạm Khuê Pham: "Wo auch immer ihr seid" (btb)

Hape Kerkeling: "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" (Piper)

Lydia Sandgren: "Gesammelte Werke", aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat und Kal-Ludwig Wetzig (mare)

Kirsten Boie: "Heul doch nicht, du lebst ja noch" (Oetinger)

Hervé le Tellier: "Die Anomalie", aus dem Französischen von Romy und Jürgen Ritte (Rowohlt)

Kazuo Ishiguro: "Alles, was wir geben mussten", aus dem Englischen von Barbara Schaden (Blessing)

Michael Gerard Bauer: "Nennt mich nicht Ismael", aus dem Englischen von Ute Mihr (dtv Reihe Hanser)

Alan Bennett: "Cosí fan tutte" und

"Die souveräne Leserin", beide aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Ingo Herzke (Wagenbach)

(54) Frühstückscurry mit Michael Drewniok Carsten Sebastian Henn, Ralf Kramp: "Das kriminelle Kochbuch: Killer, Schnüffler und Rezepte" (KBV-Krimi)

Cecelia Ahern: "Sommersprossen", aus dem Englischen von Christine Strüh (Krüger)

Colin Cotterill: "Dr. Siri und die Spiele der Rattenfänger", aus dem Englischen von Thomas Mohr (Goldmann)

Britta Habekost: "Stadt der Mörder" (Penguin)

Whitney Scharer: "Die Zeit des Lichts", aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner (Klett-Cotta)

Wilkie Collins: "Der Monddiamant", aus dem Englischen von Inge Lindt (dtv)

Joan Aiken: "Der eingerahmte Sonnenuntergang" (nur antiquarisch)

Elizabeth George: Inspector Lynley Reihe, 22 Bände (Goldmann)

eRs-Buchladen:

John Irving: "Das Hotel New Hampshire", aus dem Englischen von Hans Hermann (Diogenes)

Morgan Callan Rogers: "Rubinrotes Herz, eisblaue See", aus dem Englischen von Claudia Feldmann (Knaur)

T.C. Boyle: "Willkommen in Wellville", aus dem Englischen von Annette Grube (dtv)

(55) Gogli Mogli mit Nino Haratischwili Nino Haratischwili: ´"Das mangelnde Licht" (Frankfurter Verlangsanstalt)

Imbolo Mbue: "Wie schön wir waren". Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Hummitzsch (Kiepenheuer & Witsch)

Orhan Pamuk: "Die Nächte der Pest". Aus dem Türkischen von Gerhard Meier (Hanser)

Ronja von Rönne: "Ende in Sicht". (Dtv)

Sylvia Plath: "Die Glasglocke". Aus dem amerikanischen Englisch von Reinhard Kaiser (Suhrkamp)

Carlos Ruiz Zafón: "Der Schatten des Windes". Aus dem Spanischen von Peter Schwaar (Insel Verlag)

(56) Pralinen mit Rainer Moritz Kim Hye-jin: "Die Tochter". Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee (Hanser Berlin)

Alexandra Lavizzari: "Vita & Virginia" (ebersbach & simon)

Mario Vargas Llosa: "Tante Julia und der Kunstschreiber". Aus dem Spanischen von Heidrun Adler (suhrkamp Taschenbuch)

Yasmina Reza: "Serge". Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel (Hanser)

Michel Houellebecq: "Vernichten". Aus dem Französischen von Stephan Kleiner und Bernd Wilczek (DuMont)

Szczepan Twardoch: "Demut". Aus dem Polnischen von Olaf Kühl (Rowohlt Berlin)

Lisa Graf: "Dallmayr: Traum vom schönen Leben" (Penguin)

Rainer Moritz: "Unbekannte Seiten: Kuriose Literaturgeschichte(n)" (Kampa)

John Ironmonger: "Der Wal und das Ende der Welt", aus dem Englischen von Maria Poetts und Tobias Schnettler (S. Fischer)

Jared Diamond: "Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder untergehen". Aus dem Englischen von Sebastian Vogel (S. Fischer)

William Melville Kelley: "Ein Tropfen Geduld". Aus dem Englischen von Kathrin Razum (Hoffmann und Campe)

Davide Morosinotto: "Die Rebellen von Salento". Aus dem Italienischen von Dr. Cornelia Panzacchi (Thienemann)

Jared M. Diamond: "Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen" (S. Fischer)

Bernhard Kellermann: "Der Tunnel" (ars vivendi verlag)

Svenja Leiber: "Kazimira" (Suhrkamp)

Charlotte Link: "Sturmzeit" (blanvalet)

Jörg Handstein: "Franz Schubert - Die Liebe liebt das Wandern" (BR Klassik Wissen)

Peter Härtling: "Schubert: Zwölf Moments musicaux und ein Roman" (dtv

(57) Kaiserschmarrn mit Dora Heldt Martin Suter: "Einer von euch" (Diogenes)

Catalin Dorian Florescu: "Der Feuerturm" (C.H.Beck)

Kristine Bilkau: "Nebenan" (Luchterhand)

Dora Heldt: "Mathilda oder irgendwer stirbt immer" (dtv)

Gerhard Henschel: "Kindheitsroman" (und die weiteren Bücher der Martin-Schlosser-Romane) (Hoffmann und Campe)

Umberto Eco: "Der Name der Rose", Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber (Hanser)

Annika Büsing: "Nordstadt" (Steidl), Tipp von Dora Heldt

(58) Labskaus mit David Lagercrantz Kirsten Boie: "Sehnsucht nach Sommerby. So schmeckt Familie" (Oetinger)

Maxim Leo: "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" (Kiepenheuer & Witsch)

