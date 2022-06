Känguru-Chroniken: Marc-Uwe Kling liest im Schauspielhaus Stand: 24.06.2022 11:00 Uhr Der Bestseller-Autor der Känguru-Chroniken Marc-Uwe Kling hat im ausverkauften Hamburger Schauspielhaus gelesen. Ein Abend mit Tischgesprächen auf höchstem Humor-Niveau.

von Niels Grützner

Ob er nun aus seinem neuen Buch "Quality Land 2.0" oder aus den "Känguru-Chroniken" vorliest, Marc-Uwe Kling ist einer der populärsten Schriftsteller, Bestseller- und Hörbuchautoren Deutschlands. Sein frech-anarchisches Känguru hat es auf die Nachttische von Millionen seiner Fans geschafft. Ihn und seine hinreißenden Dialoge zwischen Mensch und Tier live zu erleben ist ein Muss für seine Hamburger Fans. Am 25. August kommt zudem der neue Film "Die Känguru Verschwörung" in die Kinos.

Ein Mann. Eine Lesepult. Ein Känguru

"Achtung, Achtung! Ohren zu!" Nur kurz wird es laut, bei der Lesung mit Bassverstärkung und Marc-Uwe Kling am Lesepult. Das Känguru hat es persönlich nicht einrichten können, dafür der Autor leibhaftig vis-à-vis mit den Fans, seit langer langer Zeit mal wieder. "Es macht großen Spaß, das endlich wieder tun zu können. Ich habe es vermisst", freut sich Kling.

Tischgespräche auf höchstem Humor-Niveau

Die Erfolgsgeschichte beginnt 2009. Ein Känguru klopft an die Tür um sich ein paar Eier auszuborgen und dann schlussendlich ganz bei dem Mann einzuziehen. Eine Mensch-Tier WG mit Tischgesprächen auf höchstem Humor-Niveau. "Der Humor ist einfach nur genial, der ist unvergleichbar", findet das Publikum. Ein bestimmendes Thema der Zeit. "Es gibt ja diese absurde Verschwörungstheorie, dass es mich gar nicht gibt. Dass das Känguru sich mich nur ausgedacht hat, dass ich ein Schauspieler bin", sagt Kling: "Das möchte ich an dieser Stelle auf das härteste dementieren. Das ist völliger Blödsinn. Es gibt uns beide und es ist genau so, wie ich es aufgeschrieben habe."

Um Verschwörungstheorien geht es auch in dem anstehenden zweiten Kinofilm. Buch und Regie: Natürlich Marc-Uwe Kling. "Viele dieser Verschwörungserzählungen sind ja, wenn man mal nüchtern draufschaut, so absurd und lächerlich, da ist schon viel Stoff für eine Komödie da", so Kling.

Marc-Uwe Kling und die Känguru-Comics, -Chroniken, -Hörbucher und weiteren Geschichten - live in Hamburg und bald noch im Kino. Die Erfolgsstory geht weiter.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane