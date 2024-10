Legenden von nebenan: Wer hat Ihren Ort geprägt? Stand: 30.10.2024 06:00 Uhr NDR Kultur sucht Menschen aus dem Norden, die in ihrer Umgebung bleibende Spuren hinterlassen haben. Die Aktion Legenden von nebenan macht die Geschichte(n) dieser Menschen lebendig - und setzt ihnen ein virtuelles Denkmal.

Wem würden Sie an Ihrem Wohnort ein Denkmal setzen? NDR Kultur sucht Legenden von nebenan - und Sie können Vorschläge einreichen. Wer hat sich in besonderer Weise für Gemeinschaft, Kultur, Freiheit oder Menschlichkeit in norddeutschen Dörfern, Gemeinden oder Städten engagiert?

Weitere Informationen Ein Denkmal für Reinhard Schamuhn, das "verrückte Huhn" von Uelzen In der Stadt erinnern sich noch viele an den schelmischen Aktionskünstler, der vor elf Jahren gestorben ist. mehr

NDR Kultur geht mit Ihnen auf Spurensuche

Machen Sie mit bei unserer Aktion und stellen Sie eine Legende von nebenan ins Rampenlicht, die in Ihrer Umgebung bleibende Spuren hinterlassen hat. Über ausgewählte Vorschläge wird NDR Kultur in seinen Programmen im Fernsehen und im Hörfunk sowie online berichten. Die Redaktion geht dann mit Ihnen gemeinsam auf Spurensuche, um verborgene Geschichte(n) ans Licht zu holen. Außerdem entsteht ein hochwertig gestaltetes Videoporträt über die vorgeschlagene Person, das später als virtuelles Denkmal via QR-Code vor Ort für alle abrufbar sein wird.

Fragen und Antworten zur Aktion

Legenden von nebenan - wer ist damit gemeint? Wir wollen in unserem Programm über Menschen berichten, die Geschichte geschrieben haben. Aber: Nicht über jene, über die man schon lang und breit in den Geschichtsbüchern lesen kann. Sondern über Menschen, die man vielleicht nur in einer bestimmten Region im Norden kennt, die diesen Ort geprägt haben und die Leute dort immer noch inspirieren. Werden vor allem Künstlerinnen und Künstler gesucht? Nicht nur. Wir suchen Vorschläge zu Menschen, die einen Ort geprägt haben. Die sich zum Beispiel für die Gemeinschaft, für das Miteinander, für Freiheit oder für Menschlichkeit eingesetzt haben. Das können Künstlerinnen und Künstler sein - aber auch Personen mit einem ganz anderen Beruf. Es geht um Menschen, die Spuren hinterlassen haben und nicht in Vergessenheit geraten sollten. Wo können die Vorschläge abgegeben werden? Ab sofort nehmen wir Vorschläge entgegen. Unten auf dieser Seite gibt es ein kurzes Formular, das man ausfüllen kann. Bis zum 18. November bleibt die Seite freigeschaltet. Was passiert bei der gemeinsamen Spurensuche? Wir werden uns alle Vorschläge in der Redaktion anschauen und dann eine Auswahl treffen. Wir wollen Geschichten aus möglichst vielen verschiedenen Regionen im Norden dabei haben. Wir nehmen dann Kontakt mit den Einsendern auf und besuchen sie mit einem Kamerateam vom NDR Fernsehen. Bei der gemeinsamen Spurensuche wollen wir herausfinden, was die vorgeschlagene Person auszeichnet und wie sie die Gemeinschaft vor Ort geprägt hat. Wir sichten zum Beispiel alte Fotos oder sprechen mit Menschen, die uns von dieser Person erzählen können. Vielleicht hat jemand noch altes Filmmaterial. Was passiert mit dem Material, das der NDR vor Ort aufnimmt? Aus dem, was wir vor Ort filmen und aufnehmen, entsteht zunächst ein Beitrag für unsere Programme. Wir berichten im Fernsehen, im Hörfunk bei NDR Kultur und online auf ndr.de/kultur und auf unseren Social-Media-Kanälen über die Spurensuche vor Ort. Als Dankeschön für die Einreichenden und ihr Engagement werden wir außerdem ein kurzes Filmporträt über die jeweilige Legende von nebenan produzieren. Diesen Film kann man später nicht nur auf ndr.de ansehen, sondern wir bringen gemeinsam mit den Einreichenden einen QR-Code vor Ort an, über den jeder, der vorbeikommt, diesen Film aufrufen kann. Dadurch schaffen wir ein virtuelles Denkmal. Wie kann man sich so ein virtuelles Denkmal vorstellen? Das Filmporträt, also das virtuelle Denkmal, wird auf jeden Fall hochwertig - und je nach Geschichte anders aussehen. Je nachdem, ob es Bildmaterial gibt oder nicht. Eventuell nutzen wir auch grafische Illustrationen. Aber jeder dieser Filme wird davon handeln, was die Person, um die es geht, ausgezeichnet hat, wie sie ihren Ort geprägt hat und warum sie die Menschen bis heute inspiriert.

Hier mitmachen und eine Person vorschlagen!

Feiern Sie mit uns einen Menschen, der Ihre Gemeinschaft bewegt hat! Mit dem untenstehenden Formular können Sie diese Legende für die Aktion vorschlagen. Einreichungen werden bis 18. November 2024 berücksichtigt. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Vorname, Name: * E-Mailadresse: * Telefon: Wer ist Ihre Legende von nebenan?: * Wie oder womit hat diese Person Ihre Gemeinschaft geprägt?: * Wo spielt die Geschichte?: * Sind Sie allein oder gibt es weitere Personen, die den Vorschlag unterstützen? : Gibt es Bild- oder Videomaterial über die vorgeschlagene Person? : Was möchten Sie uns noch mitteilen? : Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 30.10.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte Soziales Engagement