Miranda Cowley Heller: "Papierpalast", aus dem Englischen von Susanne Höbel (Ullstein)

Annika Büsing: "Nordstadt" (Steidl)

David Lagercrantz: "Der Mann aus dem Schatten", aus dem Schwedischen von Susanne Dahlmann (Heyne)

Thomas Glavinic: "Das größere Wunder" (dtv)

Siegfried Lenz: "So zärtlich war Suleyken" (S. Fischer)

Buchladen:

Astrid Dehe / Achim Engstler: "Auflaufend Wasser" (dtv, antiquarisch)

Monika Peetz: "Sommerschwestern" (Kiepenheuer & Witsch)

(59) Frühstückseit mit Fatma Aydemir Daniel Kampa, Winfried Stephan: "Tintenfass. Warum reden alle vom Essen?" (Diogenes)

Wolf Haas: "Müll". (Hoffmann und Campe)

Wole Soyinka: "Die glücklichsten Menschen der Welt". Aus dem Englischen von Inge Uffelmann (Blessing)

Delphine de Vigan: "Die Kinder sind Könige2. Aus dem Französischen von Doris Heinemann (DuMont)

Fatma Aydemir: "Dschinns" (Hanser)

Gioconda Belli: "Die bewohnte Frau". Aus dem Spanischen von Lutz Kliche (dtv)

Gioconda Belli: "Unendlichkeit in ihrer Hand". Aus dem Spanischen von Elisabeth Müller (Droemer)

Rick Riordan: "Percy Jackson". Aus dem Englischen von Gabriele Haefs (Carlsen)

Marina Leky: "Bis der Arzt kommt" (Dumont)

Steve Hely und Vali Vali Chandrasekaran: "Die Wette", aus dem Englischen von Ilja Braun und Jochen Schwarzer (mare)

(60): Yoga-Reis mit John Grisham Emmanuel Carrère: "Yoga". Aus dem Französischen von Claudia Hamm (Matthes und Seitz)

Amanda Lee Koe: "Die letzten Strahlen eines Sterns". Aus dem Englischen von Zoe Beck. (CulturBooks)

Tobias Friedrich: "Der Flussregenpfeifer" (C.Bertelsmann)

John Grisham: "Der Verdächtige". Aus dem Englischen von Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter und Imke Walsh-Araya. (Heyne)

Karin Kalisa: "Sungs Laden" (C.H. Beck)

Jose Saramago: "Das steinerne Floß". Aus dem Portugiesischen von Andreas Klotsch. (Rowohlt Taschenbuch)

Katerina Poladjan: "Hier sind Löwen" (S. Fischer)

Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Laetitia Colombani: "Das Mädchen mit dem Drachen". Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. (S. Fischer)

(61) Ginger Beer und Falltüren Jane Brocket: "Cherry Cake and Ginger Beer" (nur antiquarisch)

Laetitia Colombani: "Das Mädchen mit dem Drachen", aus dem Französischen von Claudia Marquardt (S. Fischer)

Alice Oseman: "Loveless", aus dem Englischen von Vanessa Walder (Loewe)

Dirk Schümer: "Die schwarze Rose" (Zsolnay)

Ildikó von Kürthy: "Morgen kann kommen" (Wunderlich)

Judith Poznan: "Prima Aussicht" (Dumont)

Enid Blyton: "Insel der Abenteuer", aus dem Englischen von Barbara Propach (Bocola)

Jostein Gaarder: "Sophies Welt", aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs (dtv Reihe Hanser)

(62) Weiße Pizza und Sonderwünsche beim Festival Ursel Scheffler u.a.: "Die Pizza-Bande" (F. Schneider)

Martin Walker: "Tête-à-Tête. Der vierzehnte Fall für Bruno, Chef de police" (Diogenes)

Walerjan Pidmohylnyj: "Die Stadt", aus dem Ukrainischen von Alexander Krachtovil, Lukas Joura, Jakob Wunderwald und Lina Zalitok (Guggolz)

Claudia Schumacher: "Liebe ist gewaltig" (dtv)

Werner Köhler: "Die dritte Quelle" (Kiepenheuer & Witsch)

Tarjei Vesaas: "Die Vögel", aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel (Guggolz)

Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Bonnie Garmus: "Eine Frage der Chemie", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Piper)

(63) Sparkling Orange zum Geburtstag Bonnie Garmus: "Eine Frage der Chemie", aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann (Piper)

Janine Adomeit: "Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen" (dtv)

Lisa Thompson: "Der Tag, an dem ich (versehentlich) die ganze Welt belog", aus dem Englischen von Silke Jellinghaus (Atrium)

Scholastique Mukosonga: "Frau auf bloßen Füßen", aus dem Französischen von Gudrun und Otto Honke (Peter Hammer Verlag)

Louisa May Alcott: "Little Women", diverse Ausgaben

(64) Egg Benedikt und Strandlektüre Mona Kasten: "Lonely Heart" (Lyx)

Jan Weiler: "Der Markisenmann" (Heyne)

Claudia Winter: "Ein Lied für Molly" (Goldmann)

Ernest Kwast: "Fünf Viertelstunden bis zum Meer", aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare)

Sebastian Fitzek: "Passagier 23" (Knaur)

David Foster Wallace: "Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich", aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay (KiWi)

Cyril Hofstern: "Atlas der maritimen Geschichten und Legenden", aus dem Französischen von Nina Goldt (Dumont)

Gorch Fock: "Seefahrt ist Not!" (Input-Verlag)

Jules Verne: "20.000 Meilen unter dem Meer" (diverse)

(65) Bakewell Tart und Cozy Crime Susanne Abel: "Was ich nie gesagt habe" (dtv)

