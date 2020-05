Stand: 15.05.2020 10:53 Uhr - NDR Kultur

Best of Gemischtes Doppel: Buchtipps aus zehn Jahren

53 Sendungen Gemischtes Doppel haben Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz in den vergangenen zehn Jahren auf NDR Kultur bereits bestritten und dabei zahlreiche Bücher vorgestellt. Nun ist es an der Zeit, einen Blick auf die besten, schönsten, bewegendsten Titel zu werfen. Da zurzeit nur wenige neue Bücher auf den Markt kommen, greift das Gemischte Doppel ins Archiv: Denn in jeder Sendung gibt es mindestens ein Buch, das auch bei unseren Literaturexperten nachhaltig in Erinnerung bleibt. Die Sendung mit ihren Lieblingsbüchern läuft am 19. Mai von 10 bis 13 Uhr live auf NDR Kultur mit Moderatorin Raliza Nikolov.

Beim Rückblick dabei - Romane von Russo, Tartt, Barnes

Rainer Moritz empfiehlt die dicken Wälzer "Der Distelfink" von Donna Tartt oder "Diese gottverdammten Träume" von Richard Russo. Und Annemarie Stoltenberg hat sich zum Beispiel für "Unsere Seelen bei Nacht" von Kent Haruf und "Der Wal und das Ende der Welt" von John Ironmonger entschieden. So unterschiedlicher Meinung das Gemischte Doppel manchmal ist: Bei Julian Barnes, J. L. Carr und Richard Ford ist es sich einig - großartige Bücher von großartigen Autoren kann man auch mehrfach lesen.

Die Bücher in der Reihenfolge der dreistündigen Sendung

*Hinweis: Die Preise sind jeweils für gebundene Ausgaben beziehungsweise fürs Taschenbuch (TB), soweit vorhanden

