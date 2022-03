Welttag der Poesie: Wie geht es der Lyrik im 21. Jahrhundert? Stand: 21.03.2022 18:27 Uhr Am 21. März ist Welttag der Poesie. Welche Bedeutung hat Lyrik in der modernen Welt? Ein Gespräch mit der Journalistin und Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke. Beitrag anhören 6 Min

Lyrik scheint in den letzten Jahren wieder mehr Beachtung zu erfahren - beispielsweise bei Auszeichnungen wie dem Preis der Leipziger Buchmesse und dem Georg-Büchner-Preis für Jan Wagner. Aber auch im Mainstream: Denken wir an die Vereidigung von Joe Biden, wo Amanda Gorman ein viel beachtetes Gedicht vorgetragen hat. Erleben wir gerade eine Renaissance des Gedichts?

Kristina Maidt-Zinke: Ja. So wie ich das beobachte, ist das ein Prozess, der sich schon seit Beginn des dritten Jahrtausends hinzieht. Der Preis der Leipziger Buchmesse für Jan Wagner im Jahr 2015 war schon eine Art Höhepunkt einer Bewegung, die sich damals große Hoffnung machte, dass nun öfter mal Literaturpreise an Lyriker vergeben würden. Das hat sich dann nicht eingestellt. Es gibt aber sehr viele spezielle Lyrikpreise. Der bekannteste ist der Peter-Huchel-Preis. Und es gibt seit etlichen Jahren eine sehr, sehr lebendige und gut vernetzte Lyrikszene.

Es gibt mittlerweile auch Empfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die glaube ich auch ungefähr mit der Zeit des Leipziger Buchmesse Preises an Jan Wagner angefangen haben.

Maidt-Zinke: Die fingen zwei Jahre vorher an - im Jahr 2013. Dabei handelt es sich um jährlich erscheinende Empfehlungen von jeweils einem deutschsprachigen und einem zweisprachigen - also übersetzten - Lyrikband. Diese werden von zehn Experten je nach deren Gusto empfohlen und sollen eine kleine Orientierung bieten in diesem doch sehr angeschwollenen Lyrik-Markt, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Die werden jährlich im März - genauer gesagt zum Welttag der Poesie, den wir heute haben, herausgegeben. Präsentiert von über 270 Buchhandlungen und Bibliotheken in Deutschland. Der Deutsche Bibliotheksverband, der Deutsche Literaturfonds, das Haus für Poesie und das Lyrik-Kabinett in München sind daran beteiligt.

Weitere Informationen Lyrik-Empfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Zehn Lyrikexperten haben deutschsprachige und ins Deutsche übersetzte Gedichtbände ausgewählt. extern

Können wir denn an diesem Welttag zur Poesie auch verkünden, dass es den Schreibenden, also der Lyrikerin und dem Lyriker besser geht?

Maidt-Zinke: Finanziell ganz sicher nicht. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Lyrik verkauft sich mit wenigen Ausnahmen - wie zum Beispiel Jan Wagner - sehr schlecht. Aber man kann sagen, dass es den Lyrikern insofern besser geht, als sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und untereinander auch sehr gut vernetzt sind. Sie haben viele Institutionen, die sie fördern und und unterstützen. Es gibt zum Beispiel auch eine Initiative des Bundesbildungsministeriums namens Lyrix. Das ist ein Bundeswettbewerb für junge Dichter, sodass der Nachwuchs auch immer wieder angeschoben wird. Die Lyriker können sie nicht über fehlende Aufmerksamkeit beklagen, aber leben müssen sie meistens von anderen Dingen.

Welche Rolle spielt das Internet bei der Sichtbarkeit von Lyrik? Auch wenn es um die Vernetzung geht, wie sie es eben angesprochen haben.