Lilly Bernstein: "Trümmermädchen" (Ullstein)

Françoise Sagan: "Blaue Flecken auf der Seele", aus dem Französischen von Eva Brückner-Pfaffenberger (Wagenbach)

Jenny Han: "Der Sommer, als ich schön wurde", aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv Reihe Hanser)

Richard Osman: "Der Donnerstagsmordclub" / "Der Mann, der zweimal starb", aus dem Englischen von Sabine Roth (List)

Arno Surminski: "Fremdes Land als die Freiheit noch zu haben war" (Ullstein)

Sonderfolge: Beratung im eRs-Buchladen Emmanuel Carrère: „Yoga“ (Matthes und Seitz)

Amanda Lee Koe: „Die letzten Strahlen eines Sterns“ (CulturBooks)

Tobias Friedrich: „Der Flussregenpfeifer“ (Penguin)

John Grisham: „Der Verdächtige“ (Heyne)

Karin Kalisa: „Sungs Laden“ (C.H. Beck)

Katerina Poladjan: „Hier sind Löwen“ (S. Fischer)

Jose Saramago: „Das steinerne Floß“ (Rowohlt Taschenbuch)

Sonderfolge: Buchladen, Brausepulver, Bauchklatscher Miranda Cowley Heller: „Der Papierpalast“ (vorgestellt in Folge 58)

Stefan Aust: „Zeitreise“

Philip Roth: „Verschwörung gegen Amerika“

Sebastian Stuertz: „Ruslan aus Marzahn“ (Hörbuch)

Frank Schätzing: „Der Schwarm“, gelesen von Stephan Kaminski (Hörbuch)

Anna Woltz: „Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess“

Lisa Posthuma: „Baby & Solo“

Bonnie Garmus: „Eine Frage der Chemie“ (vorgestellt in Folge 58)

Susanne Leonard: „Madame Curie und die Kraft zu träumen“

Marie Benedict: „Frau Einstein“

„Ranulph Fiennes: „Scott. Das Leben einer Legende“

Arezu Weitholz: „Beinahe Alaska“ (vorgestellt in Folge 8)

Sarah Moss: „Sommerhelle Nächte – Unser Jahr in Island“ (vorgestellt in Folge 5)

Lana Bastašić,: „Fang den Hasen“

Saša Stantišić: „Wie der Soldat das Grammophon repariert“

(66) Anti-Troll-Getränke und Spionage-Geheimnisse Terry Pratchett u.a.: "Nanny Oggs Kochbuch" (Goldmann)

Sarah J. Maas: "Crescent City - Wenn ein Stern erstrahlt", aus dem Englischen von Franca Fritz und Heinrich Koop (dtv)

Srdan Valjarevic: "Como. 30 Tage", aus dem Serbischen von Susanne Böhm (Schruf & Stipetic)

Tamar Noort: "Die Ewigkeit ist ein guter Ort" (Kindler) Arto Paasilinna: "Vorstandssitzung im Paradies", aus dem Finnischen von Regine Pirschler (Bastei Lübbe)Titus Müller: "Die fremde Spionin" und "Das zweite Geheimnis" (Heyne)

(67) Baobab-Bonbons und Bücher aus Afrika Marc Engelhardt: "Baobab- ein Portrait" (Matthes&Seitz Berlin)

Maaza Mengiste: "Der Schattenkönig". Übersetzt von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky. (dtv)

Tsitsi Dangarembga: "Überleben". Übersetzt von Anette Grube. (Orlanda Verlag)

David Diop: "Nachts ist unser Blut schwarz". Übersetzt von Andreas Jandl. (Aufbau Taschenbuch)

Anne Tyler: "Eine gemeinsame Sache". Übersetzt von Michaela Grabinger. (Kein & Aber)

Nagib Mahfuz: "Kairoer Trilogie". Übersetzt von Doris Kilias. (Unionsverlag)

Abubakar Adam Ibrahim: "Wo wir stolpern und wo wir fallen". Übersetzt von Susann Urban. (Residenz Verlag). Tipp von Venice Trommer für Daniel

Jennifer Nansubuga Makumbi: "Die erste Frau (Interkontinental)". Tipp von Venice Trommer für Jan

(68) Gefilte Fisch und Sommerbücher Max Fürst: "Gefilte Fisch" (Verlag der Nation)

Isaac Bashevis Singer: "Der Zauberer von Lublin" (Rowohlt)

Mathijs Deen: "Der Holländer" (mare)

Franziska Ganser: "Ewig Sommer" (Kein&Aber)

Kristina Pfister: "Ein unendlich kurzer Sommer" (Fischer)

Miriam Georg: "Das Tor zur Welt" (Träume Rowohlt)

Adaobi Tricia Nwaubani: "Die meerblauen Schuhe meines Onkels Cash Daddy" (dtv)

John Irving: "Gottes Werk und Teufels Beitrag" (Diogenes)

(69) Paprikakäse und Clownsgeschichten Heinrich Böll: "Billard um halbzehn" (dtv)

Heinrich Böll: "Ansichten eines Clowns" (dtv)

Mariana Leky: "Kummer aller Art" (DuMont)

Katerina Poladjan: "Zukunftsmusik" (S. Fischer)

Sebastian Stuertz: "Da wo sonst das Gehirn ist" (btb)

Colleen Hoover: "Verity" (dtv) – Tipp von Michael alias e_bibliothekar

John Marrs: "The Passengers" (Heyne) – Tipp von Michael alias e_bibliothekar

Sonderfolge: Geschichten, Glückskekse, Gesang Miranda Cowley Heller: „Der Papierpalast“ (vorgestellt in Folge 58 - ein Tipp, der oft passt!)

