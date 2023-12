eat.READ.sleep. goes lit.COLOGNE mit Gast Melanie Raabe Stand: 06.12.2023 13:49 Uhr NDR Kultur Bücherpodcast-Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser von eat.READ.sleep. werden am 6. März bei Europas größtem Literaturfestival auf Gast Melanie Raabe treffen.

Im Juni 2020 fing alles an: mit Bestsellerautorin Dörte Hansen als Gast und einer ordentlichen Portion Kartoffelsalat à la Hemingway, wie ihn Hemingway in Paris vom Honorar für seine erste Kurzgeschichte gegessen hat. Über 100 Folgen gibt es bereits vom NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep., der fast 100 Lesekreise in ganz Deutschland angestoßen hat.

Melanie Raabe zu Gast bei eat.READ.sleep im März 2024

Zu Gast bei der Podcastaufzeichnung von der lit.COLOGNE ist keine Geringere als Melanie Raabe, die gleich mit ihrem ersten Roman "Die Falle" einen Riesenerfolg feierte und seitdem mit genial konstruierten, psychologisch fein gearbeiteten und unglaublich spannenden Romanen überzeugt: "Die Wahrheit", "Der Schatten".

Zuletzt erschien "Die Kunst des Verschwindens" und ihr Sachbuch "Kreativität: Wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht". Die Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser sprechen mit Melanie Raabe übers Schreiben, Lesen und natürlich übers Essen.

Termin: lit.Cologne, 6. März 2024

Ort: Volksbühne am Rudolfplatz, Beginn: 17 Uhr

Adresse: Aachener Str. 5, 50674 Köln

Die 24. lit.COLOGNE findet statt vom 5. bis 17. März 2024. Das gesamte Programm und Tickets sind seit dem 6. Dezember 2023 auf der Seite der lit.COLOGNE erhältlich.

Die neuen Podcastfolgen gibt es jeweils alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr online unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

VORSCHAU: Trailer: Bücherpodcast eat.Read.Sleep - Bücher für dich (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 08.12.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis