"Der Gesang der Flusskrebse" ist das meistverkaufte Buch in 2022 Stand: 30.12.2022 17:38 Uhr Delia Owens "Der Gesang der Flusskrebse" ist das meistverkaufte Buch in 2022. Das berichtet das Branchenmagazin "Buchreport". Der Roman ist bereits 2019 erschienen und kam in diesem Jahr ins Kino.

Delia Owens "Der Gesang der Flusskrebse" ist zugleich eine grandios erzählte Liebesgeschichte und ein packender Kriminalroman. Olivia Newman hat die Geschichte in diesem Jahr ins Kino gebracht und damit auch noch einmal an die Spitze der Bestsellerlisten gespült. Kein Buch wurde in Deutschland in diesem Jahr häufiger verkauft. Platz 2 sicherte sich Bonnie Garmus mit "Eine Frage der Chemie". Sebastian Fitzek landete mit seinem neuen Buch "Mimik" auf Platz 3 des Rankings.

Sachbücher: Kurt Krömer auf Platz 1

Bei den Sachbüchern stürmte Kurt Krömers Verarbeitung seiner Depression "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst" auf Platz eins. Danach folgen Brianna Wiest mit "101 Essays, die dein Leben verändern werden" und Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomkas Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin: "Nachts im Kanzleramt".