Philipp Meyer: „Der erste Sohn“

Gina Mayer: „Ballett School“

Elisabeth Arnim: „Verzauberter April“ (vorgestellt in Folge 27)

JP O‘Connell: „Hotel Portofino“

David Mellem: „Die Erfindung des Countdown“ (vorgestellt in Folge 10)

Michael Klonovsky: „Land der Wunder“

Matthew Goodman: „In 72 Tagen um die Welt: Wie sich zwei rasende Reporterinnen im 19. Jahrhundert ein einmaliges Wettrennen lieferten“

Alles von Colum McCann, z.B. „Apeirogon“ „Transatlantik“, „Der Tänzer“ oder „Der Himmel unter der Stadt“

Christopher Wilson: „Die absolut wahre Geschichte von Juri, dem Vorkoster“

(70) Würstchen im Schlafrock mit Sven Regener Heinz Strunk: "Sommer in Niendorf" (Rowohlt)

Daniela Dröscher: "Die Lügen meiner Mutter" (Kiepenheuer & Witsc)

Kristina Gorcheva-Newberry "Das Leben vor uns", aus dem Amerikanischen von Claudia Wenner (C.H. Beck)

Sven Regener: "Glitterschnitter" (Galiani Berlin)

F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby" (Coppenrath)

(71) Honey Bunny Buns und Bullerbü Orte J.M.M. Nuanez: "Birdie und ich". Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann (dtv)

Andreas Eschbach: "Freiheitsgeld" (Lübbe)

Chuah Guat Eng: "Echos der Stille". Aus dem Englischen von Michael Kleeberg (Das Wunderhorn)

Jochen Schmidt: "Phlox" (C.H. Beck)

Erich Maria Remarque: "Im Westen nichts Neues" (KiWi)

ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge -Ferdinand von Schirach: "Nachmittage" (Luchterhand)

(72) Moldawisches Maisbrot und Königsgeschichten Anya von Bremzen: "Höhepunkte sowjetischer Kochkunst" (Piper)

Ferdinand von Schirach: "Nachmittage" (Luchterhand)

Annie Ernaux: "Der Platz". Deutsch von Sonja Finck (Bibliothek Suhrkamp)

Behzad Karim Khani: "Hund Wolf Schakal" (hanser blau)

Rebecca Gablé: "Drachenbanner" (Bastei Lübbe)

Henry Winterfeld: "Caius ist ein Dummopf" (cbj)

(73) Calvadosgelee mit Dörte Hansen Dörte Hansen: "Zur See" (Penguin)

Kerry Maher: "Die Buchhändlerin von Paris". Deutsch von Claudia Feldmann (Suhrkamp)

Samuel Hamen: Quallen. Matthes & Seitz

Karen Duve: Sisi. Galiani

J.D. Salinger: Der Fänger im Roggen. Deutsch von Eike Schönfeld. Kiepenheuer & Witsch

(74) Kürbis-Pasteten mit Elke Heidenreich J. K. Rowling: "Harry Potter", Schmuckausgabe illustriert von Jim Kay (Carlsen)

Martin Kordic: "Jahre mit Martha" (S. Fischer)

Tara June Winch: "Wie rote Erde", aus dem Englischen von Juliane Lochner (Haymon)

Steffen Schröder: "Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" (Rowohlt Berlin)

Elke Heidenreich: "Ihr glücklichen Augen" (Hanser)

Noah Gordon: "Der Medicus", aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann (Heyne)

(75) Käseküchlein mit Cecelia Ahern Robert Tuesley Anderson: "Janes Austen - das Kochbuch" (Hölker)

Tommy Jaud: "Komm zu nix" (Scherz)

Anna Woltz: "Nächte im Tunnel", aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann (Carlsen)

Cherie Jones: "Wie die einarmige Schwester das Haus fegt", aus dem Englischen von Karen Gerwig (CulturBooks)

Becky Davies und Patricia Hu: "Von der Idee zum Buch", aus dem Englischen von (ars edition)

Cecelia Ahern: "Alle Farben meines Lebens", aus dem Englischen von Uta Brammertz und Carola Fischer (Piper)

Gabriel García Márquez: "Liebe in Zeiten der Cholera", aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz (S. Fischer)

Sonderfolge 2. Dezember Rick Riordan: „Percy Jackson“ (ab 12)

Rick Riordan: „Die Kane Chroniken (ab 12)

Zack Loran Clark und Nick Eliopulos: „Der Bund der Schattenläufer“ (ab 11)

Ali Sparkes: „Foxrunner“ (ab 10)

Jean-Michel Coblence und Younn Locard: „In 80 Tagen um die Welt“ – Graphic Novel nach Jules Verne

Flix: „Das Humboldt-Tier“ (ab 13)

Eliot Weinberger: diverse

Jens Peter Jacobsen: „Nils Lyhne“

Jérôme Ferrari: „Predigt auf den Untergang Roms“

Eliot Weinberger: diverses

Robert Harris: „Imperium“, „Titan“, „Dictator“

John Grisemer: „Rausch“

Frederik Forsythe: „Die Akte Odessa“

Johannes Mario Simmel: „Es muss nicht immer Kaviar sein“ (vorgestellt in Folge 25)

Ken Follett: „Die Nadel“

Natasha Friend: “#no game” (ab 14)

Angeline Boulley: „Firekeepers Daughter“ (ab 14)

Brigitte Riebe: „Weihnachten am Ku’damm“

Rainer Moritz: „Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier“

Stewart O’Nan: „Letzte Nacht“

Michelle Marly: „White Christmas“

Mariana Leky: „Kummer aller Art” (vorgestellt in Folge 69)

