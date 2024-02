eat.READ.sleep. im Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt Stand: 22.02.2024 14:39 Uhr Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser lassen sich frischen Wind um die Nase wehen: Am 26. April macht der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. Station im Erlebniszentrum Naturgewalten in List auf Sylt.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Im NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die drei Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg. Die Podcast-Community wächst und wächst: Mittlerweile haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 100 eat.READ.sleep. Lesekreise gebildet.

Podcast-Session im April 2024 auf Sylt

Am 26. April werden Daniel und Katharina in List zu Gast sein. Bei einer kulinarisch-literarischen Vorspeise stellen sie aktuelle Lektüren vor, präsentieren All-Time-Favourites und gewähren einen Blick hinter die Kulissen des Bücherpodcasts. Beim literarischen Quiz sind alle Gäste gefragt: Welcher Autor starb durch einen herunterfallenden Ast? Wie lauten die Harry-Potter-Titel in aufsteigender Reihenfolge? Wie tief konnte die Nautilus im Roman von Jules Verne tauchen? Zu schwierig? Keine Sorge! Es geht vor allem um die Geschichte hinter der Frage und den Spaß beim Mitraten. Natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Gespräche.

Termin: 26. April 2024 um 19.00 Uhr

Ort: Erlebniszentrum Naturgewalten

Adresse: Hafenstraße 37, 25992 List auf Sylt

Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung für die Podcast-Session erfolgt über die Homepage vom Erlebniszentrum Naturgewalten.

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