Maidt-Zinke: Das spielt sicher eine recht bedeutende Rolle. Es gibt schon seit geraumer Zeit auch in Deutschland Poetry Slams - das ist eine amerikanische Erfindung. Aber jetzt finden jährlich mehrere hundert Poetry Slams im deutschsprachigen Raum statt, also öffentliche Dichterwettbewerbe - so wie früher ein Sängerwettstreit auf der Wartburg. Das ist ein sehr erfolgreiches Format und das lebt natürlich auch von der digitalen Verbreitung, von der digitalen Teilhabe.

Wie sieht es aus mit Twitter? Es gibt ja mittlerweile Menschen, die ihre Gedichte in Form von Tweets veröffentlichen. Welchen Wert sehen Sie für die Lyrik in diesem Gefäß?

Maidt-Zinke: Keinen. Lyrik ist ja nicht grundsätzlich kurz. Sie ist kürzer als Prosa. Aber Lyrik ist nur als solche erkennbar, wenn sie auch bestimmte formale Aspekte berücksichtigt. Wenn Sie mit Dingen wie Metrum, Reim, Rhythmus arbeitet. Mit Metaphern, mit Bildern, mit einer hohen sprachlichen Verdichtung, mit einem sehr bewährten Arsenal an formalen und stilistischen Requisiten. Eine Kurzmitteilung ist aufgrund ihrer Kürze ja noch keine Lyrik. Diesen Unterschied sollte man sich sehr bewusst machen.

Weitere Informationen Die Gedichte im März Das Programm von NDR Kultur wird täglich mit einem Gedicht bereichert - alle Gedichte im März in der Übersicht. mehr

Wie halten Sie es denn mit Rap als Lyrik der Jungen sozusagen? Der Rap oder die Rap-Texte brauchen ja auch eine Performance. Sie faszinieren dank Binnenreimen, also mehreren Reimen in einem Vers und mit teilweise bis zu acht nacheinander geschalteten Assonanzen. Also Silben, die gleich klingen, sich aber nicht zwingend reimen, schon eine Art von Lyrik?

Maidt-Zinke: Ja, das ist ein sehr kunstvolles, elaboriertes System. Man muss dabei auch im Kopf haben, dass Lyrik in ihrer Tradition immer auf die Musik zurückverweist. Schon der Begriff geht ja darauf zurück, dass die Dichtkunst im antiken Griechenland mit der Lyra begleitet wurde. Und dieser musikalische Aspekt ist immer ein Hauptbestandteil der Lyrik gewesen. Und im Rap findet das jetzt eben einen speziellen Ausdruck. Aber es gibt natürlich auch viele andere Ausdrucksformen.

Nun heißt es ja, weil sie die Lyra erwähnt haben, offiziell Welttag der Poesie und nicht Welttag der Lyrik. Und dann fällt dieser 21. März auch noch mit dem internationalen Tag gegen Rassismus zusammen. Das ist eine ziemlich verwirrende Mischung. Was bringen denn solche Tage?

Maidt-Zinke: Über den Sinn und Unsinn solcher Gedenktage könnte man sicher streiten. Es gibt viele, die gerade das Gegenteil bewirken: Dass man plötzlich motiviert werden soll, an einem bestimmten Tag an bestimmte Gruppen in der Gesellschaft zu denken - das ist problematisch. Aber es kann zum Welttag der Poesie nicht schaden, sich einfach mal wieder auf die Kraft der Dichtkunst zu besinnen. Denn Poesie ist ja eigentlich die Dichtkunst insgesamt: Mit ihren drei Gattungen Drama, Epik und Lyrik. Letzten Endes geht es darum, die Dichtkunst, die schöne Literatur insgesamt ins Bewusstsein zu holen. Das sagt schon dieser dieser Begriff Poesie. Und das ist natürlich ein sehr verdienstvolles Anliegen.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer.

Weitere Informationen Amanda Gorman: Literatur zwischen Macht, Identität und Kunst Der Streit um politische Korrektheit in der Sprache hat die Buchbranche mit der Übersetzung von Gormans "The Hill We Climb" erfasst. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 21.03.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lyrik