David Nicholls: „Zwei an einem Tag“

Erich Kästner: „Doktor Kästners Lyrische Hausapotheke“

T.C. Boyle: „Terranauten“ (dtv)

Kazou Ishiguro: „Klara und die Sonne“ (vorgestellt in Folge 27)

Corinna Wieja: “Fairy Tale Camp“ (ab 10)

Lauren Child: “Clarice Bean und die Weihnachtswichtel“ (ab 7)

Folge (76) Meike Werkmeister: "Sterne glitzern auch im Schnee" (Goldmann)

Ian McEwan: "Lektionen". Deutsch von Bernhard Robben (Diogenes)

Meja Mwangi: "Warten auf Tusker". Deutsch von Jutta Himmelreich. (Peter Hammer Verlag)

Sven Pfizenmaier: "Draußen feiern die Leute" (Kein & Aber)

Harry Mulisch: "Die Entdeckung des Himmels". Deutsch von Martina den Hertog-Vogt (Rowohlt Taschenbuch)

Sonderfolge: Buchtipps zu Weihnachten (2/2) Siehe Shownotes der Folge. Mit dabei:

Für einen Kirchenmenschen:

Brian Moore: „Katholiken“

Franz Werfel: „Höret die Stimme“

Eine sommerliche Coming-of-Age-Geschichte:

Kristina Pfister: „Ein unendlich kurzer Sommer“ (vorgestellt in Folge 68)

Bücher im Ruhrgebiet-Setting:

Frank Goosen: „Sommerfest“ / „Liegen lernen“

Für (medizinisch interessierte) Mädchen ab 14:

Jean Bennett: „Die Anatomie der Nacht“ ab 14

„Anatomy“ von Dana Schwartz ab 14)

(77) Christmas Crumble mit Kirsten Boie Lisa Nieschlag und Lars Wentrup: "New York Christmas: Rezepte und Geschichten" (Hölker)

Colleen Hoover: "Nur noch einmal und für immer", aus dem Englischen von Katarina Ganslandt und Anja Galic (dtv)

Shirley Jackson: "Krawall und Kekse", aus dem Englischen von Nicole Seifert (Arche)

Marion Lagoda: "Ein Garten über der Elbe" (C. Bertelsmann)

Alex Schulmann: "Verbrenn all meine Briefe", aus dem Schwedischen von Hanna Granz (dtv)

Kirsten Boie: "Weihnachten im Möwenweg" (Oetinger)

Colleen McCullough: "Die Dornenvögel", aus dem Englischen von Günter Panske (Blanvalet)

(78) Stephen-King-Salat mit Comics Theresa Carle-Sanders: "Castle Rock Kitchen. Wicked Good Recipes from the World of Stephen King" (Ten Speed Press)

Stephen King: "Es". Deutsch von Alexandra von Reinhardt und Joachim Körber. (Heyne)

Stephen King: "Fairy Tale". Deutsch von Bernhard Kleinschmidt (Heyne)

Honorée Fanon Jeffers: "Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois". Deutsch von Maria Hummitzsch und Gesine Schröder. (Piper)

Thomas Steinäcker und David von Bassewitz: "Stockhausen - Der Mann, der vom Sirius kam" (Carlsen)

Flix: "Faust". Der Tragödie erster Teil (Carlsen)

Flix: "Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer" (Carlsen)

Art Spiegelman: "Die vollständige Maus". Deutsch von Christine Brinck und Josef Joffe (Fischer Taschenbuch)

Bastien Loukia: "Verbrechen und Strafe". Graphic Novel nach Fjodor Dostojewski. Deutsch von Ingrid Ickler (Knesebeck)

(79) Windbeutel mit Lesebändchen Katherine Mansfield: "Die Gartenparty". Deutsch von Irma Wehrli (Manesse Verlag)

Katherine Mansfield: "In einer deutschen Pension". Deutsch von Elisabeth Schnack (Edition Büchergilde)

Volker Klüpfel / Michael Kobr: "Die Unverbesserlichen. Der große Coup des Monsieur Lipaire" (Ullstein)

Prinz Harry: "Reserve". Deutsch von Stephan Kleiner, Katharina Martl, Johannes Sabinski, Anke Wagner-Wolff und Alexander Weber (Penguin)

Raphaela Edelbauer: "Die Inkommensurablen" (Klett Cotta)

Pippa Curnick Indigo Wild: "Gib dem Monster keine Schokolade". Deutsch von Karolin Viseneber (Dtv)

(80) Sardellenpizza und #booktok Catherine Kalengula: "Emily in Paris", aus dem Englischen von Isabella Bautz (Blanvalet)

Jo Nesbø: "Blutmond", aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob (Ullstein)

Ewald Arenz: "Die Liebe an miesen Tagen" (DuMont)

Taylor Jenkins Reid: "Die sieben Männer der Evelyn Hugo", aus dem Amerikanischen von Babette Schröder (Ullstein)

Lion Feuchtwanger: "Exil" (Aufbau)

Kim Laidlaw: "Emily in Paris - das Kochbuch", aus dem Englischen von Anita Weinberger-Schwendenwein (ZS)

Lieblingsbuch von Maria: "Das ewige Leben der Addie Lareue" von V. E. Schwab (Fischer Torin)

Juli Zeh und Simon Urban: "Zwischen Welten"

(81) Bananen-Pasta mit Bernhard Hoecke Bret Easton Ellis: "American Psycho". Deutsch von Clara Drechsler und Harald Hellmann (Kiepenheuer & Witsch)

