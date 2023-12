eat.READ.sleep. Podcast-Session beim Krimi Festival Kiel

Stand: 07.12.2023 06:00 Uhr

Der eat.READ.sleep. Bücherpodcast goes Krimi: Am 14. März 2024 werden die Podcast-Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser in Kiel eine Live-Sonderfolge mit Krimiautorin Eva Almstädt als Gast aufnehmen.