Bret Easton Ellis: "The Shards". Deutsch von Stephan Kleiner (Kiepenheuer & Witsch)

Oliver Hillmes: "Schattenzeit: Deutschland 1943" (Siedler Verlag)

Zigmunds Skujiņš: "Das Bett mit dem goldenen Bein" Deutsch von Nicole Mau (Mare Verlag)

Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels: Das Katzenhuhn. Esslinger

Maarten `t Haart: "Der Nachtstimmer". Deutsch von Gregor Seferens (Piper)

(82) Pilzpfanne mit Jojo Moyes Alexander Bätz: "Nero" (Rowohlt)

Arno Geiger: "Das glückliche Geheimnis" (Hanser)

Ulrike Draesner: "Die Verwandelten" (Penguin)

Jojo Moyes: "Mein Leben in deinem", Deutsch von Karolina Fell (Wunderlich Verlag)

Stanisław Lem: "Der Unbesiegbare". Deutsch von Roswitha Dietrich (Suhrkamp)

(83) Himbeercreme und Hörbücher Thomas Mann: "Lotte in Weimar" (S. Fischer), als Hörbuch gelesen von Gert Westphal (Universal Music)

Virginie Despentes: "Liebes Arschloch", Deutsch von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis (Kiepenheuer & Witsch)

Andreas Wunn: "Saubere Zeiten" (Aufbau)

Dževad Karahasan: Einübung ins Schweben. Deutsch von Katharina Wolf-Grießhaber. Suhrkamp

Kristine Bilkau: "Wasserzeiten. Über das Schwimmen". (Arche)

David Guterson: "Schnee, der auf Zedern fällt", Deutsch von Christa Krüger (Btb), als Hörbuch gelesen von Ulrich Matthes (Der Hörverlag)

Tipp von Anna Hartwich: Marie-Luise Scherer: "Der Akkordeonspieler" (Eichborn Verlag)

(84) Scones und Familiengeheimnisse Marian Keyes: "Glück ist backbar", aus dem Englischen übersetzt von Lisa Kögeböhn (Heyne)

Kristin Valla: "Das Haus über dem Fjord", aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs (mare)

Kristina Hauff: "In Blaukalter Tiefe" (hanserblau)

Helga Schubert: "Der heutige Tag" (dtv)

Sarah Winman: "Lichte Tage", aus dem Englischen übersetzt von Elina Baumbach (Klett Cotta)

Marian Keyes: "Wassermelone", aus dem Englischen übersetzt von K. Schatzhauser (Heyne)

(85) Rote Grütze und Pseudonyme Asta Nielsen: "Im Paradies". Mit Illustrationen von Kat Menschik (Galiani)

Julia Schoch: "Das Liebespaar des Jahrhunderts" (dtv)

Ivo Andrić: "Das Fräulein". Deutsch von Edmund Schneeweis und Katharina Wolf-Grießhaber (Zsolnay)

Julia Kröhn: "Die Gedanken sind frei" (Blanvalet Taschenbuch)

Roger Willemsen: "Das hohe Haus" / "Die Enden der Welt" / "Der Knacks" (alle im S. Fischer Verlag)

(86) Weltfriedenquiche mit Mathijs Deen Martin Suter: "Melody" (Diogenes)

Mathijs Deen: "Der Taucher", übersetzt aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare)

Teresa Präauer: "Kochen im falschen Jahrhundert" (dtv)

Sabrina Janesch: "Sibir" (Rowohlt)

Alex Capus: "Susanna" (Hanser)

(87) Lessings Linsen mit Teresa Reichl Ernst von Malortie: "Das Menu" (Klindworth) - nur antiquarisch zu haben

Sebastian Hotz: "Mindset" (Kiepenheuer & Witsch)

Olga Tokarczuk: "Empusion". Deutsch von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein (Kampa)

Varsha Shah: "Ajay und die Tintenhelden". Deutsch von Katharina Naumann (Atrium)

Teresa Reichl: "Muss ich das gelesen haben?" (Haymon)

Gabriele Tergit: "Effingers" (btb)

(88) Pestoschnecken mit Caroline Wahl Beatrix Potter: "Mein großes Peter Hase Kochbuch" (Anaconda)

Bianca Iosivoni: "Twisted Fate. Wenn Magie erwacht" (Ravensburger)

Selva Almada: "Kein Fluss". Deutsch von Christian Hansen (Berenberg)

Frederick Kohner: "Gidget. Mein Sommer in Malibu" Deutsch von Hanna Hesse (S. Fischer)

Caroline Wahl: "22 Bahnen" (DuMont)

John von Düffel: "Vom Wasser" (DuMont)

(89) Westkuchen mit Helga Schubert Helga Schubert: "Vom Aufstehen" (dtv)

Helga Schubert: "Der heutige Tag" (dtv)

Helga Schubert: "Helga Schubert über Anton Tschechow" (Kiepenheuer & Witsch)

Herbert Clyde Lewis: "Gentleman über Bord". Deutsch von Klaus Bonn (mare)

Sergio Álvarez: "35 Tote". Deutsch von Marianne Gareis (Suhrkamp nova)

Satoshi Yagisawa: "Die Tage in der Buchhandlung Morisaki". Deutsch von Ute Enders (Insel)

Gabriel Garcia Marquez: "Hundert Jahre Einsamkeit". Deutsch von Dagmar Ploetz (Fischer Klassik)

(90) Grieß-Dattel-Kugeln mit Daniel Speck Robert Seetaler: "Das Café ohne Namen" (Claassen)

Annika Büsing: "Koller" (Steidl)

Matt Rowland: "Erbsünde", aus dem Englischen von Malte Krutzsch (Kein&Aber)

Bernadine Evaristo: "Mr. Loverman", aus dem Englischen von Tanja Handels (Klett-Cotta)

Daniel Speck: "Jaffa Road" und "Terra Mediterranea" (Beide Bücher: Fischer Taschenbuch)

Arthur Conan Doyle: "Der Hund der Baskervilles", diverse Verlage

(91) Thunfisch-Sandwiches mit Rocko Schamoni Jane Crilly: „Der Gärtner von Wimbledon“

Holly Goldberg Sloan: „Elefantensommer“

Anne Berest: „Die Postkarte“

Rocko Schamoni: „Der Jaeger und sein Meister“

Barbara Kingsolver: „Die Giftholzbibel“

Sonderfolge: Buchtipps für die Sommerferien (1/2) Architektur, IT und Kunst:

Dave Eggers: „The Circle“ und „Every“

Ken Follett: „Die Säulen der Erde“

Irving Stone: „Michelangelo“

Tom Saller: Wenn Martha tanzt



Romane über Hamburgs Geschichte:

Melanie Metzenthin: „Die Hafenschwester“

Rebekka Eder: „Der Duft von Zimt“

Miriam Georg: „Elbleuchten“ und „Das Tor zur Welt“

Constanze Mansfeld: „Doch die Erinnerung bleibt“

Marione Ingram: “Kriegskind- eine jüdische Kindheit in Hamburg“

Kirsten Boie: „Heul’ doch nicht, Du lebst ja noch“

Alles von Petra Oelker



Romane zum Thema „Frauen in der Männerdomäne“

Maiken Nielsen: „Space Girls“

Jennifer Egan: Manhattan Beach

Donna Woodfolk Cross: „Die Päpstin“



Für die Tochter, die Thriller, Häkeln und Hunde mag:

Tom Rob Smith: “Kind 44”

“Harry Potter – das zauberhafte Häkelbuch”

Ludovic Roubaudi: „Der Hund von Balard“



Lesestoff für 13-Jährige, die nicht so gern liest:

Graphic Novel: „Die drei ??? und das Dorf der Teufel“

Jenny Han „Der Sommer, als ich schön wurde“ (vorgestellt in Folge 65)



Schmöker für den Strandkorb (literarisch angenehm anspruchsvoll!):

János Székely: „Verlockung“ (vorgestellt in Folge 15)

Wally Lamb: „Früh am Morgen beginnt die Nacht“



Für Aufmunterung und Zerstreuung bei einem Krankenhaus-Aufenthalt:

Jan Weiler: „Der Markisenmann“ (vorgestellt in Folge 64)

Kathrin Burseg: „Adas Fest“



Ein Buch für seine Schwiegermutter mit Thema Natur

Marion Lagoda: „Ein Garten über der Elbe“ (vorgestellt in Folge 77)

(92) Grüne Tomaten und unwiderstehliche Cover Fannie Flagg: "Grüne Tomaten", Deutsch von Eva Malsch (Bastei Lübbe)

Eugen Ruge: "Pompeji" (Dtv)

Gabrielle Zevin: "Morgen, morgen und wieder morgen'", Deutsch von Sonia Bonné (Eichborn)

Amarylis de Gryse: "Der berühmte Tiefpunkt", Deutsch von Ruth Löbner (Arche)

Milan Kundera: "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", Deutsch von Susanna Roth (Fischer Taschenbuch)

Sonderfolge: Buchtipps für die Sommerferien (2/2) Ein Buch für die Vorbereitung auf den Urlaub in Rumänien:

Dana Grigorcea: "Die nicht sterben"



Für die Familienreise um die Ostsee:

Czeslaw Milosz: "Das Tal der Issa" (vorgestellt in Folge 23)

Eva Almstädt: "Kalter Grund"



Ein Sachbuch für den Dad:

Andrea Wulff: "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur"



Für die 14-Jährige, die Krimis mag:

Karen M. McManus: "Nothing more to tell"



Für die 11-Jährige, die Fantasy mag:

Ali Sparks "Foxrunner" (vorgestellt in Folge 51)

und "Die Nachtflüsterer" (auch als Hörbuch, gelesen von Oliver Rohrbeck)



Für meinen Vater, dessen Geschmack wenig Schnittmenge mit dem eigenen hat:

Tilmann Bendikowski: "Der deutsche Glaubenskrieg"



Ein Buch zum Themenbereich "Iran":

Said: "Ein vibrierendes Kind"

Maryam Madjidi: "Du springst, ich falle"



Ein Roman für und mit Frauen in den 30ern (keine Schmonzette!):

J.C. Sullivan: "Fremde Freundin"

Anna Hope: "Was wir sind“



Eine spannende, mitreißende Schmonzette, die im (südlichen) Afrika spielt:

Jodi Picoult: "Die Spuren meiner Mutter"

Alexander McCall Smith: Die Krimireihe um Mma Ramotswe

Barbara Kingsolver: "Die Giftholzbibel" (vorgestellt in Folge 91)



Bücher für den Zelturlaub mit dem Sohn:

Kristina Pfister: "Ein unendlich kurzer Sommer"

Mareike Krügel: "Zelten mit Meerschwein" (ab 9)



Ein Buch für die sehr belesene 22-jährige Patentochter, gern was Lustiges:

Jan Weiler: "Der Markisenmann" (vorgestellt in Folge 64)

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (vorgestellt in Folge 5)

und "Da, wo sonst das Gehirn ist" (vorgestellt in Folge 69)

(93) Maniokbrei und Buchexporte Tierno Monénembo: "Zahltag in Abidjan" (Un attiéké pour Elgass), Deutsch von Gudrun Honke und Gunhild Niggestich (Peter Hammer Verlag)

Toni Jordan: "Dinner mit den Schnabels", Deutsch von Karl-Heinz Ebnet (Thiele Verlag)

Camara Laye: "Einer aus Kuruss", Deutsch von Rolf Römer (Speer Verlag / nur antiquarisch erhältlich)

Syd Atlas: "Es war einmal in Brooklyn", Deutsch von Silke Jellinghaus (Rowohlt Kindler Verlag)

F.C. Delius: "Mein Jahr als Mörder" (Rowohlt Taschenbuch Verlag)

" Happy Birthday, Harry Potter" mit Rufus Beck J.K. Rowling: "Harry Potter", aus dem Englischen von Klaus Fritz (Carlsen)

Shelley Read: "So weit der Fluss uns trägt", aus dem Englischen von Wibke Kuhn (C. Bertelsmann)

Tess Gunty: "Der Kaninchenstall", aus dem Englischen von Sophie Zeitz (Kiepenheuer & Witsch)

Anne Prettin: "Der Ruf des Eisvogels" (Lübbe)

(94) Apfelbrot und Spinnenalarm Rónán Hession: "Leonard und Paul", aus dem Englischen von Andrea O'Brien (Woywood und Meurer)

Jarka Kubsova: "Marschlande" (S. Fischer)

Daniel E. Palu: "Mord zur Apfelblüte" und "Tod im Alten Land" (Emon)

Nick Hornby: "About a Boy", aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann (KiWi)

(95) Wurmpasteten und Fantasywelten T.C. Boyle: "Blue Skies", Deutsch von Dirk van Gunsteren (Hanser)

Sybille Grimbert: "Der letzte seiner Art", Deutsch von Sabine Schwenk (Eisele)

Louise Kennedy: "Übertretung", Deutsch von Hans-Christian Oeser und Claudia Glenewinkel (Steidl)

Kerstin Gier: "Vergissmeinnicht-Trilogie" (S. Fischer)

China Miéville: "Perdido Street Station", Deutsch von Eva Bauche-Eppers (Lübbe Verlagsgruppe)

(96) Pommes und erfüllte Träume Emmanuel Carrère: "V13 – die Terroranschläge in Paris“, Deutsch von Claudia Hamm (Matthes & Seitz)

Dazu die SWR-Podcast-Serie in der ARD Audiothek: Emmanuel Carrère: V13 - (1/8) Der erste Prozesstag

Arno Frank: "Seemann vom Siebener" (Tropen)

David Santos Donaldson: "Grönland", Deutsch von Joachim Bartholomae (Albino)

Irène Némirovsky: "Suite Française", Deutsch von Eva Moldenhauer (btb)

Tipp aus dem Büchercafé Kapitel drei: Gedichte von Lana Del Rey: "Violet Bent Backwards Over The Grass"

(97) Crumpets mit Mariana Leky Ulrike Sterblich: "Drifter" (Rowohlt)

Elena Fischer: "Paradise Garden" (Diogenes)

Tillmann Bendikowski: "Himmel Hilf!" (C. Bertelsmann)

Mariana Leky: "Kummer aller Art" (Dumont)

Daphne du Maurier: "Rebecca" (diverse Ausgaben)

Ken Follett: "Der Schlüssel zu Rebecca", übersetzt von Bernd Rulkötter (Bastei Lübbe)

(98) Lammrippchen und Leuchttürme Jon Fosse: "Der andere Name" / "Ich ist ein anderer". Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel. (Rowohlt)

Walter Moers: "Die Insel der Tausend Leuchttürme" (Penguin)

Adam Soboczynski: "Traumland. Der Westen, der Osten und ich" (Klett-Cotta)

Abraham Verghese: "Die Träumenden von Madras". Deutsch von Eike Schönfeld (Insel)

Coco Mellors: "Cleopatra und Frankenstein". Deutsch von Lisa Kögeböhn (Eichborn)

Galsan Tschinag: "Der blaue Himmel" (Suhrkamp)

(99) Delicious Death und falsche Karen Pierce: "Recipes for Murder"

Julie Otsuka: "Solange wir schwimmen", übersetzt von Katja Scholtz (mare)

Ingo Bott: "Pirlo" (S. Fischer)

Nicola Upson: "Experte in Sachen Mord", übersetzt von Verena Kilching (Kein & Aber)

Josephine Tey: "Der letzte Zug nach Schottland", übersetzt von Manfred Allié (Octopus)

Anjali Deshpande: "Mord", übersetzt von Deutsch von Almuth Degener (Draupadi Verlag)

Kathrin Lange / Susanne Thiele: "Probe 12" und "Toxin" (Lübbe)

Ivar Leon Menger: "Angst" (dtv)

ATF: Agatha Christe: "Und dann gab's keines mehr", übersetzt von Eva Bonné. (Atlantik)

(100) Schnapspralinen mit Marc-Uwe Kling Marc-Uwe Kling: "Die Känguru-Chroniken" (Ullstein)

Marc-Uwe Kling, mit Johanna und Luise Kling: "Der Spurenfinder" (Hörbuch Hamburg Verlag)

Daniel Kehlmann: "Lichtspiel" (Rowohlt)

Jamaica Kincaid: "Annie John". Deutsch von Barbara Henninges (Kampa)

Robin Stevens: "Spionieren ist (k)ein Kinderspiel: Abteilung für undamenhafte Aktivitäten", Deutsch von Ulli Günther und Herbert Günther (Knesebeck)

Curtis Sittenfeld: "Die Frau des Präsidenten", Deutsch von Gesine Schröder und Carina Tessari (Aufbau)